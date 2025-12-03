Exclusive : চাকরিতে প্রার্থী বাছায়ের ক্ষেত্রে মহিলাদের থেকে পুরুষদের বেশি সুযোগ দিচ্ছে AI ? উঠছে প্রশ্ন

Exclusive : চাকরিতে প্রার্থী বাছায়ের ক্ষেত্রে মহিলাদের থেকে পুরুষদের বেশি সুযোগ দিচ্ছে AI ? উঠছে প্রশ্ন
স্মার্ট টেকনোলজির বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন AnitaB.org -র ইন্ডিয়া হেড শ্রেয়া কৃষ্ণণ ৷ জানালেন, প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে মহিলাদের থেকে পুরুষদের প্রাধান্য দিচ্ছে AI ৷
Published : December 3, 2025 at 5:05 PM IST
বেঙ্গালুরু : চাকরিতে প্রার্থী বাছাই থেকে ইন্টারভিউ, সব ক্ষেত্রেই AI ধীরে ধীরে আধিপত্য বিস্তার লাভ করছে ৷ এই পরিস্থিতিতে এই স্মার্ট টেকনোলজির বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন AnitaB.org -র ইন্ডিয়া হেড শ্রেয়া কৃষ্ণণ ৷ জানালেন, প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে মহিলাদের থেকে পুরুষদের প্রাধান্য দিচ্ছে AI ৷
বেঙ্গালুরুতে চলছে গ্রেস হপার সেলিব্রেশন ইন্ডিয়া কনফারেন্স ৷ মঙ্গলবার সেখানেই হাজির ছিলেন শ্রেয়া ৷ ইটিভি ভারতকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি জানালেন, যখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে প্রার্থী বাছাই হয় তখন বৈষম্যমূলক আচরন করছে AI ৷ বাছাই পর্বেই পুরুষদের তুলনায় মহিলা প্রার্থীদের বেশি করে বাছাই করা হচ্ছে ৷
তাঁর বক্তব্য, "AI মডেলগুলি ভীষণ স্মার্ট ৷ তারা মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের বেশি করে নিয়োগ করছে ৷ কারণ, AI মডেলগুলি শিখে গেছে, পুরুষদের তুলনায় মহিলারা একটু অন্যভাবে বায়োডাটা তৈরি করে ৷ এবং সেই বায়োডাটা দেখেই বাছাই পর্বেই মহিলা চাকরিপ্রার্থীদের বাতিল করে দিচ্ছে AI ৷"
গ্রেস হপার সেলিব্রেশন ইন্ডিয়া কনফারেন্সের উদ্যোক্তা AnitaB.org ৷ এই সংস্থাটি মূলত মহিলা স্বনির্ভরতার কাজ করে ৷ এবং বিভিন্ন প্রযুক্তি সেক্টরে মহিলাদের প্রাধান্য দেওয়ার জন্য সমর্থন করে ৷ এই বছরের থিম রাখা হয়েছে Unbound ৷ অসম্ভবের গণ্ডী পেরিয়ে মহিলাদের এগিয়ে যাওয়ার বার্তা দেওয়া হচ্ছে এই কনফারেন্স থেকে ৷
শ্রেয়া কৃষ্ণণ তাঁর বক্তব্যে AI এর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন, তাঁর বক্তব্য, AI মডেলগুলিকে এমনভাবে শেখানো হচ্ছে যার কারণে পুরুষ ও মহিলা বিভাজন করতে সক্ষম হচ্ছে তারা ৷ যা দুই লিঙ্গের মধ্যে ভেদাভেদ তৈরি করছে ৷ তাঁর বক্তব্য, AI এর ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে তারা নিজে থেকে বিভিন্ন উত্তর দিতে সমর্থ ৷ নিজে থেকে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতেও সক্ষম ৷ কিন্তু তাদের শেখাচ্ছে মানুষ ৷ কোথায় কী জবাব দিতে হবে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই তাদের শিখিয়ে দেওয়া হচ্ছে ৷
এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য়, কোনওদিন একটি ছুড়ি নিজে থেকে সবজি কাটতে পারবে না ৷ বা সবজি কাটার জন্য একটা ছুড়িকে দায়ি করা ঠিক হবে না ৷ কারণ সেই ছুড়ি চালাচ্ছে একটি হাত ৷ সুতরাং, ওই হাতটিকেও দায়িত্ব নিতে হবে ৷