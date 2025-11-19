অ্য়াজেন্টিক রেডি প্ল্য়াটফর্ম, কোডিংয়ের জন্য বেস্ট ! Gemini 3 লঞ্চ করল Google

অ্য়াজেন্টিক রেডি প্ল্য়াটফর্ম, কোডিংয়ের জন্য বেস্ট ! Gemini 3 লঞ্চ করল Google
Gemini 3 : একটি ব্লগ পোস্টে Gemini 3 মডেল সম্পর্কে জানিয়েছে Google ৷ সেখানে বলা হয়েছে Gemini 3 সিরিজে মোট দুটি মডেল রয়েছে ৷
Published : November 19, 2025 at 11:01 AM IST
হায়দরাবাদ: Google রিলিজ করল তাদের লেটেস্ট AI মডেল Gemini 3 ৷ এই টেক জায়ান্টের তরফে জানানো হয়েছে, নতুন যে মডেলটি লঞ্চ করা হয়েছে সেটি Gemini এর আগের মডেলগুলির তুলনার আরও বেশি কর্মক্ষমতা রয়েছে ৷ Gemini-র পাশাপাশি ChatGPT বা অন্য কোনও AI চ্য়াটবটের তুলনায় ভালো পারফর্ম করতে সক্ষম ৷ নতুন যে মডিলটি রিলিজ করা হয়েছে সেই মডেলটি রিজনিং, কোডিং, অঙ্ক সহ আরও বেশ কিছু কাজ সফল ভাবে করতে পারবে ৷
Gemini 3: Availability and Features
একটি ব্লগ পোস্টে Gemini 3 মডেল সম্পর্কে জানিয়েছে Google ৷ সেখানে বলা হয়েছে Gemini 3 সিরিজে মোট দুটি মডেল রয়েছে ৷ তারমধ্যে একটি Gemini 3 Pro এবং অন্যটি Gemini 3 Deep Think ৷
সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে এই মডেলটি অ্য়াপ এবং ওয়েবসাইট মডেলে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ যার ফলে উভয় ডিভাইসের ব্যবহারকারীরাই এই মডেলটি ব্যবহার করতে পারবেন ৷ পাশাপাশি সার্চে AI মোড, AI Studio এবং Vertex AI এর ব্যবহারকারীরাও Gemini 3-র ব্যবহারের সুযোগ পাবেন ৷
ইতিমধ্যে Reliance Jio -র সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে Google ৷ এর ফলে Jio গ্রাহকরা বিনামূল্যে Gemini Pro মডেল ব্যবহার করতে পারবেন ৷ Gemini 3 লঞ্চ হওয়ার ফলে এই মডেলটিও ব্যবহার করতে পারবেন তাঁরা ৷
এদিকে Gemini এর একাধিক মডেল থাকলেও সব মডেলগুলি সবাই ব্যবহার করতে পারবেন না ৷ আগামী দিনে ফাইনাল রিলিজের পর Gemini 3 শুধুমাত্র Google AI Ultra ইউজাররাই ব্যবহার করতে পারবেন ৷
পারফরম্যান্সের নিরীখে আলোচনা করতে হলে এই মডেলটি ডিপ থিঙ্কের জন্য সবথেকে কার্যকরী ৷ Google এর তরফে এই সংক্রান্ত একটি ডেটা প্রকাশ করা হয়েছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, Chat GPT 5.1 মডেলের তুলনায় আরও বেশি ডিপথিঙ্ক করতে পারবে Gemini 3.0 ৷ এছাড়াও Claud AI 4.5 Sonnet এর থেকেও ভালো পারফর্ম করতে পারবে এই AI মডেলটি ৷
এই মডেলটি কোডিংয়ের জন্য সবথেকে উপযোগী বলে দাবি করা হয়েছে Google এর তরফে ৷ এখানেই শেষ নয়, Gemini 3 কে অ্য়াজেন্টিক প্ল্য়াটফর্ম হিসেবে তৈরি করা হয়েছে ৷ এর ফলে AI মডেলটি নিজে থেকেই একাধিক সিদ্ধান্ত নিয়ে পারফর্ম করতে পারবে ৷