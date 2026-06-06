Flipkart চালু করছে EV Assist Marketplace, আপনার অনলাইন শপিংয়ে কী কী সুবিধা হবে ?

Flipkart চালু করছে EV Assist Marketplace, আপনার অনলাইন শপিংয়ে কী কী সুবিধা হবে ?
ফ্লিপকার্ট জানিয়েছে, বর্তমানে 20টিরও বেশি শহরে এই পরিষেবা চালু হয়েছে। বিশেষ করে দিল্লি-NCR, বেঙ্গালুরু এবং পটনায় ইতিমধ্যেই EV Assist-এর প্রতি উল্লেখযোগ্য আগ্রহ দেখা গেছে ।
Published : June 6, 2026 at 5:01 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যবহার বাড়াতে বড় পদক্ষেপ নিল ফ্লিপকার্ট। ই-কমার্স সংস্থাটি ‘EV Assist’ নামে একটি নতুন ডিজিটাল মার্কেটপ্লেস চালু করেছে, যার মাধ্যমে ডেলিভারি পার্টনাররা সহজে বৈদ্যুতিক দু’চাকার গাড়ি ভাড়া নেওয়ার সুযোগ পাবেন। সংস্থার দাবি, এই উদ্যোগ ডেলিভারি কর্মীদের মধ্যে EV গ্রহণের হার বাড়াতে সাহায্য করবে এবং দেশের গ্রিন মোবিলিটি ব্যবস্থাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে।
ফ্লিপকার্ট জানিয়েছে, বর্তমানে 20টিরও বেশি শহরে এই পরিষেবা চালু হয়েছে। বিশেষ করে দিল্লি-NCR, বেঙ্গালুরু এবং পটনায় ইতিমধ্যেই EV Assist-এর প্রতি উল্লেখযোগ্য আগ্রহ দেখা গেছে । প্রাথমিকভাবে Flipkart Minutes-এর ডেলিভারি কর্মীদের জন্য এই প্ল্যাটফর্ম চালু করা হয়েছে ।
সংস্থার সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায় 6,000-এরও বেশি ডেলিভারি পার্টনারের মতামত সংগ্রহ করা হয়। সেখানে দেখা গেছে, প্রায় 46 শতাংশ কর্মী বৈদ্যুতিক গাড়িতে ডেলিভারি দিতে আগ্রহী। তবে আর্থিক সমস্যা, চার্জিং পরিকাঠামোর অভাব এবং ইভি ইকোসিস্টেম নিয়ে অনিশ্চয়তা এখনও বড় বাধা হয়ে রয়েছে।
EV Assist প্ল্যাটফর্মে ডেলিভারি পার্টনাররা নিজেদের শহর এবং বাজেট অনুযায়ী বিভিন্ন ইলেকট্রিক স্কুটার বা বাইকের ভাড়ার বিকল্প খুঁজে পাবেন। সপ্তাহে 1000 টাকার কম থেকে শুরু করে 2000 টাকার বেশি বাজেটের বিভিন্ন গাড়ির মডেল তুলনা করার সুবিধা থাকবে। আগ্রহী কর্মীরা শুধুমাত্র নাম ও মোবাইল নম্বর দিয়ে আবেদন করে অনুমোদিত মোবিলিটি পার্টনারদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারবেন।
ফ্লিপকার্টের মতে, বর্তমানে অনেক ডেলিভারি কর্মী প্রতি মাসে জ্বালানির পিছনে 2000 থেকে 5000 টাকা পর্যন্ত খরচ করেন। অন্যদিকে, বৈদ্যুতিক দু’চাকার গাড়ি ব্যবহার করলে জ্বালানি ও শক্তি খরচ 70 থেকে 80 শতাংশ পর্যন্ত কমতে পারে। পাশাপাশি রক্ষণাবেক্ষণের খরচও কম হওয়ায় ডেলিভারি কর্মীদের আয় 15 থেকে 20 শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারে।
ফ্লিপকার্ট দীর্ঘদিন ধরেই তাদের লাস্ট-মাইল ডেলিভারি নেটওয়ার্ককে বৈদ্যুতিক করার লক্ষ্যে কাজ করছে। সংস্থার ইভির সংখ্যা গত এক বছরে দ্বিগুণ হয়ে 20 হাজার ছাড়িয়েছে। কোম্পানির লক্ষ্য 2030 সালের মধ্যে সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক লাস্ট-মাইল লজিস্টিক্স নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা। EV Assist সেই বৃহত্তর পরিকল্পনারই গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে মনে করছে শিল্পমহল।
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