Gemini এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে Capcut ! ভিডিও এডিটিংয়ের ক্ষেত্রে কী সুবিধা হবে ?

নিজেদের এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেছে Capcut ৷ সেখানে কী লেখা হয়েছে ?

Gemini To Host CapCut s Image And Video Editing Tools
মিলছে Capcut এবং Gemini (ছবি - X/CapCut)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 22, 2026 at 12:50 PM IST

হায়দরাবাদ : জনপ্রিয় ভিডিও এডিটিং অ্যাপ ক্যাপকাটের ( Capcut ) ফিচার এবার ব্যবহার করা যাবে জনপ্রিয় AI চ্যাটবট Gemini তে ৷ কারণ সম্প্রতি চিনা এই ভিডিও এডিটিং প্ল্যাটফর্মের তরফে জানানো হয়েছে তারা Gemini এর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হচ্ছে ৷ এর ফলে সরাসরি তাদের ভিডিও এডিটিংয়ের যাবতীয় ফিচার Gemini তে ব্যবহার করা যাবে ৷

কী জানিয়েছে Capcut ?

এই বিষয়ে নিজেদের এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেছে Capcut ৷ সেখানে লেখা হয়েছে, ক্যাপকাট Gemini এর সঙ্গে সংযুক্ত হচ্ছে ৷ খুব তাড়াতাড়ি ব্যবহারকারীরা Gemini অ্যাপের মধ্যেই ক্যাপকাটের সুবিধা পাবেন ৷ ফলে সরাসরি ভিডিও এডিটিং এবং ইমেজ এডিটিং সম্ভব হবে ৷

কবে থেকে এই ফিচার পাওয়া যাবে ?

এই বিষয়ে Capcut বা Gemini এর তরফে কিছুই জানানো হয়নি ৷ কবে থেকে ফিচারটি ব্যবহার করা যাবে সেই বিষয়ে কোনও নির্দিষ্ট তথ্য জানানো হয়নি ৷ তবে অতি দ্রুত এই ফিচার চালু হবে বলেই মনে করা হচ্ছে ৷ এমনকি, এই অ্য়াপে কোন লেভেল পর্যন্ত এডিট করা সম্ভব হবে সেই বিষয়েও জানানো হয়নি ৷ পাশাপাশি ক্যাপকাটের ফিচার ব্যবহারের জন্য কোনও অতিরিক্ত টাকা দিতে হবে কিনা সেই বিষয়েও এডিটিং সংস্থার তরফে জানানো হয়নি ৷

ভারতে কি উপলব্ধ হবে এই ফিচার ?

সম্ভবত ভারতে এই ফিচারটি পাওয়া যাবে না ৷ কারণ, Capcut তৈরি করেছে চিনা ইন্টারনেট কম্পানি বাইটড্যান্স ৷ এই সংস্থারই তৈরি করা টিকটক শর্ট ভিডিও প্ল্যাটফর্ম ৷ কিন্তু বিভিন্ন অভিযোগে 2020 সালে এই সংস্থাটিকে সম্পূর্ণভাবে ব্যান করে ভারত সরকার ৷ ফলে তাদের কোনও প্রডাক্টই বর্তমানে ভারতে আর চালু নেই ৷ সেই কারণে মনে করা হচ্ছে ক্যাপকাটও ভারতে ব্যবহার করা সম্ভব নয় ৷

তবে বর্তমানে VPN ব্যবহার করে অনেকেই ক্যাপকাট ব্যবহার করেন ৷ যদিও অনেকের অভিযোগ, এই বিষয়টি বেআইনি ৷ এইভাবে কোনও নিষিদ্ধ অ্যাপ ব্যবহার করা উচিত নয় ৷

শুধু Capcut নয়, Canva, Instacart এবং Open Table এর মতো একাধিক অ্যাপের সঙ্গেও হাত মিলিয়েছে Gemini ৷ এর ফলে কনভার্সেশনের মাধ্যমেই যেকোনও ছবি বা ভিডিও এডিটিং সম্ভব ৷

