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আপডেটেড Muse AI লঞ্চ, Meta Connect 2026 -এ নতুন কী কী ঘোষণা করল সোশাল মিডিয়া জায়ান্ট ?

META VR GLASSES : পুরো অনুষ্ঠানের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল Muse-এর আপগ্রেডেশন । এটি Meta-র নিজস্ব একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চ্যাট এজেন্ট ।

Meta Connect 2026
Meta Connect 2026 (ছবি - Meta)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 24, 2026 at 2:23 PM IST

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হায়দরাবাদ : Meta Connect 2026 এ একাধিক নতুন ডিভাইস লঞ্চ করল এই সোশাল মিডিয়া জায়ান্ট । ক্যালিফোর্নিয়ার Menlo Park এ এই ইভেন্টটির আয়োজন করা হয়েছিল । যেখানে সংস্থার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এজেন্টে একাধিক আপডেট নিয়ে আসা হয়েছে । পাশাপাশি একাধিক অয়ারেবল ডিভাইসও লঞ্চ করা হয়েছে । যেগুলি প্রত্যেক ব্যবহারকারী সারাদিন পরে বিভিন্ন কাজ করতে পারবেন ।

পুরো অনুষ্ঠানের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল Muse-এর আপগ্রেডেশন । এটি Meta-র নিজস্ব একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চ্যাট এজেন্ট । যেখানে একাধিক নতুন ফিচার যোগ করা হয়েছে । এতদিন পর্যন্ত Muse শুধুমাত্র স্মার্টফোন ও ল্যাপটপ বা ডেস্কটপে কাজ করত । কিন্তু এবার থেকে Meta AI Glasses এর ব্যবহারকারীরাও এই AI এজেন্টের সুবিধা পাবেন ।

এরসঙ্গে Meta তাদের Smart Glasses-এর রেঞ্জকেও বৃদ্ধি করেছে । Ray-Ban, Oakley এবং Meta Glasses এর সঙ্গে সর্বপ্রথম অডিয়ো গ্লাস লঞ্চ করেছে । চলতি বছরের শেষে সংস্থার লক্ষ্য 100 টিরও বেশি ডিজাইনের স্মার্টগ্লাস লঞ্চ করা । এছাড়াও নতুন ভার্চুয়াল রিয়ালিটি গ্লাসেস লঞ্চ করেছে । যা ওজনে খুব হাল্কা এবং সিনেমা দেখার অভিজ্ঞতাকে পরিবর্তন করতে সক্ষম ।

Muse-এ একাধিক পরিবর্তন

Meta-র AI চ্যাটবট Muse এ একাধিক পরিবর্তন আনা হয়েছে । এই চ্যাটবটটি রিয়েল টাইম ট্রান্সলেশনে সক্ষম । এর পাশাপাশি ব্যবহারকারীর সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ ধরে কোনও একটি নির্দিষ্ট টপিকের উপর কথপোকথন চালাতে প্রস্তুত । অন্যদিকে সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, ব্যবহারকারীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে ব্যাকগ্রাউন্ডে একাধিক কাজও চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে এই চ্যাটবটটি । Muse এর কথা বলার ধরনও পরিবর্তন করতে পারবেন ব্যবহারকারী । অর্থাৎ জোরে কথা বা ধীরে কথা বলার ফিচারগুলি পাওয়া যাবে ।

এরসঙ্গে Muse Realtime নামে একটি ফিচার লঞ্চ করা হয়েছে । যেখানে কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে Meta একটি ডিজিট্যাল অবতার তৈরি করতে পারবে । যা Meta Superintelligence Labs এ তৈরি করা হয়েছে ।

প্রডাক্ট কেনা বা অনলাইন শপিংয়ের ক্ষেত্রেও সাহায্য করবে Muse । একাধিক সংস্থার সঙ্গে পার্টনার্শিপ করেছে Meta । যেগুলিতে Muse এর মাধ্যমে কেনাকাটা করা সম্ভব । ওই তালিকায় রয়েছে -

  • Walmart
  • Best Buy
  • American Eagle Outfitters
  • DICK'S Sporting Goods
  • Fanatics
  • Gap
  • Michael Kors
  • Sephora
  • Ulta
  • Wayfair

Muse Charm: A new pocket-sized device

Meta Connect 2026 এ একটি সম্পূর্ণ নতুন ডিভাইস লঞ্চ করা হয়েছে । এটি একটি অত্যন্ত ছোট একটি ডিভাইস । যা Muse এর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবে । Muse এর মডেলের সঙ্গে একটি State of Art ভয়েস মডেলের সংযোগ স্থাপন করতে পারবে এই ডিভাইসটি ।

Meta's new AI glasses lineup

এই ইভেন্টে Meta তাদের সর্বপ্রথম অডিয়ো গ্লাস লঞ্চ করেছে । যার মধ্যে বিল্ট-ইন AI দেওয়া হয়েছে । এবং Open Air অডিয়ো আউটপুট রয়েছে । যাঁরা সারাদিন ধরে কোনও অয়ারেবল ডিভাইস পরে থাকেন, অথবা যাঁদের ইয়ারফোন ব্যবহার করতে হয়, তাঁদের জন্য এই ডিভাইসটি বেস্ট অপশন হতে পারে । দুটি নতুন স্টাইলে এই ডিভাইসটি লঞ্চ করা হয়েছে ।

New features for Meta AI glasses

নতুন ডিভাইসগুলোর পাশাপাশি, Meta একটি নতুন সফটওয়্যার ফিচারও ঘোষণা করেছে । যা ব্যবহারকারীদের স্ক্রিনের দিকে সবসময় তাকিয়ে থাকার পরিবর্তে চারপাশের পরিবেশের প্রতি মনোযোগী হতে সাহায্য করবে। এই আপডেটগুলো আগামী মাসগুলোতে ধাপে ধাপে চালু করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এর মধ্যে একটি অন্যতম বড় সংযোজন হলো hearing assistance ফিচার । যা এফডিএ (FDA) এর অনুমোদন পেয়েছে। 18 বছর বা তার বেশি বয়সী প্রাপ্তবয়স্কদের কানে শুনতে সমস্যা হলে Meta AI Glasses এর অডিয়ো আউটপুট সিস্টেম ব্যবহার করা যাবে ।

এছাড়াও Meta VR Glasses ও লঞ্চ করা হয়েছে । যা সিনেমা, ওয়ার্কস্পেস ও গেমিং-এর অভিজ্ঞতাই বদলে দেবে । এর দাম 1299.99 মার্কিন ডলার ।

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TAGGED:

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