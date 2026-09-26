সোশাল মিডিয়ার থেকেও ভয়ানক ! শিশুদের উপর AI এর প্রভাব নিয়ে কী বললেন প্রাক্তন Google কর্তা ?

সোশাল মিডিয়ার থেকেও ভয়ানক ! শিশুদের উপর AI এর প্রভাব নিয়ে কী বললেন প্রাক্তন Google কর্তা ?
সোশাল মিডিয়া শিশু ও নাবালকদের উপর যা প্রভাব ফেলে, AI তার থেকেও বেশি ক্ষতিকারক হতে পারে।
Published : September 26, 2026 at 2:45 PM IST
হায়দরাবাদ : শিশু ও নাবালকদের উপর সোশাল মিডিয়ার কুপ্রভাব নিয়ে বিশ্বব্যাপী আলোচনা চলছে । অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, ব্রাজিল সহ অন্য একাধিক দেশ ইতিমধ্যে 16 বছরের কম বয়সীদের জন্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে সোশাল মিডিয়ার ব্যবহার । এবার শিশু ও নাবালকদের উপর AI চ্যাটবটের ব্যবহার নিয়ে ভয়ঙ্কর কথা শোনালেন Google এর প্রাক্তন ট্রাস্ট অ্যান্ড সেফটির (Trust and Safety) ভাইস প্রেসিডেন্ট টম সিগাল ।
এই সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে সংবাদ সংস্থা রয়টার্স । সেখানে টম সিগালের মন্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে । তাঁর বক্তব্য, সোশাল মিডিয়া শিশু ও নাবালকদের উপর যা প্রভাব ফেলে, AI তার থেকেও বেশি ক্ষতিকারক হতে পারে।
টম সিগাল বলেছেন, "AI শিশুদের উপর যা করছে, তা সত্যিই আমাদের কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে । বাইরের কোনও সাহায্য ছাড়া AI নিজের সমস্যা সমাধান করে নেবে—এই ধারণাটি অবাস্তব।"
তাঁর বক্তব্য, প্রতিদিন কোটি কোটি যুবক, নাবালক ও শিশু AI চ্যাটবট ব্যবহার করছেন । যা তাঁদের সোশাল মিডিয়ার থেকেও ভয়াবহ বিপদের দিকে নিয়ে যাচ্ছে । এই পরিস্থিতি যত দ্রুত সম্ভব থামানোর প্রয়োজন বলেও পরোক্ষে জানিয়েছেন তিনি ।
Google এর চাকরি ছেড়ে Common Sense Media নামে একটি সংস্থায় যোগ দিয়েছেন সিগাল । এই সংস্থাটি মূলত শিশুদের উপর কাজ করে । নন-প্রফিট এই সংস্থাটি শিশুদের সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন মিডিয়ার উপর গবেষণা চালায় । এবং সেই সব মিডিয়ার উপর মতামতও জানায় এই সংস্থাটি । এর আগে 2004 থেকে 2019 পর্যন্ত Google এর ট্রাস্ট অ্যান্ড সেফটি টিমে ছিলেন তিনি ।
AI চ্যাটবটের ব্যাপক ব্যবহার নিয়ে তিনি বলেন, “আমি মনে করি আমরা অত্যন্ত মারাত্মক কিছু ক্ষতিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছি ।” তাঁর বক্তব্য, সংস্থাগুলি তরুণদের সুরক্ষিত করতে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করছে । কিন্তু তার ফলে যে সব সমস্যার সমাধান হচ্ছে এমনটা কিন্তু নয় । অনেকক্ষেত্রে আত্মহত্যার ঝুঁকি ও মানসিক সমস্যাও তৈরি হচ্ছে । তাঁর বক্তব্য, AI চ্যাটবটের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে চিন্তাভাবনার ক্ষমতাও হ্রাস পাচ্ছে ।
এক্ষেত্রে একাধিক আশঙ্কার কথাও জানিয়েছেন সিগাল । AI চ্যাটবটের সঙ্গে যৌন উদ্দীপক কথাবার্তা প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, এই ধরনের চ্যাট বন্ধ হওয়া উচিত । এবং Anthropic এবং OpenAI এর মতো চ্যাটবটগুলিতে বয়সীসামা বেঁধে দেওয়া দরকার ।
কিন্তু এই পদক্ষেপগুলিতে সংস্থাগুলির মুনাফায় প্রভাব পড়তে পারে বলেও ধারণা তাঁর । আর সেইকারণেই কঠোর নিয়ম লাগু করতে পিছপা হচ্ছে বলে মত সিগালের ।