চিনের তৈরি রোবট নিজেদের বলে দাবি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের , লজ্জায় মুখ পুড়ল কেন্দ্রের !

Galgotia robotic dog Controversy : চিনের তৈরি একটি রোবোট কুকুর (রোবোটিক ডগ) নিজেদের তৈরি বলে দাবি করেছিল ওই বিশ্ববিদ্যালয় ৷
নয়াদিল্লি, 18 ফেব্রুয়ারি : AI Impact Summit এ চরম অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মুখে ভারত ৷ সৌজন্যে উত্তরপ্রদেশের এক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৷ যার নাম গালগোটিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (Galgotia University) ৷ চিনের তৈরি একটি রোবোট কুকুর (রোবোটিক ডগ) নিজেদের তৈরি বলে দাবি করেছিল ওই বিশ্ববিদ্যালয় ৷ এই সংক্রান্ত খবর প্রকাশিত হতেই চিনের তরফে দাবি করা হয় ওই রোবোটিক কুকুরটির নাম Unitree Go2 ৷ যা Unitree Robotics নামে চিনের একটি সংস্থা বিক্রি করে ৷
কী ঘটেছে ?
দিল্লির প্রগতি ময়দানে চলছে AI Impact Summit 2026 ৷ সেখানে Galgotia University-র একটি প্যাভিলিয়ন ছিল ৷ উত্তর প্রদেশের গ্রেটার নয়ডায় রয়েছে তাদের ক্যাম্পাস ৷ ওই প্যাভেলিয়নে একটি রোবোটিক ডগ রাখা হয়েছিল ৷ সেখানে ডেমোনেস্ট্রেশনের দায়িত্বে ছিলেন ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিউনিকেশনের অধ্যাপক নেহা সিং ৷
একটি অডিও ভিজ্যুয়াল সংবাদমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নেহা সিং জানান, ওই রোবোটিক ডগ-এর নাম Orion ৷ যা তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে তৈরি করা হয়েছে ৷ তিনি দাবি করেন, 350 কোটি টাকা AI প্রজেক্টের একটি অংশ হিসেবে ওই রোবোডগ তৈরি করা হয়েছে ৷
একটি ভিডিও ক্লিপে তাঁকে বলতে দেখা গেছে, "এটা হচ্ছে অরিওন ৷ গালগোটিয়া কলেজের সেন্টার অফ এক্সিলেন্সে এটি তৈরি করা হয়েছে ৷"
তারপর কী হয়েছে ?
ওই রোবটিক ডগের ভিডিও বিদ্যুতের গতিতে ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ৷ চায়না পালস (China Pulse) নামে একটি সংবাদমাধ্যমের এক্স হ্যান্ডেলে ওই ভিডিও ক্লিপ পোস্ট করা হয় ৷ সেখানে লেখা হয়, চাইনিজ রোবট Unitree Go2 কে নিজেদের উদ্ভাবন বলে দিল্লির AI Impact Summit এ দাবি করেছে ভারতের একটি বিশ্ববিদ্যালয় ৷ আর তারপরই সমালোচনার ঝড় বয়ে যায় ৷
Galgotia বিশ্ববিদ্যালয়ের কী সাফাই ?
সংবাদসংস্থা PTI -কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে অধ্যাপক নেহা সিং জানিয়েছেন, পুরো বিষয়টির জন্য দায় তাঁর ৷ তিনি বলেন, "বিষয়টি হয়তো সঠিকভাবে বোঝাতে পারিনি ৷ কারণ খুব তাড়াহুড়ো ছিল ৷ ওই রোবোটিক ডগের ব্র্যান্ডিং প্রডাক্টের উপরই ছিল ৷ আমরা কোনও ব্র্যান্ডিং পরিবর্তন করিনি ৷ তাহলে আমরা কীভাবে দাবি করতে পারি যে আমরা ওটা তৈরি করেছি ? আমি এটাই বলেছি যে, আমরা এটা আমাদের ছেলেদের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছি যাতে এর থেকে আরও ভালো কিছু তৈরি করা যায় ৷"
এদিকে নেহা সিংয়ের এই বক্তব্যের সঙ্গে কোনও রকম সহমত পোষণ করেনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের মিডিয়া কানেক্ট এন কে গৌর জানিয়েছেন, এই উদ্ভাবনীর বিষয়ে ভুল তথ্য দেওয়ার কোনও ইচ্ছা নেই গালগোটিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ৷ পাশাপাশি সংবাদমাধ্যমের সামনে নেহা সিং-এর বক্তব্য রাখার জন্য কোনও অনুমতি দেওয়া হয়নি বলেও স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে ৷
কেন্দ্রের কী বক্তব্য
এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি সচিব এস কৃষ্ণণ জানিয়েছেন, "কোনও সংস্থার তরফে এমন কিছু দেখানো না হোক যা সেই সংস্থার তৈরি করেনি ৷" এরপর কেন্দ্রের তরফে গালগোটিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে প্যাভিলিয়ন বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয় ৷ সেইমতো বুধবার বিকাল থেকেই নিজেদের প্যাভিলিয়ন বন্ধ রাখে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৷