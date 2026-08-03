Galaxy F70 Pro 5G লঞ্চ ভারতে, বাজেট এই স্মার্টফোনটি কি 'সস্তার পুষ্টিকর খাদ্য' হতে পারবে ?
Galaxy F70 Pro 5G : বাজেটের মধ্যে এই স্মার্টফোনটিতে কি আপনার সব চাহিদা মিটবে ? জানুন...
Published : August 3, 2026 at 2:22 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে লঞ্চ হল Galaxy F70 Pro 5G ৷ বাজেট এই স্মার্টফোনে দেওয়া হয়েছে, FHD+ Super AMOLED ডিসপ্লে, যার রিফ্রেস রেট 120Hz, 50MP প্রাইমারি রিয়ার ক্যামেরা সাপোর্ট, Snapdragon SoC সহ একাধিক আপডেটেট ফিচার ৷ 3 অগাস্ট ফোনটি লঞ্চ হলেও আগামী 8 অগাস্ট থেকে বিক্রি শুরু হবে ৷
Galaxy F70 Pro 5G price and Availability
মোট তিনটি ভ্যারিয়েন্টে এই ফোন ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ তারমধ্যে একটি 6GB RAM + 128GB ভ্য়ারিয়েন্টের ৷ যার দাম 25,999 টাকা ৷ বাকি দুটি ভ্যারিয়েন্ট রয়েছে 8GB + 128GB এবং 8GB + 256GB ভ্যারিয়েন্টের ৷ এই মডেলদুটির দাম যথাক্রমে 29,999 টাকা ও 34,999 টাকা ৷
|6GB + 128GB
|25,999 /-
|8GB + 128GB
|29,999/-
|8GB + 256GB
|34,999/-
Galaxy F70 Pro 5G Feature
এই ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে 6.7-ইঞ্চির HD+ Super AMOLED display যার মধ্যে রয়েছে ৷ 120 Hz রিফ্রেস রেট ৷ এবং এর প্রটেকশন বা নিরাপত্তার জন্য দেওয়া হয়েছে Gorilla Glass Victus+ protection ৷ Qualcomm’s Snapdragon 6 Gen 3 প্রসেসর দেওয়া হয়েছে ৷ যারমধ্যে LPDDR5X RAM এবং UFS 3.1 storage দেওয়া হয়েছে ৷ Android 16-নির্ভরশীল One UI 8.5 দেওয়া হয়েছে ৷ সংস্থার তরফে দাবি করা হয়য়েছে, যাঁরা এই ফোনটি কিনবেন তাঁদের ছ বছরের জন্য৷ আপডেটেড দেওয়া হবে ৷ ফলে হ্যাকর বা প্রতারকরা অনৈতিক কাজ করতে পরাবেন না ৷
50 মেগাপিক্সেলের একটি পরাইমারি রিয়ার ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে ৷ একসঙ্গে দুটি সাধারণ ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে ৷ একটি 5MP আলট্রা ওয়াইড এবং অন্য়টি 2 মেগাপিক্সেলের ম্যাক্রো ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে ৷
6000mAh ব্যাটারি প্যাক -
6000mAh ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে ৷ যার সঙ্গে থাকছে একটি 45W এর অয়ার্ড ফাস্ট চার্জিং সকেট ও চার্জার ৷ এসঙ্গে দেখে নিন এই ফোনগুলির গুরুত্বপূর্ণ ফিচার-
|Camera (Rear)
|50MP + 5MP + 2MP
|Camera (Front)
|12MP
|SoC
|Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
|Display
|6.7-inch HD+ Super AMOLED display
|Battery
|6000mAh
|Color
|Aura Green
|Alpha Black
|Variants
|6GB + 128GB
|8GB + 128GB
|8GB + 256GB
|Software
|Android 16 (One UI 8.5)
|Software Support
|6 Years
বিশেষজ্ঞদের একাংশের বক্তব্য 30 হাজারের মধ্যে এই ফোনটির দাম হলেও ডিভাইসটি দৈনন্দিন কাজের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে ৷ যে ধরনের স্পেশিফিকেশন রয়েছে তাতে হাই এন্ড কাজকর্ম নাও হতে পারে ৷ তবে প্রতিদিনের কলিং, বিভিন্ন মেসেজিং অ্যাপের কমিউনিকেশন, বিনোদন, গেমিং ইত্যাদি কাজ সম্ভব ৷ পাশাপাশি বেশ কিছু AI ফিচারও দেওয়া হয়েছে ৷ যেগুলি অনেক কাজে আসবে বলে আশা করা যায় ৷