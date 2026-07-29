এবার সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমেই পেমেন্ট ! নতুন ফিচার লঞ্চ Elon Musk-এর

এবার সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমেই পেমেন্ট ! নতুন ফিচার লঞ্চ Elon Musk-এর
যাঁরা এক্স (X) বা এক্স প্রিমিয়াম এবং প্রিমিয়াম প্লাস সাবস্ক্রিপশন রয়েছে তাঁরা এই ফিচার ব্যবহার করতে পারবেন ৷
Published : July 29, 2026 at 10:56 AM IST
হায়দরাবাদ : এবার পেমেন্ট প্ল্যাটফর্ম লঞ্চ করল মাইক্রোব্লগিং প্ল্যাটফর্ম এক্স ৷ ওই প্ল্যাটফর্মের নাম দেওয়া হয়েছে এক্স মানি (X Money) ৷ নতুন এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে টাকা ট্রান্সফার করার পাশাপাশি ফিজিক্যাল ডেবিট কার্ডও পাবেন ৷ যার মাধ্যমে ইন স্টোর পেমেন্ট সহ একাধিক সুবিধা রয়েছে ৷
এলন মাস্কের এই প্ল্যাটফর্ম বর্তমানে শুধুমাত্র আমেরিকায় চালু করা হয়েছে ৷ যাঁরা এক্স (X) বা এক্স প্রিমিয়াম এবং প্রিমিয়াম প্লাস সাবস্ক্রিপশন রয়েছে তাঁরা এই ফিচার ব্যবহার করতে পারবেন ৷ ভারতে এখন এই পরিষেবা পাওয়া যাবে না ৷
এক্স মানি (X Money) কী ?
অন্য পেমেন্ট অ্যাপের সঙ্গে এই পেমেন্ট অ্যাপের মিল থাকলেও প্রযুক্তিগত দিক থেকে বেশ কিছুটা আলাদা ৷ বিভিন্ন পেমেন্ট প্ল্যাটফর্মের জন্য নিজস্ব অ্য়াপ রয়েছে ৷ কিন্তু X Money সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেই সংযুক্ত করা হয়েছে ৷ অর্থাৎ আলাদা করে কোনও অ্যাপ ডাউনলোডের প্রয়োজন নেই ৷ এবং সেখান থেকে দৈনন্দিন ব্যাঙ্কিংয়ের যাবতীয় কাজ করা সম্ভব হবে ৷
কী কী কাজ করা সম্ভব হবে ?
এক্স মানির মাধ্যমে ডিপোজিট, পির-টু-পির পেমেন্ট, ভিসা ডেবিট কার্ড সহ বিভিন্ন কাজ করা সম্ভব ৷ টাকা এক অ্যাকাউন্ট থেকে অন্য অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফারও সম্ভব ৷ এবং এর জন্য অতিরিক্ত কোনও পেমেন্ট চার্জও দিতে হবে না ৷ পাশাপাশি বিভিন্ন ইউটিলিটি বিল পেমেন্টের মতো কাজগুলি সম্ভব ৷
যদি কোনও ব্যবহারকারী ফিজিক্যাল ডেবিট কার্ডও ব্যবহার করতে চান তারও সুবিধা রয়েছে ৷ ব্যবহারকারীরা আবেদন করলেই X ডেবিট কার্ডের সুবিধা পাবেন ৷ যেখানে 3 শতাংশ ক্যাশব্যাকও পাবেন ব্যবহারকারীরা ৷
তাহলে X Money কি ব্যাঙ্ক ?
না X Money -কে ব্যাঙ্ক বলা যাবে না ৷ এবং এটিতে ব্যাঙ্কের মতো কার্যপ্রণালীও নেই ৷ নিউ জার্সিতে অবস্থিত ক্রস রিভার ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় পুরো প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করবে এলন মাস্কের সংস্থা ৷ এর পাশাপাশি বিভিন্ন পার্টনার ব্যাঙ্কও থাকবে এই প্রক্রিয়ায় ৷
ভারতে কি X Money আসবে ?
ভারতে এক্স মানি আসবে কিনা তার নিশ্চিত করে কোনও খবর নেই ৷ তবে বিভিন্ন সূত্রে খবর, গ্লোবাল লঞ্চের পরিকল্পনা রয়েছে এলন মাস্কের ৷ ফলে আগামী দিনে এক্স মানি ভারতে আসতে পারে ৷