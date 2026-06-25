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ইথানল মিশ্রিত জ্বালানীতে কী কী সমস্যা হতে পারে ? যা জানাল কেন্দ্র

সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু পোস্টে বলা হচ্ছিল, E20 জ্বালানি ব্যবহার করলে গাড়ির ইঞ্জিন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, মাইলেজ কমে যেতে পারে বা প্রযুক্তিগত সমস্যা দেখা দিতে পারে।

Ethanol Blending Programme Is Safe
প্রতীকী ছবি (ছবি - Getty Images)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 25, 2026 at 4:10 PM IST

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হায়দরাবাদ : দেশে ইথানল মিশ্রিত জ্বালানির ব্যবহার নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়ানো বিভিন্ন দাবিকে বিভ্রান্তিকর বলে উড়িয়ে দিল কেন্দ্র সরকার। সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, ইথানল ব্লেন্ডিং প্রোগ্রাম সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং E20 জ্বালানি নিয়ে ছড়ানো ভুল তথ্যের ভিত্তি নেই।

সাম্প্রতিক সময়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু পোস্টে দাবি করা হচ্ছিল, E20 জ্বালানি ব্যবহার করলে গাড়ির ইঞ্জিন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, মাইলেজ কমে যেতে পারে বা দীর্ঘমেয়াদে প্রযুক্তিগত সমস্যা দেখা দিতে পারে। এই ধরনের দাবির পর বিষয়টি নিয়ে স্পষ্ট অবস্থান জানায় সরকার।

Ethanol Blending Programme Is Safe
গাড়ি নির্মাতা সংস্থাগুলিও ধাপে ধাপে E20- ফুয়েল ব্যবহারযোগ্য যানবাহন বাজারে আনছে (ছবি- YouTube/ Hardeep Singh Puri)

সরকারের বক্তব্য অনুযায়ী, E20 জ্বালানি বলতে এমন জ্বালানিকে বোঝায় যেখানে 20 শতাংশ ইথানল এবং 80 শতাংশ পেট্রল থাকে। দেশের জ্বালানি আমদানির উপর নির্ভরতা কমানো এবং পরিচ্ছন্ন জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানোর লক্ষ্যেই এই কর্মসূচি চালানো হচ্ছে।

সরকার জানিয়েছে, বর্তমান নীতিমালা এবং প্রযুক্তিগত মূল্যায়নের ভিত্তিতে E20 জ্বালানি ব্যবহার নিরাপদ বলে নির্বাচিত হয়েছে। পাশাপাশি গাড়ি নির্মাতা সংস্থাগুলিও ধাপে ধাপে E20- ফুয়েল ব্যবহারযোগ্য যানবাহন বাজারে আনছে।

সরকারের মতে, সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়ানো কিছু কন্টেন্ট বৈজ্ঞানিক তথ্য বা সরকারি সিদ্ধান্তের সঙ্গে মেলে না। তাই ওই ধরনের কন্টেন্ট গুরুত্ব না দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ।

Ethanol Blending Programme Is Safe
E20 জ্বালানি বলতে এমন জ্বালানিকে বোঝায় যেখানে 20 শতাংশ ইথানল এবং 80 শতাংশ পেট্রল থাকে (ছবি - ANI)

সম্প্রতি একটি ভিডিয়ো ভীষণ শেয়ার হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায় ৷ যেখানে দেখা গিয়েছে, ফ্লেক্স ফুয়েল ট্যাঙ্কের কাছে পিপড়ে রয়েছে ৷ আর সেই ভিডিয়োটি ভাইরাল ৷ যদিও এরপর ভারত পেট্রলিয়ামের তরফে এই বিষয়ে জানানো হয়েছে, একাধিক প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে ফ্লেক্স ফুয়েলের চূড়ান্ত ধাপটি তৈরি করা হয় ৷ সেক্ষেত্রে মিষ্টি জাতীয় কোনও সামগ্রী জ্বালানীর মধ্যে থাকে না ৷ পিপড়ে থাকার বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে দাবি করা হয় ৷

ইথানল মিশ্রণের ফলে শুধু বিকল্প জ্বালানির ব্যবহারই বাড়বে না, বরং কৃষিভিত্তিক উৎপাদনের ক্ষেত্রেও নতুন সুযোগ তৈরি হতে পারে বলে জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে এটি দীর্ঘমেয়াদে জ্বালানি ব্যবস্থাকে আরও বৈচিত্র্যময় করতে সাহায্য করবে বলেও সরকারের দাবি।

বিশেষজ্ঞদের মতে, নতুন জ্বালানি প্রযুক্তি নিয়ে শুরুতে প্রশ্ন বা বিভ্রান্তি তৈরি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবে ব্যবহারকারী এবং গাড়ির মালিকদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সরকারি নির্দেশিকা ও নির্ভরযোগ্য তথ্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

বর্তমানে দেশে ধাপে ধাপে ইথানল ব্লেন্ডিং কর্মসূচি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে এর পরিসর আরও বাড়ানো হতে পারে।

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TAGGED:

ETHANOL BLENDING
E20 VEHICLE INSURANCE
PETROLEUM AND NATURAL GAS MINISTRY
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