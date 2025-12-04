বয়স 16-র নীচে ? আপনার প্রোফাইলও ডিলিট করে দিতে পারে ফেসবুক, নতুন নিয়ম লাগু

বয়স 16-র নীচে ? আপনার প্রোফাইলও ডিলিট করে দিতে পারে ফেসবুক, নতুন নিয়ম লাগু
Published : December 4, 2025 at 12:41 PM IST
হায়দরাবাদ : 16 বছরের কম বয়স যাদের তাদের আর কোনও সোশ্য়াল মিডিয়া ব্যবহার করা যাবে না ৷ আগেই এই নির্দেশিকা দিয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার সরকার ৷ এবার সেই নির্দেশ কার্যকর করতে কাজ শুরু করল মার্ক জাকারবার্গের সংস্থা মেটা ৷ তাদের তরফে জানানো হয়েছে, 10 ডিসেম্বরের মধ্যে কোনও অস্ট্রেলিয়ার কোনও নাবালক, যাদের বয়স 16 বছরের কম, ফেসবুক ব্যবহার করতে পারবে না ৷
কেন এই নিয়ম ?
2024 সালের নভেম্বর মাসে একটি নির্দেশিকা জারি করে অস্ট্রেলিয়া প্রশাসন। ওই নির্দেশিকায় জানানো হয়, সে দেশের ১৬ বছরের নীচে যাদের বয়স তারা কোনও সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করতে পারবে না ৷ নতুন প্রোফাইল খোলা যেমন অবৈধ ঘোষণা করা হয় তেমনই 16 বছরের নীচে যাদের প্রোফাইল রয়েছে সেই প্রোফাইলগুলোও ডিলিট করার নির্দেশ দেওয়া হয় ৷ শুধু ফেসবুক নয়, ইনস্টাগ্রাম, টিকটক, ইউটিউব ও অন্য সোশ্যাল মিডিয়াও এই তালিকায় রয়েছে ৷
অস্ট্রেলিয়ান সরকারের তরফে 10 ডিসেম্বরের মধ্যে সময় ধার্য করা হয় ৷ স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়, ওই দিনের মধ্যেই ডিলিট করতে হবে 10 বছরের কম বয়সীদের অ্য়াকাউন্ট ৷ সেইমতো অ্য়াকাউন্ট ডিলিটের কাজ শুরু করল ফেসবুক ৷ সরকারের তরফে একপ্রকার হুশিয়ারি দিয়ে জানানো হয়, যে সব প্ল্যাটফর্ম এই নির্দেশ পালন করবে না তারা 32 মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ক্ষতিপূরণের মুখে পড়বে ৷
এই বিষয়ে ফেসবুকের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, অ্য়াকাউন্ট ডিলিটের প্রক্রিয় সহজ নয় ৷ এটি মাল্টি লেয়ার প্রসেস ৷ অর্থাৎ একাধিক স্তর পেরিয়ে অ্য়াকাউন্ট ডিলিট করতে হয় ৷ সেই প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে ৷ 10 ডিসেম্বরের মধ্যে সেই কাজ সম্পন্ন হবে ৷
অস্ট্রেলিয়ান সরকারের এই নির্দেশের পর মনে করা হচ্ছে হাজার হাজার অ্য়াকাউন্ট ডিলিট হবে ৷ ইনস্টাগ্রাম ইতিমধ্যে জানিয়েছে, তাদের প্ল্যাটফর্মে 13 থেকে 15 বছরের মধ্যে ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন লাখ ৷
ফেসবুক কর্তৃপক্ষ এই কাজ শুরু করলেও ঘুরিয়ে অ্য়াপ স্টোরকেই দায়ি করেছে জাকারবার্গের এই প্ল্যাটফর্মটি ৷ তাদের দাবি, অ্য়াপ স্টোর বা প্লে স্টোরের উচিত বয়সের দিকটি খেয়াল রাখা ৷ যখন অ্য়াপটি ডাউনলোড করা হচ্ছে তখনই বয়স যাচাই করে নেওয়া উচিত ৷ একই ভাবে সরকারকে কাঠগড়ায় তুলেছে Youtube ও ৷ তাদের দাবি, ওয়েবসাইট যে কেউ ভিজিট করতে পারে সেখানে কোনও বয়সসীমা নেই কিন্তু অ্য়াপের ক্ষেত্রে বয়সসীমা রাখা হচ্ছে ৷