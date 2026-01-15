আরও সঠিক এবং পার্সোনালাইজড জবাব দিতে প্রস্তুত Gemini ! এক্সটার্নাল অ্য়াপ সংযুক্ত করার সুযোগ দিচ্ছে Google

আরও সঠিক এবং পার্সোনালাইজড জবাব দিতে প্রস্তুত Gemini ! এক্সটার্নাল অ্য়াপ সংযুক্ত করার সুযোগ দিচ্ছে Google
Google AI : একবার চ্যাট উইন্ডো ক্লোজ করলে Gemini এর আগের কনটেক্সট বুঝতে সমস্যা হয় ৷ সেই কারণে নতুন করে পুরনো কনটেক্সট বোঝাতে হয় ৷
Published : January 15, 2026 at 1:22 PM IST
হায়দরাবাদ : নতুন ফিচার চালু হতে চলেছে Google AI বা জেমিনাই-এ ৷ মোট দুটি কী-ফিচার ডেভেলপমেন্টের চেষ্টা করছেন Google এর ইঞ্জিনিয়ররা ৷ তারমধ্যে রয়েছে একটি মেমোরি এবং দ্বিতীয়টি হল কনটেক্সট ৷ বর্তমানে যাঁরা ব্যাপকভাবে Google AI বা জেমিনাই ব্যবহার করেন তাঁরা এই সমস্যাগুলির মুখোমুখি পড়েন ৷ যার ফলে Gemini এর জবাবের সঙ্গে কোনও মিল থাকে না ৷ সেই সমস্যা মেটাতেই এবার নতুন দুটি ফিচারকে ডেভেলপ করার চেষ্টা করছে Google ৷
কী সমস্যা তৈরি হচ্ছিল ?
প্রফেশনালদের অনেকেই বড় কোনও প্রজেক্টের জন্য Gemini এর লং কনভার্সেশন করেন ৷ অর্থাৎ কোনও একটি টপিক নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে জেমিনাই-এর লং টার্ম সহায়তা প্রয়োজন হয় ৷ সেক্ষেত্রে একবার চ্যাট উইন্ডো ক্লোজ করলে Gemini এর আগের কনটেক্সট বুঝতে সমস্যা হয় ৷ সেই কারণে নতুন করে পুরনো কনটেক্সট বোঝাতে হয় ৷ অন্যদিকে পুরনো চ্যাটও মনে করতে পারে না জেমিনি ৷ এই সমস্যা মেটাতেই এবার আসরে নামলেন Google এর ইঞ্জিনিয়াররা ৷ এক্সটার্নাল অ্য়াপ কানেক্ট করা যাবে Gemini এর সঙ্গে ৷
এই সংক্রান্ত একটি ব্লগ পোস্ট করেছে Google ৷ যেখানে জানানো হয়েছে, যদি কোনও সময় গুগল AI-কে জিজ্ঞাসা করা "তুমি কি আমার পছন্দের রং জানো (Do you know my favourite colour) ?" কিন্তু কোনও সঠিক উত্তর হয়তো পাওয়া যায়নি ৷ কারণ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম জবাব দিয়েছে Gemini ৷ যার ফলে অনেক ব্যবহারকারী বিরক্ত ৷ সেই সমস্যার সমাধান করতে কাজ শুরু করেছে Google ৷
Google জানিয়েছে, কোনও একটি চ্যাটবট তখনই ব্যবহারকারীদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে যখন সেই চ্যাটবট ইউনিক এবং কনটেক্সট ভিত্তিক নির্দিষ্ট জবাব দেয় ৷ কিন্তু বর্তমানে Gemini তে মেমোরি অক্ষমতা রয়েছে ৷ তবে এক্সটার্নাল সোর্স থেকে ডেটা ফেচ করতে সমর্থ এই টুলটি ৷ বর্তমানে অনেক ভালোবাবে কাজ করবে এই টুল-টি ৷
বর্তমানে Google AI এর সঙ্গে গুগল ড্রাইভ, জিমেল , ফটোস ইত্যাদি এক্সটার্নাল অ্য়াপগুলি কানেক্ট করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷ এর ফলে ব্যবহারকারীরা আগের থেকে ইউনিক এবং নির্দিষ্ট উত্তর পাবেন ৷ এই অ্য়াপগুলি কানেক্ট করার ফলে Gemini আরও বেশি এক্সটার্নাল ডেটা ক্রল করতে পারবে ৷ এর ফলে ইউজাররা পার্সোনালাইজড ডেটা পাবেন ৷ তবে সেসসিটিভ ডেটা ক্রল করে তার জবাব প্রাথমিকভাবে দেবে না Google AI ৷ সেক্ষেত্রে যদি কোনও ব্যবহারকারী সেই সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন করেন তার জবাব পাবেন ৷ এবং গুগল নিশ্চিত করে জানিয়েছে কানেক্টেড থার্ড পার্টি অ্য়াপ থেকে AI মডেলকে ডেভেলপ করার জন্য কোনও ডেটা নেবে না Gemini ৷