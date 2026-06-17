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ইরানে হামলায় ব্যবহার হয়েছে Elon Musk-এর AI Grok? মার্কিন প্রশাসনের নথি ঘিরে শুরু বিতর্ক

প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী Grok সরাসরি অস্ত্র হানায় অংশ নেয়নি বা নিজে থেকে হামলার সিদ্ধান্ত নেয়নি। জানুন বিস্তারিত...

Elon Musk s AI Tool Grok Was Used In Strikes Against Iran US Govt
মার্কিন প্রশাসনের গোপন তথ্য (ছবি - AFP)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 17, 2026 at 12:58 PM IST

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হায়দরাবাদ : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার নিয়ে বিশ্বজুড়ে নতুন বিতর্ক শুরু হয়েছে। সাম্প্রতিক এক মার্কিন সরকারি নথিতে দাবি করা হয়েছে, ইরানে যে সামরিক অভিযান চালানো হয়েছে সেখানে সাহায্য করেছে Elon Musk-এর সংস্থা xAI-এর তৈরি AI সিস্টেম Grok ৷ এই তথ্য সামনে আসার পর যুদ্ধক্ষেত্রে AI-এর ভূমিকা নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। এই সংক্রান্ত প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে AFP ৷

AFP-র ওই রিপোর্ট অনুযায়ী, মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতরের এক আদালত-সংক্রান্ত নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, Grok-ভিত্তিক প্রযুক্তি Maven Smart Systems-এর অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই সিস্টেম মূলত সামরিক বিশ্লেষণ, লক্ষ্য শনাক্তকরণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে অতি সক্রিয় বলে দাবি করা হয়েছে। নথিতে আরও বলা হয়েছে, একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে হাজারের বেশি লক্ষ্য চিহ্নিত ও অভিযানে সহায়তা করতে এই AI পরিকাঠামো ব্যবহৃত হয়েছিল।

তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী Grok সরাসরি অস্ত্র হানায় অংশ নেয়নি বা নিজে থেকে হামলার সিদ্ধান্ত নেয়নি। বরং AI-চালিত বিশ্লেষণ ও সামরিক সহায়ক ব্যবস্থার অংশ হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। তবে ওই AI প্রযুক্তির মাধ্যমে নেওয়া সামরিক সিদ্ধান্তে মানুষের কোনও ছিল কি না, সেই বিষয়েও বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়নি।

এই ঘটনাকে ঘিরে প্রযুক্তি ও নীতিনির্ধারণী মহলে প্রশ্ন উঠেছে— বেসরকারি AI মডেলকে যুদ্ধ বা সামরিক কাজে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে কী ধরনের নিয়ন্ত্রণ ও স্বচ্ছতা থাকা উচিত। সমালোচকদের একাংশের মতে, AI যদি লক্ষ্য নির্ধারণ বা গোয়েন্দা বিশ্লেষণে বড় ভূমিকা নিতে শুরু করে,তাহলে নৈতিকতার প্রশ্ন আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

এদিকে xAI বা Elon Musk এই রিপোর্ট নিয়ে বিস্তারিত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রযুক্তিগত ব্যাখ্যা প্রকাশ করেননি। তবে এই ঘটনাকে অনেকে AI-এর বাণিজ্যিক ব্যবহার থেকে কৌশলগত ও প্রতিরক্ষা ব্যবহারের দিকে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত হিসেবে দেখছেন।

বিশেষজ্ঞদের মতে, আগামী দিনে AI শুধু চ্যাটবট বা উৎপাদনশীলতার টুল হিসেবেই নয়, বরং জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা অবকাঠামোর অংশ হিসেবেও আরও বেশি ব্যবহৃত হতে পারে। আর সেই কারণেই AI ব্যবহারের নীতি, স্বচ্ছতা ও আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আলোচনা আরও জোরালো হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

অন্যদিকে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ক্লড AI (Claude AI) এর সঙ্গে যাবতীয় চুক্তি বাতিল করে আমেরিকা ৷ অভিযোগ, সমস্ত আমেরিকাবাসীর উপর নজরদারি চালাতে Anthropic এর সাহায্য চাওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু আমেরিকা প্রশাসনের এই প্রস্তাব মেনে নেয়নি ডারিও আমোদাই-এর সংস্থা ৷ এবং তারপরই সমস্ত চুক্তি বাতিল করা হয় ৷

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ELON MUSK
US STRIKES AGAINST IRAN
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GROK USED IN IRAN STRIKES

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