অনলাইন গেমারদের জন্য সুখবর, ভারতে ফের ফিরছে Fortnite
2020 সালের 13 অগাস্ট Play Store থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল এই গেমটি ৷ কারণ কী ? জানুন এই প্রতিবেদনে ৷
Published : March 20, 2026 at 9:05 PM IST
হায়দরাবাদ : Google Play Store এ ফের ফিরে আসতে চলেছে Epic Games-এর জনপ্রিয় ব্যাটল রয়্যাল টাইটেল Fortnite ৷ তবে এবার শুধুমাত্র Android ব্যবহারকারীদের জন্যই লঞ্চ করা হচ্ছে ৷ iOS ব্যবহারকারীরা এই গেমটির স্বাদ পাবেন না ৷ প্রায় 6 বছর এই গেমটি ভারত থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল ৷ গেমটির সাইজ করা হয়েছে 314MB ৷ ইতিমধ্যে ডাউনলোড শুরু হয়েছে ৷ উল্লেখ্য, Fortune এর লেটেস্ট ভার্সন Fortnite Showdown-ও লাইভ করা হয়েছে ৷ ফলে এই সিরিজটিও খেলতে পারবেন অনলাইন গেম প্রিয় ব্যবহারকারীরা ৷
কেন Play Store থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল Fortnite ?
2020 সালের 13 অগাস্ট Play Store থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল এই গেমটি ৷ Google এর অভিযোগ ছিল, গেমটির মধ্যে ছিল ইন-অ্যাপ পেমেন্ট সিস্টেম ৷ Epic Games এমন ভাবে ইন-অ্যাপ পেমেন্ট সিস্টেম তৈরি করেছিল যা Google Play র পেমেন্ট পলিসি লঙ্ঘন করেছিল ৷ আর সেই কারণে Play Store থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল গেমটি ৷ কিন্তু এর প্রতিবাদে Google এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে Epic Games ৷
Epic Games এর বক্তব্য ছিল, ইন অ্যাপে তারা নিজেদের পেমেন্ট সিস্টেম চালু করেছিল ৷ কিন্তু তারা কোনওরকম অনৈতিক কাজ করেনি ৷ শুধু Epic নয় আরও কয়েকটি গেম ডেভেলপারদের ক্ষেত্রে একই নির্দেশ দিয়েছিল Google ৷ কিন্তু Epic Games এই নির্দেশ না মেনে নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল ৷ অবশেষে 2023 সালের ডিসেম্বরে আমেরিকার ফেডেরাল বিচারক Epic Games এর পক্ষে রায় দেন ৷ Google কে নির্দেশ দেয় তাদের প্লে স্টোরে থার্ড পার্টি পেমেন্ট সিস্টেম চালু রাখার জন্য ৷
ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে Google আদালতে মামলা দায়ের করে ৷ কিন্তু 2025 সালের 31 জুলাই আদালত Google এর মামলা খারিজ করে দেয় ৷ এবং এরপরই ফের Play Store এ গেমটি ফিরিয়ে দেওয়া হয় ৷
Fortune Game কী ?
এটি একটি মাল্টিপ্লেয়ার অনলাইন গেম ৷ 2017 সালে সর্বপ্রথম গেমটি রিলিজ করা হয় ৷ একসঙ্গে 100 জন প্লেয়ার এই গেমটি খেলতে পারবেন ৷ গেমের মধ্যে রয়েছে থার্ড পার্সন শ্যুটিং, রিয়েল টাইম মেকানিক বিল্ডিং ৷