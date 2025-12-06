Harry Potter এবার Netflix-এ ? পপকর্নের ইমোজি পোস্ট Elon Musk-এর ! কারণ কী ?
Paramount vs Netflix deal : 72 বিলিয়ন মার্কিন ডলারে হাতবদল হবে এই সংস্থার ৷
Published : December 6, 2025 at 4:49 PM IST
হায়দরাবাদ : Warner Bros স্টুডিওকে কিনতে চলেছে বিখ্যাত OTT প্ল্য়াটফর্ম Netflix ৷ সেই সংক্রান্ত ডিল একপ্রকার চূড়ান্ত ৷ 72 বিলিয়ন মার্কিন ডলারে হাতবদল হবে এই সংস্থার ৷ যদিও এর আগে WB স্টুডিও কেনার আগ্রহ প্রকাশ করেছিল অপর এক সংস্থা প্যারামাউন্ট ৷ সেক্ষেত্রে যেহেতু চুক্তির অঙ্ক ছিল অনেকটাই কম ৷ WB স্টুডিও এবং Netflix এর চুক্তি অনুযায়ী মালিকানা পরিবর্তন হলে এটাই হবে ইন্ডাস্ট্রির সাম্প্রতিকতম সময়ে সবথেকে বড় ডিল ৷
এই ডিলের বিষয়ে Netflix এর সহকারি CEO টেড সারানডোস সংস্থার স্টেকহোল্ডারদের জানিয়েছেন, " নিশ্চয় আপনারা অনেকেই এই ডিলের বিষয়টি শুনে অবাক হয়েছেন ৷ অবাক হওয়ারই ঘটনা ৷ কারণ দীর্ঘদিন ধরে আমরা ছিলাম প্রস্তুতকারক (Builders) ৷ কিন্তু কোনও কিছু কিনিনি ৷ কিন্তু WB কে অধিগ্রহণ করা আমাদের কাছে একটি দুর্দান্ত সুযোগ বলে মনে করেছি ৷ সেই কারণে আমরা অধিগ্রহণের রাস্তায় হেঁটেছি ৷ এরপর আরও দুর্দান্ত কিছু গল্পের মাধ্যমে মানুষকে একে অপরের কাছাকাছি নিয়ে আসব ৷ "
কিন্তু এখানেই শেষ নয় ৷ Netflix এবং WB এর এই ডিল আরও অন্য মাত্রা নিয়েছে ধনকুবেন এবং টেসলা CEO এলন মাস্কের একটি টুইটে ৷ Culture Crave নামে একটি এক্স হ্যান্ডেলের একটি পোস্ট রিপোস্ট করেন এলন মাস্ক ৷ এবং রিপোস্ট করার সময় পপকর্নের দুটি বাকেটের ইমোজি পোস্ট করেন ৷ আর তারপরই সোশ্যাল মিডিয়ায় পুরো বিষয়টি নিয়ে ঝড় ওঠে ৷
কেন বিষয়টি নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে ?
নেটফ্লিক্স ও WB ডিল ফাইনাল হওয়ার আগে প্যারামাউন্টের তরফে WB কে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু জানা গিয়েছে সেক্ষেত্রে মাত্র 30 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিনিয়ে WB এর অধিগ্রহণ চেয়েছিল প্যারামাউন্ট ৷
অন্যদিকে যেহেতু নেটফ্লিক্সের সঙ্গে যে ডিল হয়েছে তা প্রকাশ্যে এসে গিয়েছে ৷ মনে করা হচ্ছে, প্য়ারামাউন্টের তরফে এবার আরও বেশি ডলার অফার করা হতে পারে WB--কে ৷ সেক্ষেত্রে নেটফ্লিক্সের সঙ্গে চুক্তি ভেঙে যেতে পারে ৷
অন্যদিকে কম অর্থ অফার করার বিষয়টি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে প্য়ারামাউন্ট ৷ তাদের দাবি, ৩০ বিলিয়ন ডলার নগদ অর্থ দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল প্যারামাউন্ট তা নেটফ্লিক্সের নগদ, স্টক ও ব্যবসার স্পিনঅফের মূল্যের দিক থেকে অনেকাংশে বেশি ।
নেটিজেনরা মনে করছেন, যেহেতু এই অধিগ্রহণ নিয়ে একাধিক অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে সেই কারণে মজা নিচ্ছেন এলন মাস্কও ৷ হয়তো তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, সিনেমা হলে যেভাবে পপকর্ন খেয়ে সিনেমা উপভোগ করতে হয়, এক্ষেত্রেও পপকর্ন খেতে খেতে এই বিষয়টি উপভোগ করার বার্তা দিয়েছেন ৷