Wolf Moon, Snow Moon... 2026 এ 13টি পূর্ণিমার অবাক করা সব নাম, জেনে নিন বিস্তারিত
Full Moon Names of 2026 : রয়েছে একটি ব্লু মুম, একটি ব্ল্যাড মুম, তিনটি সুপারমুন এবং দুটি চন্দ্র গ্রহণ ৷ জানুন বিস্তারিত তথ্য ৷
Published : January 5, 2026 at 4:36 PM IST
হায়দরাবাদ : পূর্ণিমা বা ফুল মুন (Full Moon ) ৷ এই নামটির সঙ্গে আমাদের অনেকেই পরিচিত ৷ প্রতিবছর একাধিকবার ফুলমুনের সাক্ষী থেকেছেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ ৷ ক্যালেন্ডার বদলেছে ৷ জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন এবছর 13 টি পূর্ণিমা বা ফুল মুন প্রত্যক্ষ করতে পারবেন বিশ্ববাসী ৷ তারমধ্যে রয়েছে একটি ব্লু মুম, একটি ব্ল্যাড মুম, তিনটি সুপারমুন এবং দুটি চন্দ্র গ্রহণ ৷ এই প্রতিবেদনে জেনে নিন সেই সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য ৷
3 জানুয়ারি 2026 : এই দিন যে ফুল মুন দেখা যাবে তার নাম দেওয়া হয়েছে Wolf Moon ৷ জানুয়ারি মাসের প্রবল ঠান্ডায় মূলত ইউরোপ ও আমেরিকার গ্রামীণ অঞ্চলে নেকড়ের ডাক শোনা যায় ৷ সেই কারণে 3 জানুয়ারির ফুল মুনকে Wolf Moon নাম দেওয়া হয়েছে ৷ NASA র দেওয়া তথ্য অনুয়ায়ী, এটি একটি সুপার মুন ৷ কারণ এই সময় চাঁদ তুলনামূলক ভাবে একটু বড় ও আরও উজ্জ্বল দেখায় ৷ হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুযায়ী Wolf Moon-কে পৌষ পূর্ণিমাও বলা হচ্ছে ৷ উত্তরভারতে পৌষ পূর্ণিমার পরের দিন থেকে মাঘ মাস শুরু হয় ৷
1 ফেব্রুয়ারি 2026 : 2026 সালের এটা দ্বিতীয় ফুল মুন ৷ যা স্নো মুন (Snow Moon) নামেও পরিচিত ৷ এই সময় আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রবল তুষারপাত হয় ৷ পাশাপাশি তুষারঝড়েরও সাক্ষী থাকে অনেক এলাকা ৷ সেই কারণে ফেব্রুয়ারি মাসের ফুল মুনের নামকরণ করা হয়েছে Snow Moon ৷ হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ওই দিনটিকে মাঘ পূর্ণিমা বলা হয় ৷ হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের জন্য ওই দিনটি অতি পবিত্র বলে মনে করা হয় ৷
3 মার্চ 2026 : এই সময় আরও একটি ফুল মুনের কথা জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা ৷ যার নাম দেওয়া হয়েছে Worm Moon ৷ কারণ এই সময় থেকে শীত শেষ হয়ে ধীরে ধীরে গরম পড়তে শুরু করে ৷ হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুযায়ী এই দিনটিকে ফাল্গুন পূর্ণিমা হিসেবে বলা হয় ৷ দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে মূলত তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলাঙ্গানা ও কর্ণাটকে এই দিনটিকে বলা হয় কামা দহন ৷ উত্তরভারতে যা হোলিকা দহন নামে পরিচিত ৷
2 এপ্রিল 2026 : চলতি বছরের এপ্রিল মাসে একটি পূর্ণিমার সাক্ষী থাকবেন বিশ্ববাসী ৷ যাকে আক্ষরিক অর্থে বলা হচ্ছে Pink Moon ৷ এই সময় থেকে গাছে নতুন করে পাতা জন্মায় ৷ আমেরিকার বিভিন্ন পাহাড়ি অঞ্চলে গোলাপী ফুলে ছেয়ে থাকে ৷ আর সেই কারণে এই পূর্ণিমা বা ফুল মুনের নাম দেওয়া হয়েছে Pink Moon ৷ ভারতে এই পূর্ণিমাটিকে বলা হয় চৈত্র পূর্ণিমা ৷ হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুযায়ী এটাই প্রথম পূর্ণিমা ৷
1 মে 2026 : এইদিনও রয়েছে 2026 সালের পঞ্চম পূর্ণিমা ৷ আমেরিকার গ্রেট লেক রিজিয়নে এই সময় প্রচুর ফুল ফোটে ৷ আর সেইকারণে এই পূর্ণিমার নামকরণ করা হয়েছে ফ্লাওয়ার মুন ৷ হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুয়ায়ী এই দিনটি বৌদ্ধ পূর্ণিমা হিসেবে পালন করা হয় ৷ ওই তিথিতে গৌতম বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ৷
31 মে 2026 : মে মাসে রয়েছে আরও একটি ফুল মুন বা পূর্ণিমা ৷ একইমাসে দ্বিতীয়বারের জন্য ফুল মুন হবে ৷ যাকে Blue Moon ও বলা হচ্ছে ৷ হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুযায়ী এটিকে অধিক পূর্ণিমাও বলা হয় ৷
29 জুন 2026 : এইদিন যে পূর্ণিমা রয়েছে তাকে বলা হয় স্ট্রবেরি মুন ৷ 29 জুন এই ফুল মুন দেখা যাবে ৷ এই সময় কানাডা, আলাস্কা সহ 48 টি এলাকায় স্ট্রবেরির ফলন হয় ৷ সেই কারণে এই পূর্ণিমাকে বলা হয় স্ট্রবেরি মুন ৷
29 জুলাই 2026 : গ্রীষ্ম ঋতুতে এটা দ্বিতীয় ফুল মুন ৷ এটাকে বাক মুনও বলা হয় ৷ অনেকে সালমন মুন-ও বলেন ৷ হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুযায়ী এই পূর্ণিমার দিন গুরু পূর্ণিমা পালন করা হয় ৷ যে কোনও বিষয়ে গুরুর প্রতি সম্মান জানানো হয় এই পূর্ণিমা তিথিতে ৷
28 অগাস্ট 2026 : এই দিনও একটি ফুল মুন বা পূর্ণিমার সাক্ষী থাকবে বিশ্ববাসী ৷ যাকে বলা হয় স্টার্জন মুন ৷ স্টার্জন লেকের নাম অনুসারে এই পূর্ণিমার নামকরণ করা হয়েছে স্টার্জন মুন ৷ হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুযায়ী এই পূর্ণিমাকে বলা হয় শ্রাবণ পূর্ণিমা ৷ এইদিন একাধিক ব্রত পালন করা হয় ৷
26 সেপ্টেম্বর 2026 : সেপ্টেম্বর মাসের 26 তারিখ রয়েছে পূর্ণিমা বা ফুল মুন ৷ যাকে হার্ভেস্ট মুনও বলা হয় ৷ কারণ ওই সময় আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলের চাষিরা রাতেও জমির বিভিন্ন কাজ করেন ৷ তাঁদের লক্ষ্য থাকে শীত শুরু হওয়ার আগেই কৃষিকাজ শেষ করার ৷ হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুয়ায়ী এই পূর্ণিমা ভাদ্র পূর্ণিমাও বলা হয় ৷
26 অক্টোবর 2026 : এই পূর্ণিমাকে বলা হয় হান্টার মুন ৷ কারণ এই সময় বিভিন্ন অঞ্চলের শিকারীরা রাতে শিকার করতে বের হন ৷ একসঙ্গে শিকার করে এনে আগামী দিনের জন্য খাবার সঞ্চয় করে রাখেন ৷ হিন্দু রীতিতে এই পূর্ণিমাকে বলা হয় আশ্বিন পূর্ণিমা ৷ এই সময় একাধিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়ে থাকে ৷
24 নভেম্বর 2026 : এইদিন সুপারমুন হবে বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা ৷ যা এই বছরের দ্বিতীয় সুপারমুন ৷ এই সময় উত্তর আমেরিকার একশ্রেণির মানুষ ব্যাপক পরিশ্রম করে শীতের জন্য খাবার সংগ্রহ করেন ৷ তাদের বীবর বলা হয় ৷ তাঁদের নাম অনুযায়ী এই পূর্ণিমাকে বিভার বা বীবর ফুল মুনও বলা হয় ৷ হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুযায়ী এটা কার্তিক পূর্ণিমা হিসেবেও পরিচিত রয়েছে ৷
24 ডিসেম্বর 2026 : এটা কোল্ড মুন হিসেবেও পরিচিত ৷ কারণ আমেরিকায় এই সময় ব্যাপক ঠান্ডা পড়ে ৷ সেই কারণে কোল্ড সুপারমুনও বলা হয় ৷ উত্তর ভারতের হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা এইদিনটিকে মার্গশীর্ষ পূর্ণিমা হিসেবেও পালন করে ৷