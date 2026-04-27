ETV Bharat / technology

Whatsapp এর দিন শেষ ! এলন মাস্ক লঞ্চ করল Xchat ; নতুন কী কী সুবিধা থাকছে ?

এই অ্যাপে এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন ফিচারের পাশাপাশি দেওয়া হবে লার্জ ফাইল শেয়ার, স্ক্রিনশট ব্লকিং এর মতো গুরুত্বপূর্ণ আরও কয়েকটি ফিচার দেওয়া হবে ৷

এলন মাস্ক লঞ্চ করল Xchat (ছবি - XChat/X)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 27, 2026 at 5:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ : জনপ্রিয় ইনস্ট্যান্ট চ্যাটিং প্ল্যাটফর্ম Whatsapp-এর দিন কি শেষ হয়ে আসছে ? কারণ সম্প্রতি চ্যাটিং অ্যাপ লঞ্চ করল এলন মাস্কের সংস্থা X (অতীতের টুইটার) ৷ নতুন এই অ্য়াপটির নাম দেওয়া হয়েছে XChat ৷ টেলিগ্রাম এবং Whatsapp এর সঙ্গে টক্কর দেবে এই অ্যাপ ৷ এমনটাই দাবি বিশেষজ্ঞদের ৷

সম্প্রতি Whatsapp এর নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ৷ তার পরিপ্রেক্ষিতে মামলাও দায়ের হয়েছে ৷ সেই মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে, End to End এনক্রিপশন ভেদ করে ব্যবহারকারীদের চ্যাট পড়তে সক্ষম Whatsapp ৷ আর এই সময়ই লঞ্চ করল Elon Musk এর চ্যাটিং প্ল্যাটফর্ম XChat ৷

মূলত নিরাপত্তার দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এই অ্যাপে ৷ যেখানে নিশ্চিত করে জানানো হয়েছে, ব্যবহারকারীদের চ্যাট কোনওভাবেই পড়তে পারবে না কোম্পানি ৷ পুরোটাই End to End গোপনীয়তা থাকবে ৷ অর্থাৎ যে কোনও চ্যাট সেন্ডার ও রিসিভারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে ৷ এবং যাবতীয় ডাটা প্রসেস হবে লোকাল ডিভাইসে ৷

প্রাথমিকভাবে শুধুমাত্র iOS এর জন্য এই চ্যাটিং প্ল্যাটফর্মটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ আগামী দিনে হয়তো Android ব্যবহারকারীরাও এই অ্যাপটি ব্যবহার করতে পারবেন ৷ যদিও সেই বিষয়ে এখন কোনও নিশ্চয়তা দেওয়া হয়নি ৷

কী কী ফিচার থাকবে ?

নতুন এই অ্যাপে এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন ফিচারের পাশাপাশি দেওয়া হবে লার্জ ফাইল শেয়ার, স্ক্রিনশট ব্লকিং এর মতো গুরুত্বপূর্ণ আরও কয়েকটি ফিচার দেওয়া হয়েছে ৷ তবে এই অ্যাপ ব্যবহার করার জন্য ব্যবহারকারীদের অবশ্যই X অ্যাকাউন্ট থাকা বাধ্যতামূলক বলে জানানো হয়েছে ৷

এই বিষয়ে এলন মাস্ক একটি পোস্ট করেন নিজের এক্স হ্যান্ডেলে ৷ সেখানে তিনি লেখেন, "Whatsapp-কে বিশ্বাস করা যাচ্ছে না ৷ তাহলে মেসেজিং, ভয়েস অথবা ভিডিও কলের জন্য XChat ব্যবহার করুন এবং নিরাপদ থাকুন ৷"

অন্যদিকে টেলিগ্রামের CEO পাভেল ধ্রুভ Whatsapp এর নিরাপত্তা বিষয়ে বলেন, "ইতিহাসে সবথেকে বড় কনজিউমার প্রতারণা ৷"

কীভাবে ডাউনলোড করবেন নতুন এই অ্যাপ?

  1. ফোন থেকে App Store ওপেন করুন
  2. সার্চ অপশনে টাইপ করুন XChat
  3. সার্চ করার সঙ্গে সঙ্গেই চলে আসবে অ্যাপটি
  4. সেখান থেকে Get অপশনটি ট্যাপ করলেই ডাউনলোড চালু হবে ৷

এই অ্যাপটি iOS26 এবং তার পরবর্তী ভার্সনগুলিতেই ব্যবহার করা সম্ভব ৷

TAGGED:

ELON MUSK
HOW TO USE XCHAT LAUNCHED
XCHAT LAUNCHED USE
XCHAT LAUNCHED DOWNLOAD
XCHAT LAUNCHED

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.