"Instagram শুধুমাত্র মেয়েদের ব্যবহারের জন্য" বিতর্কিত মন্তব্য এলন মাস্কের ; কটাক্ষ নেটিজেনদের

"Instagram শুধুমাত্র মেয়েদের ব্যবহারের জন্য" বিতর্কিত মন্তব্য এলন মাস্কের ; কটাক্ষ নেটিজেনদের
মাস্কের এই বক্তব্যের পর তাঁকে তীব্র আক্রমণ করেছেন নেটিজেনদের একাংশ । তীব্র কটাক্ষ করেছে তাঁরা ।
Published : October 3, 2026 at 6:12 PM IST
হায়দরাবাদ : সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ইনস্টাগ্রাম নিয়ে এবার বিতর্কিত মন্তব্য করলেন SpaceX কর্তা Elon Musk । যা নিয়ে ব্যাপক আলোড়ন পড়েছে নেট দুটিনায় ।
সম্প্রতি মার্কিন অর্থনীতিবিদ ও মার্কেট অ্য়ানালিস্ট Geiger Capital এক্স প্ল্য়াটফর্মে একটি পোস্ট করেন । সেখানে জানান, পুরোপুরিভাবে নিজের ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইল ডিলিট করেছেন তিনি । কোনও সুবিধা নেই । পুরোপুরি মহিলাদের অ্যাপ ।
ওই পোস্টের নিচে কমেন্ট করেন স্পেসএক্স কর্তা এলন মাস্ক । তিনি সরাসরি ইনস্টাগ্রামের দিকে আঙুল তুলে লেখেন, "ইনস্টাগ্রাম মহিলাদের জন্য একটি অ্য়াপ (Instagram is for girls)। " আর এর পরই বিতর্ক দানা বাঁধে ।
মাস্কের এই বক্তব্যের পর তাঁকে তীব্র আক্রমণ করেছেন নেটিজেনদের একাংশ । এলন মাস্কের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টের স্ক্রিনশট পোস্ট করে কয়েকজন লিখেছেন, "ব্রো (পড়ুন মাস্ক) বলেছেন ইনস্টাগ্রাম মেয়েদের জন্য । কিন্তু নিজেরই একটা ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইল রয়েছে ।" পাশাপাশি কয়েকজন এই সংক্রান্ত মিম-ও পোস্ট করেছেন ।
সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম India Today-কে উদ্ধৃত করে Moneycontrol এই সংক্রান্ত একটি তথ্য পরিবেশন করেছে । মার্কেট রিসার্চ ও তথ্য পরিবেশন সংস্থা Statista-য় প্রকাশিত একটি রিপোর্টে জানানো হয়েছে, 2025 সালের অক্টোবরের হিসেব অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী 50.6 শতাংশ পুরুষ ও 49.4 শতাংশ মহিলা ইনস্টাগ্রাম ব্যবহার করেন । এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 55.2 শতাংশ মহিলা ও 44.8 শতাংশ পুরুষ এই অ্যাপে রয়েছেন ।
আর এরপরই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারীর সংখ্যা যেখানে প্রায় সমান সমান সেখানে কীভাবে এলন মাস্ক এই ধরনের মন্তব্য করলেন ।
Instagram is for girls— Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2026
বিশেষজ্ঞদের একাংশ জানিয়েছেন, এটি একপ্রকার প্রতিযোগিতামূলক মন্তব্য । তাঁদের যুক্তি Instagram-এর মালিক মার্ক জুকারবার্গ । অন্যদিকে X-এর বর্তমান মালিক এলন মাস্ক । সেক্ষেত্রে একে অপরের প্রতিযোগী ।
তাঁদের যুক্তি, মাস্ক ইন্টারনেট দুনিয়ার একজন বড়সড় ইনফ্লুয়েন্সার । তাঁর এই মন্তব্যে প্রভাবিত হয়ে প্রচুর সংখ্যক পুরুষ এক্স (X) ব্যবহার করতে শুরু করবেন । যেখান থেকে নিজের প্ল্যাটফর্মের জন্য ব্যবহারকারীর সংখ্যা এক লাফে অনেকটাই বাড়িয়ে নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।