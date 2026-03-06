আবারও চাকরি হারাবেন কয়েকশো ! এই নামী সংস্থার পদক্ষেপে অবাক সবাই

আবারও চাকরি হারাবেন কয়েকশো ! এই নামী সংস্থার পদক্ষেপে অবাক সবাই
Published : March 6, 2026 at 5:58 PM IST
হায়দরাবাদ, 6 মার্চ : একদিকে যখন AI এর ব্যাপক প্রভাবে চাকরির নিশ্চয়তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে ঠিক তখনই কর্মী ছাঁটাইয়ের দিকে হাঁটছে ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম Flipkart ৷ জানা গিয়েছে, খুব শীঘ্রই শতাধিক কর্মী ছাঁটাই করতে চলেছে সংস্থাটি ৷ এমনই একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে Trak.in এবং ইকোনোমিক টাইমস ৷
Trak.in এর ওই প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, কাজের নিরিখে পারফরম্যান্স রিভিউ শুরু করেছে ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মটি ৷ এবং যেসব কর্মীদের পারফরম্যান্স আশানুরূপ নয় তাঁদের ছাঁটাই করা হবে ৷ নির্দিষ্ট করে সেই সংখ্যা না জানানো হলেও মনে করা হচ্ছে 700 থেকে 1000 জনকে বাদ দেওয়া হতে পারে ৷ ওই প্রতিবেদনে আরও জানানো হয়েছে যাঁদের কাজকর্ম আশানুরূপ নয় তাঁদের স্বেচ্ছাবসর অথবা সেভারেন্স প্যাকেজ নিতে বলা হয়েছে ৷
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কিন্তু পুরো বিষয়টি জানেন এমন একজনের সঙ্গে কথা বলেছিলেন Trak.in এর প্রতিনিধি ৷ তিনি জানিয়েছেন, পুরো সংস্থাকে সঠিকভাবে পরিচালিত করার জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার ছিল ৷ তাঁর দাবি এই মুহূর্তে ফ্লিপকার্টে প্রায় 30 হাজার কর্মী রয়েছেন ৷ এবং তারমধ্যে যে সংখ্যক কর্মীকে বাদ দেওয়া হচ্ছে তা মোট কর্মীসংখ্যার 2 থেকে 3 শতাংশ ৷
কেন এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে ?
Trak.in এর তরফে জানানো হয়েছে বর্তমানে প্রতিটি ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম নিজেদের পরিসর বৃদ্ধি করার দিকে হাঁটছে ৷ অন্যদিকে অর্থনৈতিক চাপও রয়েছে ৷ কারণ প্রতিযোগিতার বাজারে অতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে না, পাশাপাশি বিনিয়োগকারীদের চাহিদাও পূরণ করতে হচ্ছে সংস্থাগুলিকে ৷ আর সেই কারণে কস্ট কাটিং-ই একমাত্র পথ এই প্ল্যাটফর্মগুলির কাছে ৷
শুধু Flipkart নয়, এই ধরনের কর্মীছাঁটাই প্রক্রিয়া এখন প্রায় সমস্ত প্রযুক্তি সংযুক্ত কোম্পানিগুলি বেছে নিয়েছে ৷ কারণ একদিকে AI এর ব্যবহার করা হচ্ছে ব্যাপকভাবে ৷ ফলে অটোমেশন থেকে শুরু করে কাস্টমার সার্ভিস সব ক্ষেত্রেই AI নিযুক্তিকরণ করা হচ্ছে ৷ যার কারণে সাধারণ কর্মীদের ছেঁটে দেওয়া হচ্ছে ৷ অন্যদিকে আয়ের পরিমাণ কম হওয়ার ক্ষেত্রেও কর্মী ছাঁটাইয়ের পথে হাঁটছে টেক সংস্থাগুলি ৷ এবার সেই একই পথে হাঁটল Flipkart ৷