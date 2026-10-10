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এবার 'প্রধানমন্ত্রী আম্বানি', বিরাট তথ্য প্রকাশ করলেন Elon Musk

9 অক্টোবর 2026, শুক্রবার এলন মাস্ক একটি পোস্ট করেন এক্স হ্যান্ডেলে । কী লিখেছেন তিনি ?

Elon Musk Says Dear Prime Minister Ambani accept my apologies on starlink issue
গ্রাফিক্স ছবি (ছবি - Etv Bharat)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : October 10, 2026 at 2:20 PM IST

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হায়দরাবাদ : Starlink-এর ভারতে লাইসেন্স দেওয়া নিয়ে বিতর্ক যেন ছাড়তেই চাইছে না । নিজের এক্স হ্যান্ডেলে একের পর এক পোস্ট করে একপ্রকার বোমা নিক্ষেপ করছেন এলন মাস্ক । ফের আম্বানিকে নিয়ে আরও একটি বিস্ফারক মন্তব্য করলেন তিনি । এবার সরাসরি তাঁকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সম্বোধন করেছেন । যদিও আগের পোস্টগুলির মতো এবারও কোনও নাম লেখেননি তিনি । শুধুমাত্র আম্বানি বলে সম্বোধন করেছেন । তবে নেট নাগরিকদের একাংশ নিশ্চিত করে বলছেন, এলন মাস্ক রিলায়েন্স কর্তা মুকেশ আম্বানির কথাই বোঝাচ্ছেন ।

কী লিখেছেন ?

9 অক্টোবর 2026, শুক্রবার এলন মাস্ক একটি পোস্ট করেন এক্স হ্যান্ডেলে । সেখানে তিনি লেখেন, "প্রিয় প্রধানমন্ত্রী আম্বানি । অনুগ্রহপূর্বক আমার ক্ষমা আপনি গ্রহণ করুন । কারণ আমি ভাবিনি যে আপনিই ভারতের আসল হিরো ।

স্বাভাবিকভাবেই আপনি ভারতবাসীর উপর মনোপলি চালাতে চাইবেন । কিন্তু আপনি কি Starlink-কে প্রতিযোগিতায় অংশ করার সুযোগ দেবেন ?

অন্য বিভিন্ন দেশের মতো ভারতের অনেক এলাকা আছে যেখানে কোনও ইন্টারনেট পরিষেবা নেই । ফলে ছোট শিশুদের পড়াশোনায় যেমন সমস্যা হচ্ছে ,তেমনই ছোট ব্যবসায়ীরা বিশ্ববাজারে প্রবেশ করতে পারছেন না । তাঁদের উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রি করতে পারছেন না । Starlink তাঁদের সুযোগ দেবে আরও ভালোভাবে জীবনধারণ করার জন্য ।"

এর আগে 8 অক্টোবরও একটি এক্স পোস্ট করেন মাস্ক । যেখানে ভারতে Starlink এর লাইসেন্স দেওয়া নিয়ে আম্বানিকে সরাসরি কাঠগড়ায় তোলেন Elon Musk ? বৃহস্পতিবার ভারতীয় সময় 6টা 55 মিনিট নাগাদ মাস্ক নিজের এক্স হ্যান্ডেলে প্রশ্ন তোলেন আম্বানি কি ভারতের আসল কর্তা ? যদিও সেই পোস্টেও মুকেশ আম্বানির পুরো নাম লেখেননি তিনি ।

এরপর 10 অক্টোবর অর্থাৎ শনিবার দুটি ভিন্ন ভিন্ন সংবাদমাধ্যমের স্ক্রিনশট পোস্ট করেন মাস্ক । ওই দুটি সংবাদ প্রতিবেদনে মূলত ভারতের নির্বাচন সংক্রান্ত । সেখানে জানানো হয়েছে, ভোটে BJP-কে কোটি কোটি টাকা অনুদান দিয়েছে রিলায়েন্স এর সঙ্গে সংযুক্ত একটি সংস্থা ।

একদিকে জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে CJP-র আন্দোলন অন্যদিকে এলন মাস্কের একের পর এক পোস্টে সরগরম নেটদুনিয়া ।

Read More - Elon Musk-এর বক্তব্যে তীব্র বিতর্ক, কিন্তু কীভাবে কাজ করে Starlink satellite Internet ? জানুন অজানা তথ্য

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ELON MUSK
প্রধানমন্ত্রী আম্বানি
ELON MUSK ON AMBANI
ELON MUSK ON STARLINK
ELON MUSK ON AMBANI

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