নিষিদ্ধ টেলিগ্রাম, ক্ষতিগ্রস্ত 5 লাখ ব্যবসায়ী, তিন হাজার কোটি টাকা লোকসান ! কারণ কী ?

নিষিদ্ধ টেলিগ্রাম, ক্ষতিগ্রস্ত 5 লাখ ব্যবসায়ী, তিন হাজার কোটি টাকা লোকসান ! কারণ কী ?
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের হস্তক্ষেপ চেয়েছে ব্যবসায়ীদের ওই সংগঠনটি ৷ তাঁদের দাবি, NEET পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের যে অভিযোগ উঠেছে তার জন্য দায়ি টেলিগ্রামের কয়েকটি চ্যানেল৷
Published : June 20, 2026 at 5:05 PM IST
হায়দরাবাদ : ইনস্ট্যান্ট চ্যাটিং প্ল্যাটফর্ম টেলিগ্রাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ এই পরিস্থিতি নতুন সমস্যার কথা জানালেন চেম্বার অফ ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ৷ তাদের তরফে কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানো হয়েছে, টেলিগ্রাম বন্ধ করার কারণে দেশের প্রায় পাঁচ লাখ ব্যবসায়ী সমস্যায় পড়েছেন ৷ এবং এক সপ্তাহে তিন হাজার কোটি টাকা লোকসান হয়েছে ৷
কেন লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছে ব্যবসায়ীরা ?
চেম্বার অফ ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি জানিয়েছে, বর্তমানে ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মগুলির পাশাপাশি বিভিন্ন মেসেজিং প্ল্যাটফর্মগুলিতেও ব্যবসা করছেন প্রচুর ব্যবসায়ী ৷ সরাসরি কাস্টমারদের সঙ্গে ডিল করছেন তাঁরা ৷ এর ফলে ব্যবসায় যেমন উন্নতি হচ্ছে তেমন কাস্টমারদের কাছে সরাসরি পৌঁছতে পারছেন বিক্রেতারা ৷
তাদের অভিযোগ, কিন্তু টেলিগ্রাম সাময়িক বন্ধ করার কারণে সরাসরি এই কাজে সমস্যা তৈরি হচ্ছে ৷ কারণ, যাঁরা পুরোপুরি টেলিগ্রামের উপর নির্ভরশীল ছিলেন তাঁরা কোনও পণ্য বিক্রি করতে পারছেন না ৷
এই সমস্যা সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের হস্তক্ষেপ চেয়েছে ব্যবসায়ীদের ওই সংগঠনটি ৷ তাঁদের দাবি, NEET পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের যে অভিযোগ উঠেছে তার জন্য দায়ি টেলিগ্রামের কয়েকটি চ্যানেল ৷ ফলে ওই চ্যানেলগুলিকে সাময়িক ব্যান করতে পারত কেন্দ্রীয় সরকার ৷ পুরো অ্যাপটি সাময়িক নিষিদ্ধ করার ফলে ব্যবসায়ীদের সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে ৷
কেন Telegram এর উপর সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে ?
চলতি বছরের 3 মে NEET পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে ওই পরীক্ষা বাতিল হয়ে যায় ৷ এবং 21 জুন ফের ওই পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে ৷ অনেকের অভিযোগ, মূলত টেলিগ্রামে একাধিক চ্যানেল খুলেছে অসাধু ব্যবসায়ীরা ৷ ওই চ্যালেগুলি থেকে প্রকাশ্যে বিজ্ঞাপন দিয়ে জানানো হচ্ছে তারা NEET এর প্রশ্নপত্র বিক্রি করছে ৷ এবং পরীক্ষার্থী ও তাঁদের অভিভাবকরা ওই বিজ্ঞাপনে প্রভাবিত হয়ে পড়ছেন ৷ তার ফলে কয়েক হাজার থেকে লাখ টাকায় বিক্রি হচ্ছে প্রশ্নপত্র ৷ যদিও সেই প্রশ্নপত্র আসল না নকল তা জানা যায়নি ৷
এই অভিযোগ সর্বপ্রথম ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির কাছে জমা পড়ে ৷ সেই অভিযোগের ভিত্তিতে NTA কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে টেলিগ্রাম সাময়িক নিষিদ্ধ করার আর্জি জানায় ৷ সেইমতো নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় টেলিগ্রাম ৷
কেন্দ্রের এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে দিল্লি হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছিল টেলিগ্রাম ৷ যদিও আদালত সেই মামলা খারিজ করে জানিয়েছে কেন্দ্রের ওই সিদ্ধান্ত যুক্তিপূর্ণ ৷