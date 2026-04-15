Uber বুক করলেই গুচ্ছের অফার মিলবে Flipkart এ ! কীভাবে ?
যাঁরা এবার থেকে উবার রাইড করবেন তাঁরা প্রত্যেক রাইড শেষে মোট ভাড়ার 4 শতাংশ করে সুপারকয়েন পাবেন ৷
Published : April 15, 2026 at 4:54 PM IST
হায়দরাবাদ : Uber-এ চড়লেই এবার Flipkart এ অতিরিক্ত ছাড় পাবেন ব্যবহারকারীরা ৷ এমনই নতুন অফার চালু করল দুই সংস্থা ৷ দুই সংস্থার তরফে যৌথ বিবৃতিতে নতুন এই ফিচারের বিষয়ে জানানো হয়েছে ৷ মূলত সুপারকয়েন (Supercoins) রিওয়ার্ডের মাধ্যমে এই ছাড়ের সুবিধা পাবেন ক্রেতারা ৷
যৌথ বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, যাঁরা এবার থেকে উবার রাইড করবেন তাঁরা প্রত্যেক রাইড শেষে মোট ভাড়ার 4 শতাংশ করে সুপারকয়েন পাবেন ৷ এবং সেই সুপারকয়েন সরাসরি যুক্ত হবে Flipkart এর অ্যাকাউন্টে ৷ ফলে সেই নির্দিষ্ট ব্যবহারকারী যখন Flipkart থেকে কিছু কেনাকাটা করবেন সেই সময় Supercoins ব্যবহার করতে পারবেন ৷
ব্যবহারকারীরা যে পরিমাণ সুপারকয়েন সংগ্রহ করবেন সেই সুপারকয়েনগুলি Flipkart, Minutes, Cleartrip এবং অন্য যে কোনও পার্টনার প্ল্যাটফর্মে ব্যবহার করা যাবে ৷ প্রতি রাইডে সর্বাধিক 150টি করে সুপারকয়েন সংগ্রহ করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷ তবে মোট সংগ্রহ সংখ্যার কোনও ঊর্ধ্বসীমা নেই ৷
এই বিষয়ে Flipkart Payments, supercoins এবং Flipkart এর ভাইস প্রেসিডেন্ট গৌরব আরোরা একটি বক্তব্যে জানিয়েছেন, "সুপারকয়েন আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে ব্যবহারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ৷ দৈনন্দিন কেনাকাটার ক্ষেত্রেও Supercoins ব্যবহার করা যাবে ৷ আগামী দিনে আরও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে সুপারকয়েন ব্যবহারের ক্ষেত্র বৃদ্ধির প্রচেষ্টা করা হবে ৷"
এর চুক্তির পাশাপাশি নতুন একটি অফারেরও ঘোষণা করা হয়েছে ৷ যে সব ব্যবহারকারী নতুন Uber অ্যাকাউন্ট খুলে কোনও রাইড নেবেন অথবা বিগত 84 দিন ধরে বন্ধ থাকা কোনও Uber অ্যাকাউন্ট ফের নতুন করে চালু করবে তাঁরা বোনাস হিসেবে 150 সুপারকয়েন পাবেন ৷ তবে সেক্ষেত্রে অ্যাকাউন্ট খোলা বা বন্ধ হওয়া অ্য়াকাউন্ট চালু করার দিন থেকে 28 দিনের মধ্যে কোনও রাইড বুক করতে হবে ৷
অন্যদিকে 15 এপ্রিল থেকে 30 এপ্রিল 2026 এর মধ্যে যে সব ব্যবহারকারী Uber এর সঙ্গে ফ্লিপকার্ট লিঙ্ক করে আগামী 28 দিনের মধ্যে কোনও রাইড নেবেন তাঁরা অতিরিক্ত 50টি সুপারকয়েন পাবেন ৷ যা যেকোনও সামগ্রী কেনাকাটার সময় খরচ করা যাবে ৷
অন্যদিকে Uber সাউথ এশিয়ার ভারত ও বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ডিরেক্টর অর্ণব কুমার জানিয়েছেন, এই সংযুক্তিকরণের ফলে উবার ব্যবহারকারীরা আরও বেশি করে সুবিধা পাবেন ৷