E20 জ্বালানী-তে আতঙ্ক ক্রেতাদের ? অগস্টে বাড়ল alternative fuel vehicle-এর বিক্রি
প্রথমবারের মতো alternative fuel-powered personal vehicle-এর সম্মিলিত বিক্রি petrol vehicle-কে ছাড়িয়ে গেল।
Published : September 7, 2026 at 8:04 PM IST
হায়দরাবাদ : E20 Fuel নিয়ে বিতর্ক চলছেই ৷ এবং তা প্রসমিত করতে কেন্দ্রের তরফে একাধিকবার আশ্বস্ত করা হয়েছে ৷ জানানো হয়েছে, 20 শতাংশ ethanol মেশানো এই জ্বালানি গাড়ির ইঞ্জিনের জন্য ক্ষতিকর নয়। এমনকী, পেট্রল পাম্প থেকে ইথানল ছাড়াও জ্বালানী কিনতে পারবেন ৷ কিন্তু পরিসংখ্যান অন্য কথা বলছে ৷ এই প্রথম EV, Hybrid এবং CNG-র মতো alternative fuel vehicle-এর বিক্রির পরিমাণ পেট্রল ভেহিক্যাল-এর বিক্রিত গাড়ির সংখ্যাকে ছাপিয়ে গেল।
Federation of Automobile Dealers Associations বা FADA অগাস্টের retail sales data- প্রকাশ করেছে ৷ সেখানেই এই তথ্য দেখা গিয়েছে ৷ যদিও গত বছরের অগস্টের তুলনায় চলতি বছরের অগস্ট মাসে ব্যক্তিগত গাড়ি বিক্রিতে বৃদ্ধি দেখা গিয়েছে ৷ বিশেষ করে দু-চাকা গাড়ি বিক্রির ক্ষেত্রে এই সংখ্যা অনেকটাই বেশি ৷
Petrol ভেহিক্যাল ও Alternative fuel-এর গাড়ি বিক্রির পরিমাণ-
FADA-র প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের অগস্টে বিক্রি হওয়া সমস্ত ব্যক্তিগত গাড়ির মধ্যে EV, Hybrid এবং CNG vehicle-বিক্রির মোট পরিমাণ ছিল 41.95 শতাংশ। অন্যদিকে petrol vehicle-এর গাড়ি বিক্রির সংখ্যা ছিল 40.85 শতাংশ।
অর্থাৎ প্রথমবারের মতো alternative fuel-powered personal vehicle-এর সম্মিলিত বিক্রি petrol vehicle-কে ছাড়িয়ে গেল।
FADA President Sai Giridhar জানিয়েছেন, এক বছরের কিছু বেশি সময় আগেও এই প্রতিযোগিতায় petrol প্রায় 11 percentage point-এর ব্যবধানে এগিয়ে ছিল। এখন সেই ব্যবধান পুরোপুরি মুছে গিয়েছে।
অগস্টে EV বিক্রিতে বড়সড় পরিবর্তন
ওই রিপোর্ট অনুযায়ী অগস্ট মাসে মোট 2 লাখ 98 হাজার 448টি EV রিটেল বিক্রি হয়েছে । যা 2025 সালের অগস্টের সংখ্যার তুলনায় 53 শতাংশ বেশি । এটি EV segment-এর জন্য অগাস্ট মাসে এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বড় sales surge হিসেবে উঠে এসেছে ।
Electric two-wheeler-এর ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা গিয়েছে। কোনও festival month না হওয়া সত্ত্বেও প্রথমবার electric two-wheeler sales growth 10 শতাংশের গণ্ডি পেরিয়েছে।
Three-wheeler-এ পেট্রোল ভ্যারিয়েন্টের বিক্রি
বিক্রিত গাড়ির ট্রেন্ডে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে তিন চাকা সেগমেন্টের গাড়ি বিক্রি ৷ Public transport এবং urban last-mile goods transportation-এ ব্যবহৃত এই গাড়িগুলির মধ্যে electric model-এর আধিপত্য এখন স্পষ্ট।
অগস্টে বিক্রি হওয়া নতুন three-wheeler-এর মধ্যে 65.30 শতাংশই ছিল electric। CNG/LPG-powered three-wheeler-এর share ছিল 21.5 শতাংশ এবং diesel-এর share 12.89 শতাংশ।
অন্যদিকে petrol-powered three-wheeler-এর share মাত্র 0.31 শতাংশ।
কেন বিক্রি কমছে ?
বিশেষজ্ঞদের একাংশের ধারণা, গাড়ির ক্রেতারা এখনও মনে করছেন E20 জ্বালানী ইঞ্জিনের জন্য ক্ষতিকারক ৷ বরং তার থেকে বৈদ্যুতিন গাড়ি অথবা CNG গাড়ি অনেক সাশ্রয়ী ও মজবুত হবে ৷ আর সেই কারণে E20 জ্বালানী ব্যবহারে ভরসা পাচ্ছেন না তাঁরা ৷