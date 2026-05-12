অ্যাপল ও অ্যান্ডরয়েডের মধ্যে এখন এই কাজটি করা যাবে, সুবিধা হবে সবারই

অ্যাপল ও অ্যান্ডরয়েডের মধ্যে এখন এই কাজটি করা যাবে, সুবিধা হবে সবারই
হোয়াটসঅ্যাপে যেভাবে কথপোকথন হয় এবং কনভার্সেশন আকর্ষণীয় বানানো সম্ভব ঠিক তেমনই সম্ভব RCS মেসেজিং-এ ৷
Published : May 12, 2026 at 3:41 PM IST
হায়দরাবাদ : এতদিন পর্যন্ত রিচ কমিউনিকেশন সার্ভিস (RCS) মেসেজের ক্ষেত্রে এনক্রিপশনের সুবিধা ছিল Android ব্যবহারকারীদের মধ্যে ৷ কিন্তু এবার ক্রস প্ল্যাটফর্মের মধ্যেও এনক্রিপশনের সুবিধা পাওয়া যাবে ৷ অর্থাৎ অ্যান্ডরয়েড ও iOS ব্যবহারকারীরা নিজেদের মধ্যে RCS মেসেজ করলে তা এনক্রিপটেড থাকবে ৷
RCS মেসেজিং কী ?
2G নেটওয়ার্ক থাকাকালীন প্রায় প্রত্যেকেই SMS ব্যবহার করতেন ৷ যেখানে একটির পর একটি মেসেজ ইনবক্সে ঢুকত ৷ কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপের মতো কনভার্সেশন সম্ভব হতো না ৷ এরপর 4G চালু হওয়ার স্মার্টফোন ব্যবহারকারীরা ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করতে শুরু করল ৷ তারমধ্যে রয়েছে Whatsapp, Signal, Telegram এর মতো জনপ্রিয় কয়েকটি অ্যাপ ৷ এই অ্যাপগুলি কনভার্সেশনকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে ৷ কারণ কথপোকথনের সঙ্গে ইমোজি, হাই কোয়ালিটি ইমেজ, ফাইল ট্রান্সফার করা সম্ভব ৷ অন্যদিকে গ্রুপ চ্যাটও সম্ভব ৷
RCS মেসেজিং একই ৷ অর্থাৎ হোয়াটসঅ্যাপে যেভাবে কথপোকথন হয় এবং কনভার্সেশন আকর্ষণীয় বানানো সম্ভব ঠিক তেমনই সম্ভব RCS মেসেজিং-এ ৷ এক্ষেত্রে কোনও অ্যাপ ডাউনলোডের প্রয়োজন নেই ৷ সাধারণ গুগল মেসেজিং অ্যাপের মধ্যেই এই চ্যাট সম্ভব ৷ বিভিন্ন সংস্থা তাদের মার্কেটিং-এর জন্যও এই পরিষেবা ব্যবহার করছে ৷ কারণ ব্র্যান্ড প্রোফাইলের মধ্যে ফোন নম্বর, ওয়েব অ্যাড্রেস, চ্যাটবট ব্যবহারের সুবিধা রয়েছে ৷
এতদিন পর্যন্ত RCS মেসেজিং-এ শুধুমাত্র Android ব্য়বহারকারীদের মধ্যেই এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশন থাকত ৷ কিন্তু এবার থেকে Android ও iOS ব্যবহারকারীরা মেসেজ করলেও তা এন্ড টু এন্ড এনক্রিপটেড থাকবে ৷
যাঁরা iOS 26.5 ব্যবহার করছেন তাঁদের থেকেই এই ফিচারটি চালু করা হল ৷ তবে এখনই সব ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছয়নি ৷ ধীরে ধীরে সমস্ত iOS ব্যবহারকারীরা এই ফিচারটি পাবেন ৷
2023 সাল থেকে Apple RCS পরিষেবা চালু করেছিল ৷ ছিল এন্ড টু এন্ড এনক্রিপটেড ৷ কিন্তু তা শুধুমাত্র নিজেদের প্ল্যাটফর্মের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল ৷ ক্রস প্ল্যাটফর্মে এই পরিষেবা চালু ছিল না ৷ এবার ক্রস প্ল্যাটফর্মের ব্যবহারকারীরাও এই সুবিধা পাবেন ৷ অর্থাৎ Android ও iOS ব্যবহারকারীরা নিজেদের মধ্যে এ RCS চ্যাট করলে তা এন্ড টু এন্ড এনক্রিপটেড থাকবে ৷
এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশন কী ?
এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পাস-কী (Pass Key) থাকে ৷ এই পদ্ধতিতে চ্যাটের মধ্যে অংশগ্রহণকারীরা ছাড়া আর কেউ তা রিড করতে পারে না ৷ নির্দিষ্ট কী-এর মাধ্যমেই ওই চ্যাট ডিক্রিপ্ট করা সম্ভব হয় ৷