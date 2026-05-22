Gemini এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে Capcut ! ভিডিও এডিটিংয়ের ক্ষেত্রে কী সুবিধা হবে ?

Gemini এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে Capcut ! ভিডিও এডিটিংয়ের ক্ষেত্রে কী সুবিধা হবে ?
নিজেদের এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেছে Capcut ৷ সেখানে কী লেখা হয়েছে ?
Published : May 22, 2026 at 12:50 PM IST
হায়দরাবাদ : জনপ্রিয় ভিডিও এডিটিং অ্যাপ ক্যাপকাটের ( Capcut ) ফিচার এবার ব্যবহার করা যাবে জনপ্রিয় AI চ্যাটবট Gemini তে ৷ কারণ সম্প্রতি চিনা এই ভিডিও এডিটিং প্ল্যাটফর্মের তরফে জানানো হয়েছে তারা Gemini এর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হচ্ছে ৷ এর ফলে সরাসরি তাদের ভিডিও এডিটিংয়ের যাবতীয় ফিচার Gemini তে ব্যবহার করা যাবে ৷
কী জানিয়েছে Capcut ?
এই বিষয়ে নিজেদের এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেছে Capcut ৷ সেখানে লেখা হয়েছে, ক্যাপকাট Gemini এর সঙ্গে সংযুক্ত হচ্ছে ৷ খুব তাড়াতাড়ি ব্যবহারকারীরা Gemini অ্যাপের মধ্যেই ক্যাপকাটের সুবিধা পাবেন ৷ ফলে সরাসরি ভিডিও এডিটিং এবং ইমেজ এডিটিং সম্ভব হবে ৷
CapCut is partnering with @GeminiApp .— CapCut (@capcutapp) May 21, 2026
Soon, users will be able to edit images and videos directly within the Gemini app using CapCut’s advanced creative and editing capabilities.
As creative workflows become more connected and seamless, we believe the future of creation will be…
কবে থেকে এই ফিচার পাওয়া যাবে ?
এই বিষয়ে Capcut বা Gemini এর তরফে কিছুই জানানো হয়নি ৷ কবে থেকে ফিচারটি ব্যবহার করা যাবে সেই বিষয়ে কোনও নির্দিষ্ট তথ্য জানানো হয়নি ৷ তবে অতি দ্রুত এই ফিচার চালু হবে বলেই মনে করা হচ্ছে ৷ এমনকি, এই অ্য়াপে কোন লেভেল পর্যন্ত এডিট করা সম্ভব হবে সেই বিষয়েও জানানো হয়নি ৷ পাশাপাশি ক্যাপকাটের ফিচার ব্যবহারের জন্য কোনও অতিরিক্ত টাকা দিতে হবে কিনা সেই বিষয়েও এডিটিং সংস্থার তরফে জানানো হয়নি ৷
ভারতে কি উপলব্ধ হবে এই ফিচার ?
সম্ভবত ভারতে এই ফিচারটি পাওয়া যাবে না ৷ কারণ, Capcut তৈরি করেছে চিনা ইন্টারনেট কম্পানি বাইটড্যান্স ৷ এই সংস্থারই তৈরি করা টিকটক শর্ট ভিডিও প্ল্যাটফর্ম ৷ কিন্তু বিভিন্ন অভিযোগে 2020 সালে এই সংস্থাটিকে সম্পূর্ণভাবে ব্যান করে ভারত সরকার ৷ ফলে তাদের কোনও প্রডাক্টই বর্তমানে ভারতে আর চালু নেই ৷ সেই কারণে মনে করা হচ্ছে ক্যাপকাটও ভারতে ব্যবহার করা সম্ভব নয় ৷
তবে বর্তমানে VPN ব্যবহার করে অনেকেই ক্যাপকাট ব্যবহার করেন ৷ যদিও অনেকের অভিযোগ, এই বিষয়টি বেআইনি ৷ এইভাবে কোনও নিষিদ্ধ অ্যাপ ব্যবহার করা উচিত নয় ৷
শুধু Capcut নয়, Canva, Instacart এবং Open Table এর মতো একাধিক অ্যাপের সঙ্গেও হাত মিলিয়েছে Gemini ৷ এর ফলে কনভার্সেশনের মাধ্যমেই যেকোনও ছবি বা ভিডিও এডিটিং সম্ভব ৷