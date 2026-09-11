দাম প্রায় সাড়ে 4 লাখ ! কিন্তু যে 3টি কারণের জন্য iPhone Duo কিনতেই পারেন

দাম প্রায় সাড়ে 4 লাখ ! কিন্তু যে 3টি কারণের জন্য iPhone Duo কিনতেই পারেন
আকাশ ছোঁয়া দামের এই ফোনটি কিনতে কতজন আগ্রহ প্রকাশ করে সেটাই এখন দেখার ৷
Published : September 11, 2026 at 1:50 PM IST
হায়দরাবাদ : "This...is iPhone Duo"-এভাবেই Apple এর নতুন ফোল্ডেবল স্মার্টফোন, iPhone Duo-কে বিশ্ববাসীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন সংস্থার বর্তমান চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার জন টার্নাস ৷
আগ্রহ ছিল মাস খানেক আগে থেকেই ৷ কারণ আগেই একপ্রকার পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল কুপার্টিনোর এই সংস্থাটি লঞ্চ করবে তাদের প্রথম ফোল্ডেবল স্মার্টফোন ৷ আর 9 সেপ্টেম্বর লঞ্চ হল iPhone Duo ৷ Samsung, Motorola, Redmi সহ একাধিক সংস্থা ফোল্ডেবল ফোন বাজারে আনলেও Apple-এর ফোনের প্রতি আগ্রহ যে থাকবেই, সে নিয়ে কোনও প্রশ্ন থাকতেই পারে না ৷
iPhone Duo-র স্পেসিফিকেশন যাই-ই হোক না কেন, সেই নিয়ে চর্চা খুব একটা হচ্ছে না ৷ এই ফোনটি চর্চার কেন্দ্রে উঠে এসেছে তার দামের জন্য ৷ এর বেস মডেলটির দাম 2,99,900 টাকা ৷ যেখানে ব্যবহারকারীরা 256GB ইন্টারন্যাল স্টোরেজ পাবেন ৷ এবং সর্বাধিক স্টোরেজের মডেলটির দাম রাখা হয়েছে 4 লাখ 49 হাজার 900 টাকা ৷ আর এই কারণেই অনেকেই প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন, আদতে কি এই ফোনটি কেউ কিনবেন ? বা কিনতে সমর্থ হবেন ?
এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে বেশ কিছু স্মার্টফোন বিশেষজ্ঞ, রিটেল স্টোর, এবং Apple ব্যবহারকারীর সঙ্গে কথা বলেছিলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি ৷ ফোনটি কেনার জন্য একাধিক কারণের কথা তাঁরা জানিয়েছেন ৷ তবে মোট তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রায় প্রত্যেকেই বলেছেন ৷
ক্রিজ় নেই : ফোল্ডেবল স্মার্টফোনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্ক্রিনে ক্রিজ়ের উপস্থিতি ৷ যেহেতু স্ক্রিন ফোল্ড করে রাখা হচ্ছে সেই কারণে স্ক্রিনের মাঝ বরাবর একটি লম্বা ক্রিজ় তৈরি হয় ৷ যা ফোল্ডেবল স্মার্টফোন ব্যবহারের অভিজ্ঞতা খারাপ করে ৷
The iPhone Duo is insane! 🔥 #AppleEvent pic.twitter.com/JP0wGX3WPx— Apple Hub (@theapplehub) September 9, 2026
কিন্তু iPhone Duo-তে কোনও ক্রিজ় দেখা যাচ্ছে না ৷ অর্থাৎ পুরো ফোনটি খোলা অবস্থায় মাঝামাঝি জায়গায় কোনও ক্রিজ় বা দাগ নেই ৷ ফোনটি ইতিমধ্যে যে সব রিভিউয়ার ব্যবহার করে দেখেছেন তাঁরা এই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ৷ জানিয়েছেন, ফোনটি ওপেন ফোল্ড অবস্থায় পুরোপুরি ফ্ল্যাট স্ক্রিন ব্যবহারের অভিজ্ঞতা পাওয়া যাচ্ছে ৷ যা অন্য ফোল্ডেবল স্মার্টফোন থেকে iPhone Duo -কে আলাদা করেছে ৷
অ্য়াসপেক্ট রেশিও- Apple iPhone Duo-র এক্সটার্নাল ডিসপ্লেটি 5.4 ইঞ্চির এবং ইনার ফোল্ডেবল স্ক্রিনটি 7.6 ইঞ্চি ৷ উভয় স্ক্রিনের অ্য়াসপেক্ট রেশিও সমান রাখা হয়েছে ৷ যা 1:1.4 বা 14:10 ৷ এর ফলে দুই ডিসপ্লের aspect ratio একই হওয়ায় কনটেন্টের আকারও আনুপাতিকভাবে বদলাবে। ফলে বাইরের ও ভিতরের স্ক্রিনে কনটেন্ট দেখার সময় visual continuity বজায় থাকবে।
Siri AI ফিচার্স : iPhone Duo-তে ব্যবহার করা হয়েছে সংস্থার লেটেস্ট A20 চিপসেট ৷ যেখানে রয়েছে 6 কোর প্রসেসর এবং 16 কোর নিউরাল ইঞ্জিন ৷ এর ফলে অতিরিক্ত কম্পিউটিং স্পিড পাওয়া যাবে ৷ সাধারণ AI ফিচার্স তো পাওয়া যাবেই ৷ তারসঙ্গে, স্মার্ট টেক ক্যামেরা ফিচার এবং অ্য়াপেল ইন্টেলিজেন্স ৷ আরও পার্সোনাল AI অ্যাসিস্ট্যন্ট পাওয়া সম্ভব ৷ ইমেইল লেখা থেকে শুরু ট্র্যাভেল প্ল্যন, ইমেজ এডিটিং আরও নিখুঁতভাবে করতে পারবে ৷
বিশেষজ্ঞ ও Apple প্রেমীদের একাংশের বক্তব্য, iPhone Duo-র দাম অনেকটাই বেশি ৷ এনিয়ে কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না ৷ কিন্তু সংস্থার তরফে যেভাবে প্রিমিয়াম ফিচার ও প্রযুক্তিগত আপডেট করেছে তাতে এই ফোনটি কেনা খারাপ সিদ্ধান্ত হবে না ৷