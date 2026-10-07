বদল হচ্ছে ফেসবুকের ইন্টারফেস ! কেমন দেখতে হবে নতুন হোম স্ক্রিন ?
হোম স্ক্রিনের ডিজাইন অবস্থান বদল হতে পারে । বড়সড় পরিবর্তনের সম্ভাবনা ।
Published : October 7, 2026 at 6:57 PM IST
হায়দরাবাদ : বিশ্বব্যাপী স্মার্টফোন ব্যবহারকারীদের কাছে সোশ্যাল মিডিয়া বর্তমানে একটি জনপ্রিয় মাধ্যমে পরিণত হয়েছে । শুরুটা ফেসবুক থেকে হয়েছে এমনটা বলা যাবে না । এর আগে অর্কুট, মাইস্পেস-এর মতো একাধিক প্ল্যাটফর্ম ছিল।
বিগত কয়েক বছর ধরে সাধারণ মানুষের পছন্দের প্ল্যাটফর্মের তালিকায় যেমন বদল হয়েছে তেমনই ব্যবহারকারীদের বয়স ও কন্টেন্টের চাহিদার উপরও বদল এসেছে । অর্কুট বা মাইস্পেস-এর মতো প্ল্যাটফর্মগুলির ব্যবহারকারীরা ছিলেন মূলত 35 বছরের মধ্যে । বিশেষজ্ঞদের ধারণা এমনই । বর্তমানে সেক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে । 8 থেকে 80, এখন প্রায় প্রত্যেক স্মার্টফোন ব্যবহারকারীই ফেসবুক ব্যবহার করছেন ।
অন্যদিকে অর্কুট বা মাইস্পেসের ক্ষেত্রে টেক্সট কন্টেন্টকে প্রাধান্য দেওয়া হতো । কিন্তু বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ফেসবুকে গুরুত্ব পায় ছবি বা ভিডিয়ো কন্টেন্ট । এবার এক্ষেত্রেও বড় বদল আসতে চলেছে । এমনইটাই ইঙ্গিত সোশ্যাল মিডিয়া বিশেষজ্ঞদের ।
কী পরিবর্তন আসতে পারে ?
জানা গিয়েছে, ফেসবুকের হোম স্ক্রিনের ডিজাইন বদল হতে পারে । এতদিন পর্যন্ত ফেসবুক-এর অ্যাপ ওপেন করলেই নিউজফিড স্ক্রিন দেখতে পেতেন ব্যবহারকারীরা । যেখানে ওই ব্যবহারকারীর বন্ধুরা এবং তাঁদের পছন্দ করা পেজ থেকে যা পোস্ট করা হতো তার আপডেট দেখা যেত । এছাড়াও সাজেস্টেড পোস্টও ওই পেজে দেখতে পেতেন ব্যবহারকারীরা । মাঝে মাঝে কিছু রিলসও দেখা যেত সেখানে ।
কিন্তু নতুন ডিজাইনে ল্যান্ডিং পেজ হিসেবে নিউজফিড থাকবে না । জানা যাচ্ছে রিলস পেজটিই হবে আগামী দিনের ল্যান্ডিং পেজ । অর্থাৎ ফেসবুক অ্যাপটি ওপেন করলেই প্রথমে রিলস দেখতে পাবেন । এবং তারপর ব্যবহারকারীরা চাইলে নিউজফিডে যেতে পারেন । ফেসবুকের এই পরিবর্তন নিয়ে মেটা আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি । তবে প্রযুক্তি সম্পর্কিত সংবাদমাধ্যম টেকক্রাঞ্চ এই সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ।
কেন এই পরিবর্তন ?
মেটা যেহেতু এখনও এই বিষয়ে কোনও তথ্য প্রকাশ করেনি সেই কারণে নিশ্চিত করে এই বিষয়ে বলা সম্ভব নয় । তবে বিশেষজ্ঞদের একাংশ জানিয়েছে, বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীরা রিল কেন্দ্রিক হয়ে উঠছেন । তাঁরা রিল দেখতেই বেশি পছন্দ করছেন । আর সেই কারণে ইন্টারফেস পরিবর্তন করা হচ্ছে ।
মেটা আনুষ্ঠানিকভাবে এই বিষয়ে কিছু না জানালেও জুলাই মাসে এই সংক্রান্ত পরিবর্তনের আভাস দিয়েছিলেন মেটার ভাইসপ্রেসিডেন্ট টম অ্যালিসন । তিনি জানিয়েছিলেন, মেটা ধীরে ধীরে ভিডিয়ো সেন্ট্রিক হতে চলেছে । ভিডিয়োকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে ।
কবে থেকে এই পরিবর্তন দেখা যাবে ?
নতুন ইন্টারফেসের কোনও সময়সীমা জানানো হয়নি মেটার তরফে । তবে মনে করা হচ্ছে খুব শীঘ্রই এই পরিবর্তন চোখে পড়বে ।