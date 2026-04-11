পেট্রল দু চাকার বাইক রেজিস্ট্রেশন বন্ধ! কেন এই সিদ্ধান্ত সরকারের ?
দিল্লির সরকারের তরফে ইলেকট্রিক ভেহিক্যাল পলিসি 2026-2030-এর খসড়া নীতি প্রকাশ করা হয়েছে ৷ সেখানে কী জানানো হয়েছে ? জানুন
Published : April 11, 2026 at 4:59 PM IST
দিল্লি : যত দিন যাচ্ছে ততই বাড়ছে পেট্রল ও ডিজেল চালিত গাড়ির সংখ্যা ৷ ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পাচ্ছে দূষণ ৷ যার মধ্যে দিল্লির পরিস্থিতি চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ আর এই পরিস্থিতিতে দূষণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে চলেছে সেখানকার সরকার ৷
সম্প্রতি দিল্লির সরকারের তরফে ইলেকট্রিক ভেহিক্যাল পলিসি 2026-2030-এর খসড়া নীতি প্রকাশ করা হয়েছে ৷ সেখানে পেট্রল ও ডিজেল চালিত গাড়ির জন্য কড়া নিয়ম জারি করার কথা জানানো হয়েছে ৷ আপাতত 30 দিনের জন্য স্টেকহোল্ডার ফিডব্যাকের জন্য পাবলিক ডোমেনে রেখেছে ওই খসড়া নীতি ৷ দিল্লি সরকারের পরিবহন বিভাগের EV বিভাগ সেটি প্রকাশ করেছে ৷
ওই নীতিতে দু-চাকা ও তিনচাকা যানবাহনের জন্য কড়া আইন প্রণয়নের কথা জানানো হয়েছে ৷ জানানো হয়েছে, 2027 সালের 1 জানুয়ারি থেকে দিল্লিতে কোনও পেট্রল ও ডিজেল চালিত তিনচাকা যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হবে না ৷ বদলে শুধুমাত্র বৈদ্যুতিক তিনচাকার রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন ক্রেতারা ৷ অন্য়দিকে 2028 সালের 1 এপ্রিল থেকে শুধুমাত্র বৈদ্যুতিক দু-চাকার রেজিস্ট্রেশন করার অনুমতি দেওয়া হবে ৷
ওই পলিসিতে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে দিল্লিতে যত স্কুলবাস রয়েছে তার মধ্যে 30 শতাংশ বাস ইলেকট্রিকে পরিবর্তন করতে হবে ৷ সেক্ষেত্রে 2030 সাল পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, দিল্লিতে মোট দূষণের মধ্যে 23 শতাংশ দূষণ হয় বিভিন্ন ধরনের যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়ার কারণে ৷ আর সেইকারণে যানবাহন ব্যবহারের উপরেও কোপ পড়তে চলেছে ৷
নতুন যে পলিসি প্রস্তাব আকারে প্রকাশিত হয়েছে তা নিয়ে জনগনও নিজেদের মতামত দিতে পারেন ৷ তারজন্য একটি মেইল আইডি প্রকাশ করা হয়েছে ৷ evpolicy2026@gmail.com-এর মাধ্যমে যে কেউ এই পলিসি সম্পর্কে নিজের মতামত জানাতে পারবেন ৷ অথবা চিঠি লিখেও নিজের মতামত জানানো যাবে ৷ ঠিকানা Joint Commissioner (EV), Transport Department, Govt. of NCT of Delhi, 5/9 Underhill Road, Delhi-110054
এই পলিসিতে কর ছাড়ের বিষয়েও জানানো হয়েছে ৷ 30 লাখ পর্যন্ত দামের গাড়ির ক্ষেত্রে 100 শতাংশ রোড ট্যাক্স ছাড় দেওয়া হবে ৷ সেক্ষেত্রে নতুন গাড়ি 31 মার্চ 2030 এর মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে ৷ তার উপরের কোনও গাড়িতে এই ছাড় প্রযোজ্য নয় ৷