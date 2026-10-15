স্মার্টফোনের প্রতি আগ্রহ কমছে নাকি অন্য কারণ? Q3-তে ফোন বিক্রি কমল 20 শতাংশ !
স্মার্টফোনের দাম বৃদ্ধির পিছনে রয়েছে বড় একটি কারণ । আর সেই কারণেই বিক্রি কমেছে ।
Published : October 15, 2026 at 10:38 AM IST
হায়দরাবাদ : মেমোরি চিপের ঘাটতির ফলে বিশ্বজুড়ে দাম বেড়েছে প্রতিটি স্মার্টফোনের । আর এর প্রভাবে তৃতীয় ত্রৈমাসিকে স্মার্টফোন বিক্রিতে ব্যাপক প্রভাব পড়ল । গত বছরের তুলনায় 2026 সালের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে স্মার্টফোন বিক্রি 20 শতাংশ কমেছে । এমনই রিপোর্ট প্রকাশ করেছে কাউন্টারপয়েন্ট রিসার্চ । 2012 সালের পর স্মার্টফোন বিক্রিতে এই বিরাট পতন হল 2026 সালেই ।
কাউন্টারপয়েন্ট রিসার্চের সিনিয়র অ্যানালিস্ট শিল্পী জৈন জানিয়েছেন, "যেহেতু স্মার্টফোনের দাম ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে সেই কারণে পুরনো মডেলটি কেউ আর সহজে বদল করতে চাইছেন না । পুরনো ফোন দিয়েই আরও দীর্ঘ সময় কাটাতে চাইছেন । বদলে রিফার্বিস ফোনের বিক্রি কিছুটা হলেও বৃদ্ধি পেয়েছে ।"
কেন ফোনের দাম বৃদ্ধি হয়েছে ?
স্মার্টফোনের দাম বৃদ্ধির পিছনে রয়েছে মেমোরি চিপের ঘাটতি । বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন সংস্থা তৈরি করছে ডেটা সেন্টার । যেখানে ব্যবহার করা হয়েছে মেমোরি চিপ । এবং ওই একই মেমোরি চিপ প্রয়োজন হয় স্মার্টফোন তৈরিতে । যার ফলে বিভিন্ন স্মার্টফোন সংস্থাগুলিকে তুলনামূলক অনেক বেশি দাম দিয়ে কিনতে হচ্ছে মেমোরি চিপ । স্বাভাবিকভাবেই ফোনের বিক্রয় মূল্য বৃদ্ধি করতে বাধ্য হচ্ছে সংস্থাগুলি । আর দাম বৃদ্ধির ফলেই ফোন বিক্রিতে ভাটা পড়েছে ।
কাউন্টারপয়েন্ট যে তথ্য প্রকাশ করেছে সেখানে তৃতীয় ত্রৈমাসিকে একাধিক সংস্থার ফোন বিক্রির তথ্য দেওয়া হয়েছে । সেখানে দেখানো হয়েছে 2025 সালের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে সামস্যাং, অ্যাপল, ওপ্পো, MI এবং ভিভোর বিক্রি ছিল মোট স্মার্টফোন বিক্রির যথাক্রমে 19 শতাংশ, 18 শতাংশ, 12শতাংশ, 14 শতাংশ এবং 9 শতাংশ । অন্য ব্র্যান্ডের স্মার্টফোন বিক্রির হার ছিল 29 শতাংশ । সেই তুলনায় 2026 সালে তৃতীয় ত্রৈমাসিকে স্মার্টফোন বিক্রির হার যথাক্রমে 23 শতাংশ, 22 শতাংশ, 9 শতাংশ, 12 শতাংশ ও 8 শতাংশ । এবং অন্যান্য 27 শতাংশ ।
স্যামসাং ও অ্যাপলের বিক্রি গত বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেলেও বাকি প্রতিটি ব্র্যান্ডের স্মার্টফোন বিক্রি কমেছে ।
কবে থেকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে ?
ফোনের দাম কবে কমবে সেই বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কোনও তথ্য নেই । তবে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন 2027 সালের শেষ দিক থেকে ফোনের দাম কিছুটা হলেও কমতে পারে । এবং 2028 সালের শুরুর দিক থেকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে পারে ।