এবার 'প্রধানমন্ত্রী আম্বানি', বিরাট তথ্য প্রকাশ করলেন Elon Musk
9 অক্টোবর 2026, শুক্রবার এলন মাস্ক একটি পোস্ট করেন এক্স হ্যান্ডেলে । কী লিখেছেন তিনি ?
Published : October 10, 2026 at 2:20 PM IST
হায়দরাবাদ : Starlink-এর ভারতে লাইসেন্স দেওয়া নিয়ে বিতর্ক যেন ছাড়তেই চাইছে না । নিজের এক্স হ্যান্ডেলে একের পর এক পোস্ট করে একপ্রকার বোমা নিক্ষেপ করছেন এলন মাস্ক । ফের আম্বানিকে নিয়ে আরও একটি বিস্ফারক মন্তব্য করলেন তিনি । এবার সরাসরি তাঁকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সম্বোধন করেছেন । যদিও আগের পোস্টগুলির মতো এবারও কোনও নাম লেখেননি তিনি । শুধুমাত্র আম্বানি বলে সম্বোধন করেছেন । তবে নেট নাগরিকদের একাংশ নিশ্চিত করে বলছেন, এলন মাস্ক রিলায়েন্স কর্তা মুকেশ আম্বানির কথাই বোঝাচ্ছেন ।
কী লিখেছেন ?
9 অক্টোবর 2026, শুক্রবার এলন মাস্ক একটি পোস্ট করেন এক্স হ্যান্ডেলে । সেখানে তিনি লেখেন, "প্রিয় প্রধানমন্ত্রী আম্বানি । অনুগ্রহপূর্বক আমার ক্ষমা আপনি গ্রহণ করুন । কারণ আমি ভাবিনি যে আপনিই ভারতের আসল হিরো ।
স্বাভাবিকভাবেই আপনি ভারতবাসীর উপর মনোপলি চালাতে চাইবেন । কিন্তু আপনি কি Starlink-কে প্রতিযোগিতায় অংশ করার সুযোগ দেবেন ?
অন্য বিভিন্ন দেশের মতো ভারতের অনেক এলাকা আছে যেখানে কোনও ইন্টারনেট পরিষেবা নেই । ফলে ছোট শিশুদের পড়াশোনায় যেমন সমস্যা হচ্ছে ,তেমনই ছোট ব্যবসায়ীরা বিশ্ববাজারে প্রবেশ করতে পারছেন না । তাঁদের উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রি করতে পারছেন না । Starlink তাঁদের সুযোগ দেবে আরও ভালোভাবে জীবনধারণ করার জন্য ।"
Dear Prime Minister Ambani, Please accept my humble apologies for not realizing that you are the real boss of India. Naturally, you would prefer to maintain your monopolistic exploitation of the great people of India, but would you nonetheless consider allowing Starlink to compete? There are many areas of India, as there are in all countries, with no Internet access, which denies children the opportunity for education and for small businesses the opportunity to sell their goods to a global market. Starlink would change their lives for the better. Thank you 🙏— Elon Musk (@elonmusk) October 9, 2026
এর আগে 8 অক্টোবরও একটি এক্স পোস্ট করেন মাস্ক । যেখানে ভারতে Starlink এর লাইসেন্স দেওয়া নিয়ে আম্বানিকে সরাসরি কাঠগড়ায় তোলেন Elon Musk ? বৃহস্পতিবার ভারতীয় সময় 6টা 55 মিনিট নাগাদ মাস্ক নিজের এক্স হ্যান্ডেলে প্রশ্ন তোলেন আম্বানি কি ভারতের আসল কর্তা ? যদিও সেই পোস্টেও মুকেশ আম্বানির পুরো নাম লেখেননি তিনি ।
এরপর 10 অক্টোবর অর্থাৎ শনিবার দুটি ভিন্ন ভিন্ন সংবাদমাধ্যমের স্ক্রিনশট পোস্ট করেন মাস্ক । ওই দুটি সংবাদ প্রতিবেদনে মূলত ভারতের নির্বাচন সংক্রান্ত । সেখানে জানানো হয়েছে, ভোটে BJP-কে কোটি কোটি টাকা অনুদান দিয়েছে রিলায়েন্স এর সঙ্গে সংযুক্ত একটি সংস্থা ।
একদিকে জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে CJP-র আন্দোলন অন্যদিকে এলন মাস্কের একের পর এক পোস্টে সরগরম নেটদুনিয়া ।
https://t.co/DJYynAyO0W— Elon Musk (@elonmusk) October 10, 2026