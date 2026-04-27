Whatsapp এর দিন শেষ ! এলন মাস্ক লঞ্চ করল Xchat ; নতুন কী কী সুবিধা থাকছে ?
এই অ্যাপে এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন ফিচারের পাশাপাশি দেওয়া হবে লার্জ ফাইল শেয়ার, স্ক্রিনশট ব্লকিং এর মতো গুরুত্বপূর্ণ আরও কয়েকটি ফিচার দেওয়া হবে ৷
Published : April 27, 2026 at 5:31 PM IST
হায়দরাবাদ : জনপ্রিয় ইনস্ট্যান্ট চ্যাটিং প্ল্যাটফর্ম Whatsapp-এর দিন কি শেষ হয়ে আসছে ? কারণ সম্প্রতি চ্যাটিং অ্যাপ লঞ্চ করল এলন মাস্কের সংস্থা X (অতীতের টুইটার) ৷ নতুন এই অ্য়াপটির নাম দেওয়া হয়েছে XChat ৷ টেলিগ্রাম এবং Whatsapp এর সঙ্গে টক্কর দেবে এই অ্যাপ ৷ এমনটাই দাবি বিশেষজ্ঞদের ৷
সম্প্রতি Whatsapp এর নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ৷ তার পরিপ্রেক্ষিতে মামলাও দায়ের হয়েছে ৷ সেই মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে, End to End এনক্রিপশন ভেদ করে ব্যবহারকারীদের চ্যাট পড়তে সক্ষম Whatsapp ৷ আর এই সময়ই লঞ্চ করল Elon Musk এর চ্যাটিং প্ল্যাটফর্ম XChat ৷
মূলত নিরাপত্তার দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এই অ্যাপে ৷ যেখানে নিশ্চিত করে জানানো হয়েছে, ব্যবহারকারীদের চ্যাট কোনওভাবেই পড়তে পারবে না কোম্পানি ৷ পুরোটাই End to End গোপনীয়তা থাকবে ৷ অর্থাৎ যে কোনও চ্যাট সেন্ডার ও রিসিভারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে ৷ এবং যাবতীয় ডাটা প্রসেস হবে লোকাল ডিভাইসে ৷
প্রাথমিকভাবে শুধুমাত্র iOS এর জন্য এই চ্যাটিং প্ল্যাটফর্মটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ আগামী দিনে হয়তো Android ব্যবহারকারীরাও এই অ্যাপটি ব্যবহার করতে পারবেন ৷ যদিও সেই বিষয়ে এখন কোনও নিশ্চয়তা দেওয়া হয়নি ৷
কী কী ফিচার থাকবে ?
নতুন এই অ্যাপে এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন ফিচারের পাশাপাশি দেওয়া হবে লার্জ ফাইল শেয়ার, স্ক্রিনশট ব্লকিং এর মতো গুরুত্বপূর্ণ আরও কয়েকটি ফিচার দেওয়া হয়েছে ৷ তবে এই অ্যাপ ব্যবহার করার জন্য ব্যবহারকারীদের অবশ্যই X অ্যাকাউন্ট থাকা বাধ্যতামূলক বলে জানানো হয়েছে ৷
এই বিষয়ে এলন মাস্ক একটি পোস্ট করেন নিজের এক্স হ্যান্ডেলে ৷ সেখানে তিনি লেখেন, "Whatsapp-কে বিশ্বাস করা যাচ্ছে না ৷ তাহলে মেসেজিং, ভয়েস অথবা ভিডিও কলের জন্য XChat ব্যবহার করুন এবং নিরাপদ থাকুন ৷"
অন্যদিকে টেলিগ্রামের CEO পাভেল ধ্রুভ Whatsapp এর নিরাপত্তা বিষয়ে বলেন, "ইতিহাসে সবথেকে বড় কনজিউমার প্রতারণা ৷"
কীভাবে ডাউনলোড করবেন নতুন এই অ্যাপ?
- ফোন থেকে App Store ওপেন করুন
- সার্চ অপশনে টাইপ করুন XChat
- সার্চ করার সঙ্গে সঙ্গেই চলে আসবে অ্যাপটি
- সেখান থেকে Get অপশনটি ট্যাপ করলেই ডাউনলোড চালু হবে ৷
এই অ্যাপটি iOS26 এবং তার পরবর্তী ভার্সনগুলিতেই ব্যবহার করা সম্ভব ৷