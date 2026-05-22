Cockroach Janata Party-র মেম্বারশিপে বড়সড় প্রতারণার আশঙ্কা ! জড়িত জামতাড়া গ্যাং ?
সদস্যপদ গ্রহণের জন্য যে তথ্য নেওয়া হচ্ছে তা যে সুরক্ষিত থাকছে এমন নিশ্চয়তা দিচ্ছেন না সাইবার বিশেষজ্ঞদের একাংশ ৷
Published : May 22, 2026 at 5:32 PM IST
হায়দরাবাদ : সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রেন্ডিং এখন ককরোচ জনতা পার্টি (Cockroach Janta Party) ৷ যার 5 দফা দাবি জেন জ়ি-র মন কেড়েছে ৷ তাঁদের মধ্যে লাখ লাখ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী অনলাইনে ইতিমধ্যে CJP-র সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন ৷ সেই সংখ্যাটা নেহাত কম নয় ৷ কয়েকদিনে প্রায় সাড়ে তিন লাখ সদস্য হয়েছেন বলে বিভিন্ন প্রতিবেদনে প্রকাশ ৷
সদস্য তো হচ্ছেন কিন্তু সামনে বড় বিপদ আসছে না তো ? কারণ সদস্যপদ গ্রহণের জন্য যে তথ্য নেওয়া হচ্ছে তা যে সুরক্ষিত থাকছে এমন নিশ্চয়তা দিচ্ছেন না সাইবার বিশেষজ্ঞদের একাংশ ৷ গোপন তথ্য লিক হওয়ার ব্যাপক সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন তাঁরা ৷
Cockroach Janta Party যিনি তৈরি করেছেন তিনি বর্তমানে রয়েছেন আমেরিকায় ৷ নাম অভিজিৎ দীপক ৷ 30 বছর বয়সী ওই যুবক সেখানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের জন্য বিদেশে রয়েছেন ৷ তিনি মূলত একজন ডিজিট্যাল পলিটিক্যাল স্ট্রেটেজিস্ট ৷ অতীতে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টির সঙ্গে কাজ করেছেন তিনি ৷ AAP এর সোশ্যাল মিডিয়া ও অনলাইন ক্যাম্পেনের দায়িত্বে ছিলেন তিনি ৷
কেন আশঙ্কার কথা বলছেন সাইবার বিশেষজ্ঞরা ?
ককরোচ জনতা পার্টির মেম্বারশিপ করার ক্ষেত্রে তথ্য় চুরি হচ্ছে কিনা তা জানার জন্য ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি কথা বলেছিলেন সাইবার সিকিউরিটি বিশেষজ্ঞ সন্দীপ সেনগুপ্তর সঙ্গে ৷ তিনি জানিয়েছেন, ব্যক্তিগত তথ্য আদায় করার সময় DPDPA (Digital Personal Data Protection Act.) আইন মেনে চলতে হবে প্রতিটি ডিজিট্যাল প্ল্যাটফর্মকে ৷
এই আইনে কী বলা হয়েছে ?
সন্দীপ সেনগুপ্ত জানিয়েছেন, এই আইনে বলা হয়েছে ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করার সময় ব্যবহারকারীদের জানাতে হবে সেই তথ্য কীভাবে স্টোর করা হচ্ছে, কোথায় সেই ডাটা প্রসেস করা হচ্ছে, কীভাবে তা কাজে লাগানো হবে এবং কতদিন পর সেই ব্যক্তিগত তথ্য মুছে ফেলা হবে ৷ যদি এই বিষয়গুলি না মেনে চলা হয় তাহলে তা আইন বিরুদ্ধভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে বলেই ধরে নেওয়া হবে ৷
Cockroach Janta Party-র সদস্যপদ সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে কী কী তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে ?
ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি এই প্রতিবেদন লেখার সময় দেখেছেন নাম, ফোন নম্বর এবং ই-মেল আইডির মতো ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে ৷
DPDPA আইন মেনে চলা হচ্ছে ?
Cockroach Janta Party-র ওয়েবসাইটে DPDPA আইনের কোনও উল্লেখ করা হয়নি ৷ এমনকি ওই ব্যক্তিগত তথ্য কীভাবে ব্যবহার করা হবে সেই বিষয়েও কোনও তথ্য জানানো হয়নি ৷ সাধারণভাবে একটি গুগল ফর্মের মাধ্যমে ওই তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে ৷ ফলে সদস্যপদ সংগ্রহের জন্য ব্যক্তিগত তথ্য দেওয়ার পর কোনও আইডি নম্বরও দেওয়া হচ্ছে না ৷ পাশাপাশি ওই ওয়েবসাইটে ককরোচ জনতা পার্টির স্থায়ী কোনও অফিসের ঠিকানাও উল্লেখ করা হয়নি ৷ সদরদফতরে উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে WiFi কাজ করবে সেখানেই কাজ হবে ৷
এই তথ্য সংগ্রহ করে কী করা হতে পারে ?
Cockroach Janta Party- DPDPA আইন মানছে কিনা সেই বিষয়ে উঠছে প্রশ্ন ৷ সেই কারণে সাইবার সিকিউরিটি বিশেষজ্ঞ সন্দীপ সেনগুপ্ত জানিয়েছেন, যে তথ্যগুলি সংগ্রহ করা হচ্ছে সেগুলি কোথায় ব্যবহার করা হবে সেনিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে ৷ কারণ এই ধরনের তথ্য সংগ্রহ করে বিভিন্ন মার্কেটিং সংস্থার কাছে বিক্রি করা হতে পারে ৷ অথবা জামতাড়া গ্যাংয়ের কাছে যদি এই তথ্য পৌঁছে যায় তাহলে সেখান থেকে বিভিন্ন প্রতারণার সম্মুখীন হতে পারেন সাধারণ মানুষ ৷
তাহলে কী করণীয় ?
সন্দীপবাবু এই বিষয়ে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের সচেতন করেছেন ৷ তিনি জানিয়েছেন কোনও ব্যক্তিগত তথ্য দেওয়ার আগে অবশ্যই ভালোভাবে খুঁটিয়ে দেখা জরুরি কী কাজের জন্য সেই তথ্য নেওয়া হচ্ছে ৷ এছাড়াও ভারতের DPDP আইন মেনে ওই তথ্য নেওয়া হচ্ছে কিনা তাও দেখা জরুরি ৷