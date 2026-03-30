ইথানল মিশ্রিত জ্বালানি ব্যবহারে জোর প্রধানমন্ত্রীর, আপনার গাড়িতে কী কী প্রভাব পড়তে পারে ?
ইথানল মিশ্রিত পেট্রল ব্যবহার করলেই কি খারাপ হবে গাড়ি ? জেনে নিন বিস্তারিত...
Published : March 30, 2026 at 1:55 PM IST|
Updated : March 30, 2026 at 2:50 PM IST
হায়দরাবাদ : পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের আবহে জ্বালানি সঙ্কট তৈরি হয়েছে ভারতে ৷ এর ফলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ইথানল মিশ্রিত পেট্রল ও ডিজেল ব্যবহারে জোর দিয়েছেন ৷ জানিয়েছেন, ইথানল মিশ্রিত জ্বালানি ব্যবহারের ফলে তেলের প্রয়োজনে অন্য দেশের উপর ভারতের নির্ভরশীলতা অনেকটাই কমবে ৷ কিন্তু ইথানল মিশ্রিত জ্বালানি ব্যবহারে কতটা প্রভাব পড়বে গাড়িতে ?
বর্তমানে পেট্রল পাম্প থেকে যে জ্বালানি তেল বিক্রি করা তা কিছুক্ষেত্রে 5 বা 10 শতাংশ ইথানল মেশানো থাকে ৷ যা গাড়ি থেকে কার্বন মনোক্সাইড (CO), হাইড্রোকার্বন (HC) এবং পার্টিকুলার ম্যাটার (PM) এর মতো পরিবেশ দূষণকারী পদার্থগুলির নির্গমন কমাতে সাহায্য করে ৷ ইথানল ছাড়া পেট্রল ব্যবহারে পরিবেশ দূষণ অনেকটাই বাড়ে ৷ মূলত গাড়ি থেকে অতিক্ষতিকারক পদার্থ নির্গমনের পরিমাণ কমায় ইথানল ৷ এটি অক্সিজেনেট হিসেবে ব্যবহৃত হয় ৷
ভারতে এখনও পর্যন্ত 5 বা 10 শতাংশ হারে মিশ্রিত পেট্রল বিক্রি হলেও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে 85 শতাংশ পর্যন্ত ইথানল মিশ্রিত পেট্রল বিক্রি করা হয় ৷ বিভিন্ন প্রতিবেদনে প্রকাশ ভারতে বিক্রিত হওয়া পেট্রলে ইথানলের পরিমাণ করা হতে পারে 20 শতাংশ ৷ আর তারপরই বিরূপ প্রতিক্রিয়া পাওয়া গিয়েছে গাড়ি চালক ও মালিকদের থেকে ৷ অনেকেই মনে করছেন এর ফলে গাড়ির ইঞ্জিনে ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে ৷
পরিবেশের উপর প্রভাব-
ইথানল মিশ্রিত পেট্রল ব্যবহারের ফলে দুই ধরনের প্রভাব পড়তে পারে, যেগুলি পরিবেশের জন্য কিছুটা হলেও ইতিবাচক ৷ বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, ইথানল মিশ্রিত থাকার ফলে তুলনামূলক কম পরিমাণে গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমন হবে ৷ দ্বিতীয়ত, ইঞ্জিনের ভিতর যে দহন প্রক্রিয়া চলে সেখান থেকে নির্গত অন্য পদার্থগুলি পরিবেশের উপর কম প্রভাব ফেলবে ৷ কারণ ইথানলের মধ্যে অক্সিজেন পরিমাণ তুলনায় বেশি থাকে ৷
গাড়ির উপর প্রভাব-
সাধারণ পেট্রল ব্যবহারের ফলে গাড়ির ইঞ্জিন যে পরিমাণ পাওয়ার বা ক্ষমতা উৎপন্ন করে, ইথানল মিশ্রিত পেট্রল তুলনামূলক কম পাওয়ার উৎপন্ন করবে ৷ এর ফলে সমপরিমাণ দূরত্ব যেতে E5 বা E10 পেট্রলের তুলনায় E20 পেট্রল বেশি খরচ হবে ৷ অর্থাৎ খরচা বাড়বে ৷
দ্বিতীয় বর্তমানে ভারতের রাস্তায় চলাচলকারী অধিকাংশ গাড়ির ইঞ্জিন E10 পেট্রলে সঠিকভাবে কাজ করতে পারবে ৷ কিন্তু E20 পেট্রল ব্যবহার করতে হলে ইঞ্জিনে থাকা বিভিন্ন রাবার সিল অথবা ইঞ্জিনে জ্বালানী পরিবহনকারী প্ল্যাস্টিক ফুয়েল লাইনে প্রভাব পড়তে পারে ৷ সেই কারণে গাড়ির ইঞ্জিনে প্রভাব পড়তে পারে ৷
2023 সালের এপ্রিল মাসের পর যে গাড়ি তৈরি হয়েছে তার মধ্যে অধিকাংশ গাড়িই E20 সহযোগী ৷ তার আগে যে গাড়ি তৈরি করা হয়েছে সেই গাড়িগুলির উপর বেশি প্রভাব পড়বে বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা ৷