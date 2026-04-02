বাজারে ছেয়ে গেছে নকল WhatsApp ! ডাউনলোড করলে কী হতে পারে ? জানাল মেটা

বাজারে ছেয়ে গেছে নকল WhatsApp ! ডাউনলোড করলে কী হতে পারে ? জানাল মেটা
নকল WhatsApp অ্যাপ তৈরি করেছে হ্যাকাররা ৷ যা বিভিন্ন চ্যাটিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে ৷
Published : April 2, 2026 at 5:35 PM IST
হায়দরাবাদ : বাজারে ছড়িয়ে পড়েছে নকল হোয়াটসঅ্যাপ ৷ আর তা ইনস্টল করলেই ফোনের গোপন তথ্য তথ্য চলে যাবে হ্যাকারদের হাতে ৷ আর সেই কারণে ব্যবহারকারীদের সতর্ক করল Meta ৷
সম্প্রতি মেটার তরফে লঞ্চ করা হয়েছে স্ক্যাম ও ফ্রড প্রটেকশন টুল ৷ মূলত WhatsApp মেসেজিং প্ল্যাটফর্মের জন্য ওই টুল লঞ্চ করা হয়েছে ৷ Meta র বক্তব্য, WhatsApp এর মাধ্যমে ফ্রড লিঙ্ক বা স্পাই কোনও লিঙ্ক পাঠালে তা ডিটেক্ট করতে সক্ষম হবে WhatsApp ৷ কিন্তু এবার আরও ভয়ঙ্কর কথা শোনাল তারা ৷
বুধবার মেটার তরফে জানানো হয়েছে নকল WhatsApp অ্যাপ তৈরি করেছে হ্যাকাররা ৷ যা বিভিন্ন চ্যাটিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে ৷ সেখানে ক্লিক করে ডাউনলোড করলে ফোনের যাবতীয় তথ্য হাতিয়ে নেবে হ্যাকাররা ৷ প্রাথমিকভাবে এই ধরনের অ্যাপের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে ইত্যালিতে ৷ ইতিমধ্যে iPhone এবং Android ব্যবহারকারী মিলিয়ে প্রায় 200 জনের ফোনে হামলা চালিয়েছে এই ম্য়ালওয়ার ৷
মেটা জানিয়েছে, তাদের ইঞ্জিয়ারিং টিম ইতিমধ্যে জানতে পেরেছে নকল WhatsApp এর মাধ্যমে কোন কোন অ্যাকাউন্টে হামলা চালানো হয়েছে ৷ সেই অ্যাকাউন্টগুলি পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়েছে ৷ এর পাশাপাশি সেই সব অ্যাকাউন্ট ব্যবহারকারীদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তাঁদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে ৷ এবং তথ্য চুরি যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷
ইত্যালির Asigint নামে একটি গ্রুপ এই নকল হোয়াটসঅ্যাপ তৈরি করেছে ৷ মেটা মনে করছে যাঁরা এই হ্যাকিং ও নকল হোয়াটসঅ্যাপ তৈরির সঙ্গে যুক্ত তাঁরা সকলেই এই গ্রুপের দ্বারা নিয়োগ হয়েছিলেন ৷ তবে ওই সংস্থার কাছে বেশি ব্যবহারকারীর তথ্য নেই বলেও আশ্বস্ত করেছেন ৷ যাঁরা নকল হোয়াটসঅ্যাপ ডাউনলোড করেছেন শুধু তাঁদের তথ্যই অ্যাকসেস করতে পেরেছে ওই গ্রুপের সদস্যরা ৷ এরপাশাপাশি জানা গিয়েছে, Meta ওই সংস্থাকেও একটি মেল পাঠাতে চলেছে ৷ এবং এই বিষয়ে সতর্ক করবে ৷
La Repubblica তাদের একটি রিপোর্টে জানিয়েছে, ওই নকল হোয়াটসঅ্যাপ আসল অ্যাপটিকে কোনও ক্ষতি করতে পারবে না ৷ বা নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারবে না ৷ কিন্তু শুধুমাত্র যাঁরা নকল অ্যাপটি ডাউনলোড এবং ব্যবহার করবেন তাঁদের ক্ষেত্রেই গোপনীয়তা লঙ্ঘন হবে ৷