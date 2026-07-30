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Flipkart-এর নতুন 'Pay Later' পরিষেবা চালু, এখন কেনাকাটার বিল মেটানো যাবে 30 দিন পরও

ফ্লিপকার্টে অনলাইন শপিং এখন আরও সহজ ৷

Flipkart Launches Pay Later Service
ফ্লিপকার্টে অনলাইন শপিং এখন আরও সহজ (ছবি - Flipkart)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 30, 2026 at 8:25 PM IST

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হায়দরাবাদ : অনলাইন কেনাকাটাকে আরও সহজ করতে PayU Finance-এর সঙ্গে যৌথভাবে নতুন Flipkart Pay Later পরিষেবা চালু করল Flipkart। নতুন এই ক্রেডিট পরিষেবার মাধ্যমে গ্রাহকরা কেনাকাটার সময়ই একাধিক কিস্তিভিত্তিক পেমেন্টের সুবিধা পাবেন। Flipkart-এর পাশাপাশি Myntra এবং Flipkart Minutes-এও এই পরিষেবা ব্যবহার করা যাবে।

সংস্থার দাবি, Flipkart Pay Later চালুর মাধ্যমে ভারতীয় গ্রাহকদের কেনাকাটার অভ্যাসের কথা মাথায় রেখে একটি ডিজিটাল ক্রেডিট ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই পরিষেবার লক্ষ্য হল গ্রাহকদের জন্য আরও সহজ ক্রেডিট সুবিধা উপলব্ধ করা।

Flipkart Pay Later-এ গ্রাহকদের জন্য মোট তিন ধরনের পরিশোধের সুবিধা রাখা হয়েছে। প্রথমটি Pay Later, যেখানে দৈনন্দিন কেনাকাটার ক্ষেত্রে গ্রাহকরা 30 দিন পর্যন্ত পরে টাকা পরিশোধ করতে পারবেন। দ্বিতীয় বিকল্প Pay in 3, যেখানে মোট খরচ তিনটি সমান কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে। এছাড়া বড় অঙ্কের কেনাকাটার জন্য রয়েছে EMI-র সুবিধা। এই EMI-এর মেয়াদ 3 মাস থেকে 12 মাস পর্যন্ত হতে পারে। বিশেষ করে মোবাইল ফোন, ইলেকট্রনিক্স পণ্য, গৃহস্থালির যন্ত্রপাতি এবং আসবাবপত্র কেনার ক্ষেত্রে এই সুবিধা কাজে লাগবে।

Flipkart জানিয়েছে, এই পরিষেবা শুধু বড় কেনাকাটার জন্য নয়, Flipkart Minutes-এ নিয়মিত ছোট অঙ্কের কেনাকাটা, ফ্যাশন, হোম, বিউটি এবং অন্যান্য সাধারণ পণ্যের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যাবে। একই সঙ্গে বেশি দামের পণ্য কেনার ক্ষেত্রেও কিস্তিতে অর্থ পরিশোধের সুযোগ থাকায় গ্রাহকদের জন্য কেনাকাটা আরও সহজ হবে বলে সংস্থার দাবি।

বর্তমানে এই ক্রেডিট কর্মসূচির প্রথম লেন্ডিং পার্টনার হিসেবে রয়েছে PayU Finance। ভবিষ্যতে এই পরিষেবার পরিধি বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আরও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। PayU Finance লাইসেন্সপ্রাপ্ত ঋণদাতা হিসেবে কাজ করবে, অন্যদিকে Flipkart Finance গ্রাহকদের সঙ্গে সম্পর্ক এবং ক্রেডিট মূল্যায়নের দায়িত্ব সামলাবে। সংস্থার দাবি, বাণিজ্যিক তথ্য ও ঋণ প্রদানের অভিজ্ঞতাকে একত্রিত করে আরও দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে ক্রেডিট সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হবে।

Flipkart Finance-এর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর বিশাল আহুজা বলেন, ভারতে ডিজিটাল কমার্সের ক্ষেত্রে সাশ্রয়ী অর্থায়ন এখনও অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি। তাঁর কথায়, বহু মানুষের ইচ্ছা থাকলেও ক্রেডিটের সহজলভ্যতার অভাবে তারা কেনাকাটা করতে পারেন না। Flipkart Pay Later-এর মাধ্যমে গত এক দশকে সংগৃহীত বাণিজ্যিক তথ্য ব্যবহার করে এমন একটি আন্ডাররাইটিং মডেল তৈরি করা হয়েছে, যা গ্রাহকদের প্রয়োজনের সময় ঋণের সুযোগ করে দেবে। তাঁর মতে, এটি শুধু একটি পেমেন্ট ফিচার নয়, বরং ভারতের ডিজিটাল অর্থনীতিতে আরও বেশি মানুষকে যুক্ত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

অন্যদিকে, PayU Finance-এর CEO দীপক মেন্দিরত্তা বলেন, "ডিজিটাল কমার্সের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বশীল এবং সহজলভ্য ঋণ পরিষেবার প্রয়োজনীয়তা আরও বেড়েছে। Flipkart Finance-এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে প্রযুক্তি, ডেটা-ভিত্তিক আন্ডাররাইটিং এবং শক্তিশালী ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে কাজে লাগিয়ে বৃহৎ পরিসরে সহজ ক্রেডিট পরিষেবা দেওয়া হবে।" তাঁর মতে, Flipkart Pay Later আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে আরও প্রসারিত করার পাশাপাশি ভারতের ডিজিটাল কমার্সের পরবর্তী পর্যায়ের বৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

সংস্থা জানিয়েছে, Flipkart Pay Later-এর ক্ষেত্রে ক্রেডিট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে Flipkart Finance-এর কমার্স ইন্টেলিজেন্স-এর ভিত্তিতে। এর মধ্যে গ্রাহকের লেনদেনের ইতিহাস, কেনাকাটার ধরণ এবং প্ল্যাটফর্মে ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য বিবেচনা করা হবে। পাশাপাশি PayU Finance-এর ঋণ প্রদান এবং ঝুঁকি মূল্যায়নের সক্ষমতা এবং আর্থিক অংশীদারদের তথ্যও ব্যবহার করা হবে। একাধিক তথ্যসূত্রের ভিত্তিতে গ্রাহকের ক্রেডিট সক্ষমতা মূল্যায়ন করা হবে, যাতে দায়িত্বশীলভাবে ঋণ প্রদান করা যায় এবং গ্রাহকের উপর অতিরিক্ত ঋণের বোঝা না পড়ে।

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