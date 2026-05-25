হারানো স্মার্টফোনের মাধ্যমে লাখ লাখ টাকা গায়েব, প্রতারকদের নয়া কৌশল জানিয়ে সতর্ক করল কেন্দ্র

হারানো স্মার্টফোনের মাধ্যমে লাখ লাখ টাকা গায়েব, প্রতারকদের নয়া কৌশল জানিয়ে সতর্ক করল কেন্দ্র
মূলত যাঁদের আইফোন হারিয়েছে তাঁদের কাছে SMS পাঠানো হচ্ছে ৷ সেখানে লেখা হচ্ছে, হারানো আইফোন ট্রেস করা সম্ভব হয়েছে ৷
Published : May 25, 2026 at 4:54 PM IST
হায়দরাবাদ : ডিজিট্যাল প্রতারণা নিয়ে আরও বেশি করে সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দিল কেন্দ্রীয় সরকার ৷ The Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) এর তরফে একটি নোটিফিকেশন জারি করা হয়েছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে যাঁদের আইফোন চুরি হয়েছে বা হারিয়ে গিয়েছে তাঁদেরকে বেছে বেছে টার্গেট বানাচ্ছে প্রতারকরা ৷
কী ঘটেছে ?
কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, আইফোন ব্যবহারকারীদের iCloud এর মেল আইডি ও পাসওয়ার্ড হাতিয়ে নিচ্ছে প্রতারকরা ৷ এবং সেই ক্রেডিনশিয়াল দিয়ে লগইন করছে বিভিন্ন ডিভাইসে ৷ এবং তার মাধ্যমে প্রতারণা করছে ৷
কীভাবে এই কাজ করছে তারা ?
মূলত যাঁদের আইফোন হারিয়েছে তাঁদের কাছে SMS পাঠানো হচ্ছে ৷ সেখানে লেখা হচ্ছে, হারানো আইফোন ট্রেস করা সম্ভব হয়েছে ৷ এবং লোকেশন জানতে আইক্লাউডে লগইন করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ৷
সেক্ষেত্রে একটি ফিশিং লিঙ্ক পাঠানো হচ্ছে ওই SMS এর সঙ্গে ৷ যেখানে ক্লিক করে হারানো ফোনের লাইভ লোকেশন দেখার পরামর্শ দিচ্ছে হ্যাকাররা ৷
এরপর ফোন পাওয়ার আশায় ওই ফিশিং লিঙ্কে ক্লিক করে ক্রেডেনশিয়াল দিলেই বিপদ ৷ হ্যাকারদের হাতে চলে যাচ্ছে ক্রেডিনশিয়ালের তথ্য ৷ তারসঙ্গে OTP অথবা টু ফ্যাক্টার অথন্টিকেশনের তথ্যও সাবমিট করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে ৷
কেন্দ্রীয় সরকারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে এই সাইবারক্রাইম পদ্ধতিকে Hybrid Cybercrime বলা হচ্ছে ৷ কারণ মন্ত্রকের তরফে জানানো হচ্ছে একদিকে যেমন ফিজিক্যাল স্মার্টফোন চুরি করা হচ্ছে তেমনই তার পাশাপাশি অনলাইন লগইন পেজের ক্রেডেনশিয়াল হাতিয়ে নিচ্ছে সাইবার প্রতারকরা ৷
কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, এই ধরনে কোনও লিঙ্কে যেন কেউ ক্লিক না করেন ৷ এবং যেকোনও ওয়েবসাইটে ক্রেডেনশিয়াল দেওয়ার ক্ষেত্রে আরও সচেতন থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ৷ একাধিকবার ওয়েব URL দেখে তারপর যেন ক্রেডেনশিয়াল দেওয়া হয় ৷
একইসঙ্গে জানানো হয়েছে, কোনো স্মার্টফোন চুরি হলে বা হারিয়ে গেলে যেন তৎক্ষণাৎ Central Equipment Identity Register (CEIR) পোর্টালের মাধ্যমে যেন সেই স্মার্টফোন ব্লক করে ৷ এবং অতি দ্রুত 1930 হেল্পলাইনে অভিযোগ জানানো হয় ৷