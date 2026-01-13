Exclusive | চন্দ্রায়ন 4 মিশনের মাধ্যমে 2 কেজি ওজনের সামগ্রী আসবে পৃথিবীতে : প্রাক্তন ISRO ডিরেক্টর

Exclusive | চন্দ্রায়ন 4 মিশনের মাধ্যমে 2 কেজি ওজনের সামগ্রী আসবে পৃথিবীতে : প্রাক্তন ISRO ডিরেক্টর
Bharatiya Antariksh Station : চন্দ্রায়ন 5 জাপানের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে হওয়া একটি অভিযান ৷ ভারত ল্যান্ডার তৈরি করবে এবং জাপান লঞ্চার ও রোভার তৈরি করবে৷
Published : January 13, 2026 at 7:06 AM IST
হায়দরাবাদ : জাতীয় মহাকাশ দিবসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর একটি ভাষণে তাঁর একটি ভাষণে জানিয়েছিলেন ভারত নিজের স্পেস স্টেশন তৈরি করবে ৷ সেইমতো প্রাথমিক কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ এই পরিস্থিতিতে ISRO র প্রাক্তন ডিরেক্টর ও অ্য়াকাডেমিক গবেষক জসল্যা এ কমলাকর ইটিভি ভারতের একটি সাক্ষাৎকারে জানালেন, সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি লঞ্চ ভেহিক্যাল ও প্রযুক্তিতে ওই স্পেস স্টেশন তৈরি করা হবে ৷ আর কী কী বললেন তিনি? জানুন এই প্রতিবেদনে -
প্রশ্ন- চন্দ্রায়ন 3 এর বিপুল সাফল্যের পর ISRO-র পরবর্তী অভিযান কী ?
কমলাকর - আমাদের কয়েকটি পরিকল্পনা রয়েছে ৷ তারমধ্যে চন্দ্রায়ন 4 পাইপলাইনেই রয়েছে ৷ এটি লুনার স্যাম্পেল রিটার্ন মিশন ৷ তবে চন্দ্রায়ন 3 এর থেকে তুলনায় জটিল ৷ এই অভিযানে আমরা চাঁদে যাব ৷ সেথানে মাটি খুঁড়ব, স্যাম্পেল সংগ্রহ করব, সেগুলিকে একটি অ্য়াসেন্ট মডিউলে রাখব, লুনার অর্বিটে ঢুকব এবং পৃথিবীতে নিরাপদভাবে পিরে আসব ৷
শুধু যে চাঁদে নামা আমাদের জন্য কটিন হবে এমনটা নয়, পুরো স্যাম্পেল নিয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসাও আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জ ৷ পুরোটাই অতি নিখুঁতভাবে পরিকল্পনা করতে হবে ৷ কারণ একটু ভুল হলেই পুরো অভিযান ব্যার্থ হবে ৷ আমরা 2 কেজির মতো সামগ্রী চাঁদ থেকে নিয়ে আসব, যার বৈজ্ঞানিক ভ্যলু প্রচুর ৷
চন্দ্রায়ন 5 জাপানের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে হওয়া একটি অভিযান ৷ ভারত ল্যান্ডার তৈরি করবে এবং জাপান লঞ্চার ও রোভার তৈরি করবে ৷ আমরা রোভার ও ল্যান্ডারের পে-লোড ক্যাপাসিটি সমানভাগে ভাগ করব ৷ চাঁদের দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি জায়গায় ওই অভিযানটি সম্পন্ন হবে ৷ ওই জায়গায় খুব অল্প পরিমাণ সূর্যের আলো আসে ৷ এবং সেখানে জলের উপস্থিতি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করবে ৷
প্রশ্ন- চন্দ্রায়ন 5 কেন গুরুত্বপূর্ণ আমাদের প্রত্যেকের কাছে ?
কমলাকর - চন্দ্রায়ন 4 এর তুলনায় চন্দ্রায়ন 5 খুব একটা বিস্তৃত নয় ৷ কারণ চন্দ্রায়ন 4 এর মাধ্যমে আমরা 2 কেজি ওজনের যে সামগ্রী নিয়ে আসব তার প্রভাব প্রচুর ৷ ওই সামগ্রী আমরা শুধু ভারতে ব্যবহার করব না, অন্য দেশেও তা পাঠানো হবে ৷ এমনকি বিশ্বের বহু দেশের বিজ্ঞানীরা একসঙ্গে মিলে কাজ করব ৷ ওই সামগ্রীর সঙ্গে অন্য কিছু যাতে না মিশে যায় তার জন্য অতি যত্ন করে সংরক্ষণ করা হবে ৷ তারজন্য আলাদা করে একটি ল্যাবরেটরি তৈরি করা হচ্ছে ৷
অন্যদিকে চন্দ্রায়ন 5 এর সঙ্গে চন্দ্রায়ন 3 মিশনের অনেক মিল রয়েছে ৷ সেখানে একটা রোভার থাকবে, যেটা বিভিন্ন পরীক্ষা করতে সিদ্ধহস্ত ৷ তবে তারমধ্যে একটি পার্থক্য রয়েছে ৷ সেটা হল, দুটি অভিযানের মধ্যে LUPEX এ একটি পার্থক্য রয়েছে ৷ চন্দ্রায়ন 5 একদম মেরুর কাছে ল্য়ান্ড করবে ৷ যেখানে সূর্যের আলো খুবই কম থাকে ৷ অন্ধকার অবস্থায় বিভিন্ন পরীক্ষা চালাবে চন্দ্রায়ন 5 ৷
প্রশ্ন- ভারতীয় অন্তরীক্ষ স্টেশন (BAS) আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশন থেকে কতটা আলাদা ?
কমলাকর - আয়তন ও গঠনের দিক থেকে দুটির মধ্য়ে পার্থক্য রয়েছে ৷ ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন কয়েক দশক ধরে তৈরি করা হয়েছে ৷ সেখানে একটি দেশ নয়, একাধিক দেশ মিলিতভাবে তৈরি করেছে ৷ প্রচুর ডকিং মিশনও সম্পন্ন হয়েছে ৷ কিন্তু ভারতীয় অন্তরীক্ষ মিশন সম্পূর্ণ ভারতের ক্ষমতায় তৈরি করা হচ্ছে ৷
বর্তমানে আমাদের 10 টনের LVM3 রকেট লো আর্থ অর্বিটে থাকে ৷ আমরা আমাদের সীমাবদ্ধতার মধ্যেই তৈরি করছি ৷ কারণ আপাতত কোনও বিদেশি লঞ্চ ভেহিক্যাল ব্যবহার করা আমাদের পরিকল্পনার মধ্যে নেই ৷
প্রাথমিকভাবে পাঁচটি মডিউলে BAS তৈরি করা হবে ৷ প্রথম মডিউলটি হল BAS -01 কে LVM 3 এ করে লঞ্চ করা হবে ৷ এবং মোটামুটি 450 কিলোমিটার অর্বিটে প্রতিস্থাপন করা হবে ৷ প্রতিটি সহযোগী মডিউল আলাদা আলাদা ভাবে লঞ্চ করা হবে ৷ পরবর্তীতে আমাদের লঞ্চ ভেহিক্যালের ক্ষমতা যত বাড়বে তখন মডিউল তুলনামূলক বড় হবে ৷ তবে ওই স্টেশন মোটামুটি 54 টন ওজনের হবে ৷
প্রাথমিকভাবে ওই স্টেশন দুজন মহাকাশচারীকে সাহায্য করার জন্য তৈরি করা হচ্ছে ৷ সব ঠিকঠাক হলে মানুষ পাঠানো হবে ৷ একইসঙ্গে BAS এর ডকিং পোর্ট থাকবে ৷ যা কার্গো ও ক্রু মিশনেও সাহায্য করবে ৷ চিন ও আমেরিকার সঙ্গে তুলনায় আমাদের স্টেশন তুলনামূলক ছোটো হবে ৷ তবে আমাদের ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত থাকবে ৷ প্রায় 17 বছর কাজ করতে পারবে BAS ৷
প্রশ্ন- BAS কে অনেকসময় বলা হয় মহাকাশে ছয় কামরার একটি ফ্ল্যাট ৷ এটার ঠিক অর্থ কী ?
কমলাকর - এটা খুব সাধারণভাবে বলতে গেলে মডিউলার ডিজাইন ৷ প্রতিটি ডিজাইনে রয়েছে ক্রু-ের ওয়ার্ক স্টেশন এবং ঘুমনোর জায়গা ৷ সাধারণ ঘরের মতোই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ৷ এবং দৈনন্দিন শারীরিক কাজকর্মের জন্য নির্দিষ্ট স্থান থাকে ৷ এছাড়াও লাইফ সাপোর্ট সিস্টেমও রয়েছে সেখানে ৷ BAS এর জন্য নির্দিষ্ট কয়েকটি ডকিং সিস্টেম প্রয়োজন ৷ SpaDeX-1 ইতিমধ্যে সফলভাবে লঞ্চ হয়েছে ৷ এরপর SpaDeX-2 এবং SpaDeX-3 লঞ্চ করার প্রস্তুতি চলবে ৷
প্রশ্ন- ভারতীয় বায়ুসেনার পাইলট শুভাংশু শুক্লা Axiom 4 মিশনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন ৷ আপনি কি এই অভিযান সম্পর্কে কিছু বলবেন ?
কমলাকর - তাঁরা প্রাথমিকভাবে রাশিয়াতে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ৷ এবং ISS যাওর আগেই তাঁদের মধ্যে দুজন আমেরিকাতেও প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ৷ এছাড়াও বেঙ্গালুরুতে আমাদের নিজস্ব মহাকাশচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে ৷ সেখানে সবরকমের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে ৷ শারীরিক ভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি স্পেশক্রাফ্টের প্রযুক্তিগত দিকেও অনেক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় ৷ এছাড়াও স্যাটেলাইট ও লঞ্চ ভেহিক্যাল সম্পর্কেও ধারণা দেওয়া হয় ৷ ISRO -র বিশেষজ্ঞরা এই প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন ৷ বর্তমানে চারজন ট্রেনিং নিচ্ছেন ৷ তাঁদের মধ্যে একজন গিয়েছেন এবং ফিরেও এসেছেন ৷ বাকিরা প্রশিক্ষণের মধ্যেই রয়েছেন ৷ যিনি গিয়েছিলেন তাঁর অভিজ্ঞতা খুবই ভালো ৷ সবরকম কাজ সফলভাবেই করতে পেরেছেন তিনি ৷ এবং নিরাপদে মহাকাশ থেকে ফিরে এসেছেন ৷