Flex Fuel Vehicle Explained : ফ্লেক্স ফুয়েল ভেহিক্যাল কী ? 2026-এ এই প্রযুক্তির গাড়ি কেনা কি সঠিক সিদ্ধান্ত ? জানুন বিস্তারিত

Flex Fuel Vehicle Explained : ফ্লেক্স ফুয়েল ভেহিক্যাল কী ? 2026-এ এই প্রযুক্তির গাড়ি কেনা কি সঠিক সিদ্ধান্ত ? জানুন বিস্তারিত
2026 সালে ফ্লেক্স ফুয়েল গাড়ি কিনলে যেমন কিছু সুবিধাও হবে তেমন একাধিক সমস্যাতেও পড়তে পারেন ৷ এই প্রতিবেদনে জানুন বিস্তারিত তথ্য ৷
Published : June 23, 2026 at 9:48 AM IST
হায়দরাবাদ : পরিবেশ দূষণের মাত্রা দিনদিন বেড়েই চলেছে ৷ তারমধ্যে সবথেকে বড় কারণ যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়া ৷ যা নিয়মিত বাড়িয়ে দিচ্ছে পরিবেশ দূষণ ৷ এই পরিস্থিতি থেকে বাঁচার একমাত্র রাস্তা ফ্লেক্স ফুয়েলের ব্যবহার ৷ কারণ এর ফলে জ্বালানী হিসেবে ইথানলের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয় ৷ এবং সেখান থেকে পরিবেশ দূষণও কম হয় ৷ এমনকী কিছু ক্ষেত্রে 100 শতাংশ ইথানলই জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা হতে পারে ৷ ইতিমধ্যে Maruti, TVS, Hero-র মতো সংস্থাগুলি ফ্লেক্স ফুয়েলের গাড়ি লঞ্চ করেছে ৷ আগামী দিনে একাধিক গাড়ি প্রস্তুতকারী সংস্থা এই পথেই হাঁটার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ কিন্তু ফ্লেক্স ফুয়েল কী ? প্রযুক্তিগতভাবে কী কী পরিবর্তন রয়েছে এই গাড়িতে ?
বর্তমানে বিভিন্ন কোম্পানি যে গাড়ি উৎপাদন করেছে সেগুলিতে সর্বাধিক 30 শতাংশ পর্যন্ত ইথানল মিশ্রিত পেট্রল ব্যবহার করা সম্ভব ৷ সরকারের তরফে এই নির্দেশ জারি করা রয়েছে এবং পেট্রল বিক্রয়কারী সংস্থাগুলিও এই নির্দেশ মেনে চলে ৷ কিন্তু বর্তমানে ইথানল মিশ্রিত জ্বালানীর ব্যবহার বৃদ্ধি করতে তৎপর হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ উল্লেখ্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও ইথানল মিশ্রিত পেট্রল ব্যবহারে জোর দিয়েছেন ৷ ফলে বর্তমানে যাঁরা নতুন গাড়ি কিনবেন বলে ভাবছেন তাঁরা ফ্লেক্স ফুয়েল গাড়ি নির্বাচন করতে পারেন ৷ এর ফলে জ্বালানীর খরচ যেমন কম হবে তেমনই গাড়ি থেকে নির্গত ধোঁয়ায় তুলনামূলক কম পরিবেশ দূষণ হবে ৷
ফ্লেক্স ফুয়েল গাড়ি (Flex Fuel Vehicles) কী ?
যে সব গাড়ির ইঞ্জিন এমনভাবেই প্রস্তুত করা হয় যেখানে পেট্রল, ইথানল বা এই দুটির মিশ্রণ জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব সেই সব গাড়িকে বলা হয় ফ্লেক্স ফুয়েল ভেহিক্যাল বা FFV ৷ এই গাড়িগুলিতে ইথানলের পরিমাণ 10 শতাংশ থেকে 100 শতাংশ পর্যন্ত ব্যবহার করা যেতে পারে ৷ পাশাপাশি পেট্রলও জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা হতে পারে এই গাড়িগুলিতে ৷ যেহেতু ইথানল পেট্রলের থেকে বেশি দাহ্য সেই কারণে ফ্লেক্স ফুয়েল গাড়ির ফুয়েল লাইন, ইনজেক্টর, সিলস এবং ইঞ্জিন ক্যালিবারেশনে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয় ৷
পেট্রল ও ফ্লেক্স ফুয়েলের মধ্যে পার্থক্য কী কী ?
লুকস এবং গাড়ি ড্রাইভ করার ক্ষেত্রে সেভাবে কোনও পার্থক্য নেই ৷ তবে দুই ধরনের গাড়ির মধ্যে প্রযুক্তিগত ব্যাপক পার্থক্য থাকে ৷ এতদিন পর্যন্ত বিভিন্ন সংস্থা যে গাড়ি বা বাইক লঞ্চ করেছে সেগুলি সাধারণত পেট্রলেই চলে ৷ কিন্তু ফ্লেক্স ফুয়েলের ইঞ্জিনে পেট্রল, ইথানল ও দুটির মিশ্রিত জ্বালানী ব্যবহৃত হয় ৷ বর্তমানে 20 শতাংশ বা সর্বাধিক 30 শতাংশ ইথানল মিশ্রিত পেট্রল বিক্রি করে পাম্পগুলি ৷ যা বর্তমানে অনেক গাড়িতেই ব্যবহার করা হয় ৷ কিন্তু ফ্লেক্স ফুয়েলের গাড়িতে 100 শতাংশ পর্যন্ত ইথানল মিশ্রিত জ্বালানী ব্যবহার করা হতে পারে ৷
মূলত ইথানল গাড়ির ইঞ্জিনে পুড়ে যে ধোঁয়া উৎপন্ন তাতে তুলনামূলক কম দূষিত পদার্থ থাকে ৷ এর অক্টেন রেটিং তুলনামূলক বেশি ৷ অন্যদিকে প্রতি লিটার ইথানলে তুলনামূলক কম এনার্জি উৎপন্ন হয় ৷ ফলে পেট্রলের তুলনায় বেশি খরচ হয় ৷
অন্যদিকে ফ্লেক্স ফুয়েল ব্যবহার করার জন্য গাড়ির ইঞ্জিনে গঠনগত পরিবর্তন করা জরুরি ৷ ফুয়েল সিস্টেম, ইঞ্জিন সফ্টওয়ার ও অটোমেটিক অ্যাডজাস্ট পারফর্ম্যান্সে বেশ কিছু প্রযুক্তিগত পরিবর্তনও জরুরি ৷ সাধারণ পেট্রল বা ডিজেল ভার্সনের গাড়িতে এই প্রযুক্তিগত পরিবর্তনগুলি প্রয়োজন হয় না ৷ যদিও ফ্লেক্স ফুয়েলের গাড়ির ইন্টেরিওর বা এক্সটেরিওরে কোনও পরিবর্তন হবে না ৷
2026 সালে কি ফ্লেক্স ফুয়েলের গাড়ি ও বাইক কেনা সঠিক ?
ইতিমধ্যে একাধিক সংস্থা যেমন মারুতি, হিরো মটোকর্প সহ বিভিন্ন সংস্থা তাদের ফ্লেক্স ফুয়েল ভার্সনের গাড়ি লঞ্চ করেছে ৷ পাশাপাশি একাধিক সংস্থা তাদের ফ্লেক্স ফুয়েল ভার্সনের গাড়িও লঞ্চ করবে বলে জানিয়েছে ৷
বিশেষজ্ঞদের একাংশের বক্তব্য, ফ্লেক্স ফুয়েলের গাড়ি বর্তমান সময়ে কেনা খুবই জরুরি ৷ তার পিছনে রয়েছে বেশ কয়েকটি কারণ ৷ প্রথমত ফ্লেক্স ফুয়েলের দাম সাধারণ পেট্রলের থেকে অনেকটাই কম ৷ ফলে গাড়ির জন্য তেল খরচ অনেকটাই কম হবে ৷
দ্বিতীয়ত ফ্লেক্স ফুয়েলের গাড়িতে যে ধোঁয়া নির্গত হয় সেখানে কার্বনের পরিমাণ পেট্রল বা ডিজেল চালিত গাড়ির থেকে কম হয় ৷ সেই কারণে পরিবেশ দূষণের পরিমাণও কম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷
তৃতীয়ত, পেট্রল বা ডিজেলের ঘাটতি সহজেই মেটানো সম্ভব এই পদ্ধতিতে ৷ ফলে কোনও কারণে পেট্রল বা ডিজেলের ঘাটতি হলে তা সামাল দেওয়া সম্ভব ৷
তবে এই গাড়ির বেশ কিছু সমস্যাও রয়েছে ৷
প্রথমত ফ্লেক্স ফুয়েলের গাড়ির মাইলেজ সাধারণ পেট্রল বা ডিজেল গাড়ির তুলনায় অনেকটাই কম হয় ৷
দ্বিতীয়ত ফ্লেক্স ফুয়েলের গাড়ির জন্য যে জ্বালানী প্রয়োজন হয় তার জন্য পর্যাপ্ত ফুয়েল পাম্পের পরিকাঠামো এখনও তৈরি হয়নি ৷ ফলে এখনই এই গাড়ি কিনলে জ্বালানীর সমস্যা হতে পারে ৷