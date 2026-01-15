আপনার ছবি-ভিডিও আরও সহজে পৌঁছবে ইউজারের কাছে, কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের জন্য দারুন ফিচার আনল Google

আপনার ছবি-ভিডিও আরও সহজে পৌঁছবে ইউজারের কাছে, কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের জন্য দারুন ফিচার আনল Google
Google Trend Gemini : মাউনটেন ভিউ-এর এই টেক জায়ান্টটি একটি ব্লগ পোস্টে জানিয়েছে, এবার থেকে গুগল ট্রেন্ডের ওয়েবপেজে জেমিনি সংযুক্তিকরণ করা হয়েছে ৷
Published : January 15, 2026 at 5:28 PM IST
হায়দরাবাদ : যাঁরা ডিজিট্যাল কন্টেন্ট তৈরি করেন তাঁদের জন্য কী-ওয়ার্ডের গুরুত্ব অপরিসীম ৷ কারণ যত স্ট্রং বা শক্তিশালী কী-ওয়ার্ড ব্যবহার করা হবে তত বেশি সুযোগ থাকবে পাঠক বা ইউজারদের কাছে পৌঁছনোর ৷ সেই কারণে প্রতিটি ডিজিট্যাল কন্টেন্টে স্ট্রং কী ওয়ার্ড দেওয়া জরুরি ৷ কন্টেন্টে কী ধরনের কী-ওয়ার্ড ব্যবহার করা দরকার তা জানার জন্য কন্টেন্ট ক্রিয়েটররা Google Trend ফলো করেন ৷ তবে সেখান থেকে যে কী-ওয়ার্ড বাছাই করা খুব সহজ এমনটা নয় ৷ সেই কারণে ক্রিয়েটরদের সুবিধা দিতে Google AI বা Gemini তে বিশেষ ফিচার যুক্ত করা হয়েছে ৷ যার মাধ্যমে ট্রেন্ডিং টপিক দেখতে পারবেন কন্টেন্ট ক্রিয়েটররা ৷
মাউনটেন ভিউ-এর এই টেক জায়ান্টটি একটি ব্লগ পোস্টে জানিয়েছে, এবার থেকে গুগল ট্রেন্ডের ওয়েবপেজে জেমিনি সংযুক্তিকরণ করা হয়েছে ৷ এর ফলে গুগল ট্রেন্ডের পেজেই জেমিনির তরফে কী-ওয়ার্ড সাজেস্ট করা হবে ৷ ক্রিয়েটররা জানতে পারবেন তাঁর ডিজিট্যাল কন্টেন্টের জন্য কোন কী-ওয়ার্ডটি সঠিক ৷
Google Trend-এর ওয়েবপেজের একদম ডানদিকে দেওয়া হয়েছে একটি বক্স ৷ যেখানে নির্দিষ্ট টপিক লিখে সার্চ করলেই পাওয়া যাবে ট্রেন্ডিং টপিক ৷ গ্লোবাল ইউজারদের জন্যই এই ফিচার লঞ্চ করা হয়েছে ৷ ইতিমধ্যে অধিকাংশ ব্যবহারকারীই এই ফিচার ব্যবহার করতে পারছেন ৷
কী-ওয়ার্ড কেন প্রয়োজন ?
কীওয়ার্ড বোঝার আগে জানা দরকার ডিজিট্যাল কন্টেন কী ৷ যে সব কন্টেন্ট ইউজারদের কাছে ডিজিট্যাল আকারে আসে সেটাই ডিজিট্যাল কন্টেন্ট ৷ ছবি, ভিডিও, টেক্সট এবং অডিও-মূলত এই চারটি ভাগে ডিজিট্যাল কন্টেন্ট ভাগ করা হয় ৷ সেই কন্টেন্টগুলি সঠিকভাবে ইউজারদের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রয়োজন হয় কীওয়ার্ড ৷ যখনই কোনও ডিজিট্যাল প্ল্যাটফর্মে নির্দিষ্ট কী ওয়ার্ড সার্চ করা হবে তখনই সেই কীওয়ার্ড সংক্রান্ত কন্টেন্ট পৌঁছবে ইউজারদের কাছে ৷
কোন কন্টেন্টে কী ধরনের কী-ওয়ার্ড ব্যবহার করা হবে তা বোঝার জন্য সবথেকে ভালো উপায় Google Trend ৷ কিন্তু Trend দেখেই যে সঠিক কী-ওয়ার্ড বাছাই করা সম্ভব এমনটা কিন্তু নয় ৷ তার জন্য অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন ৷ Google Trends প্ল্য়াটফর্মের সঙ্গে Google Gemini সংযুক্ত করার ফলে কী-ওয়ার্ড বাছাইয়ে বেশ সুবিধা হবে বলেই মনে করা হচ্ছে ৷