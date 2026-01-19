বড়সড় সাইবার হানা, মহাকাশ গবেষণার হাতিয়ে নিয়েছে হ্যাকাররা ?

বড়সড় সাইবার হানা, মহাকাশ গবেষণার হাতিয়ে নিয়েছে হ্যাকাররা ?
Published : January 19, 2026 at 11:30 AM IST
হায়দরাবাদ : বড়সড় সাইবার হানা ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সিতে (ESA) ৷ হ্যাকারদের হাতে পৌঁছে গিয়েছে প্রচুর পরিমাণে সায়েন্টিফিক ডেটা ৷ তারমধ্যে রয়েছে বিভিন্ন সফ্টওয়ারের তথ্য, সিকিউরিটি ক্রেডিনসিয়াল, বিভিন্ন সিস্টেমের এবং উৎক্ষেপণ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ৷ পুরো ঘটনায় একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে ৷ এবং সেই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে ৷
জানা গিয়েছে, যে তথ্য লিক হয়েছে তারমধ্যে রয়েছে এয়ারবাস (Airbus), স্পেসএক্স (SpaceX) এবং থ্যালেস অ্য়ালেনিয়া স্পেস (Thales Alenia Space) এর মতো সংস্থার বিভিন্ন তথ্য ৷ এর ফলে অনেক সংস্থাগুলি বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে গেল বলে মনে করছেন সাইবার বিশেষজ্ঞদের একাংশ ৷
ইউরোপের দেশগুলিতে বক্সিং ডে পালন করা হয় ৷ মূলত খ্রিস্টমাসের পরের দিন অর্থাৎ 26 ডিসেম্বর এই দিনটি উদযাপন করা হয় ৷ Space.com নামে একটি সংস্থার রিপোর্টে জানানো হয়েছে, বক্সিং ডে-র দিন সর্বপ্রথম হ্যাকার হানা হয় ESA তে ৷ সেইসময় প্রায় 200 GB ডেটা তারা হাতিয়ে নেয় ৷ এরপর ফের আরও একবার হ্যাকাররা হানা দেয় ESA র ওয়েবসাইটে ৷ যেখানে প্রায় 500 GB ডেটা হাতিয়ে নেয় তারা ৷ এই দুবার ছাড়াও ESA-র ডেটাবেসে আর হামলা করা হয়েছে কিনা সেই বিষয়ে কিছু জানা যায়নি ৷
সাইবার বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, এই ধরনের হ্যাকিং-এর ক্ষেত্রে ইনফোস্টিলার ম্যালওয়ার (Infostealer Malware) ব্যবহার করা হয় ৷ এই ম্যালওয়ারগুলি বিভিন্ন ক্রেডিনসিয়াল, সিজন কুকিজ এবং আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য চুরি করতে সমর্থ হয় ৷ এই স্পেস এজেন্সিগুলিতে বিভিন্ন ধরনের স্ট্র্য়াটেজিক পরিকল্পনা থাকে ৷ ফলে তথ্য চুরি হলে সেই পরিকল্পনা পুরোপুরি ভেস্তে যায় ৷ বিশেষজ্ঞরা আরও জানিয়েছেন, ESA এবং তাদের সহযোগী কোনও কনট্রাকটরের দুর্বল সিকিউরিটি সিস্টেমের জন্যই এই ধরনের সাইবার আক্রমণ হয়েছে ৷
এদিকে এই সাইবার হানার ( Cyber Attack ) পিছনে কোন গোষ্ঠী রয়েছে তা এখনও জানা যায়নি ৷ সাইবার বিশেষজ্ঞদের একাংশের বক্তব্য, এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কোনও এজেন্সির কাছে বিক্রি করা হতে পারে অথবা ডার্ক ওয়েবে আপলোড করা হতে পারে ৷ যেখান থেকে ওপেন অ্য়াকসেস করা সম্ভব ৷
