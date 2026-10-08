'আম্বানি কি ভারতের আসল কর্তা ?' Starlink এর লাইসেন্স দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুললেন মাস্ক

'আম্বানি কি ভারতের আসল কর্তা ?' Starlink এর লাইসেন্স দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুললেন মাস্ক
স্টারলিঙ্ক স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন বেশ কয়েক বছর ধরেই ভারতে ব্যবসা করার চেষ্টা করছে । কিন্তু একাধিক অজানা কারণে তা এখনও সম্ভব হয়ে ওঠেনি ।
Published : October 8, 2026 at 8:42 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে Starlink এর লাইসেন্স দেওয়া নিয়ে রিলায়েন্স কর্তা মুকেশ আম্বানিকে এবার সরাসরি কাঠগড়ায় তুললেন SpaceX কর্তা Elon Musk ? বৃহস্পতিবার ভারতীয় সময় 6টা 55 মিনিট নাগাদ মাস্ক নিজের এক্স হ্যান্ডেলে প্রশ্ন তোলেন আম্বানি কি ভারতের আসল কর্তা ?
কী লিখেছেন এলন মাস্ক ?
8 অক্টোবর সন্ধে 6টা 55 মিনিটে করা ওই এক্স পোস্টে এলন মাস্ক লিখেছেন, "Starlink 165টি দেশে লাইসেন্স পেয়েছে । কিন্তু বিগত 5 ধরে ভারতের প্রতিটি আইন মেনে চলছে । কিন্তু কেন লাইসেন্স মিলছে না ?" আর এর ঠিক পরেই তিনি লেখেন, "ভারতের আসল কর্তা কি আম্বানি ?" যদিও পুরো নাম লেখেননি এলন মাস্ক । যদিও বিশেষজ্ঞদের একাংশের মত, মুকেশ আম্বানির কথাই বলতে চেয়েছেন মাস্ক ।
কী ঘটেছে ?
স্টারলিঙ্ক স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন বেশ কয়েক বছর ধরেই ভারতে ব্যবসা করার চেষ্টা করছে । কিন্তু একাধিক অজানা কারণে তা এখনও সম্ভব হয়ে ওঠেনি । কারণ ভারত সরকারের তরফে দেওয়া হয়নি উপযুক্ত লাইসেন্স । এই পরিস্থিতিতে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন এলন মাস্ক । তাঁর কথায় কিছু ‘অলিগার্ক’ বা প্রভাবশালী ব্যবসায়ী ভারতে স্টারলিঙ্ক প্রবেশের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করছে । কিন্তু তিনি কারোর নাম উল্লেখ করেননি । যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছিল ।
Starlink is licensed in over 165 countries and has spent five years complying with every single law and requirement of the government of India, so why still no license? Is Ambani the real boss of India?— Elon Musk (@elonmusk) October 8, 2026
কী লিখেছিলেন এলন মাস্ক ?
এলন মাস্ক নিজের X হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেন । তিনি সেখানে লেখেন, "দুর্ভাগ্যক্রমে কিছু অলিগার্গ ভারতীয়দের উপর মনোপলি চালাচ্ছে । যাঁরা আমাদের প্রবেশের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করছেব । আপনারা আন্দাজ করতে পারছেন তাঁরা কারা..." এর সঙ্গে তিনি লেখেন, "ভারতবাসীর উপর এটি একটি অপরাধ ।"
মাস্কের এই মন্তব্যের 24 ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই জবাব দিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার । প্রেস ইনফরম্যাশন ব্যুরো বা PIB-র তরফে একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয় । সেখানে এলন মাস্কের তোলা অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করা হয়েছে । বলা হয়েছে, মাস্কের তরফে যে মন্তব্য করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ।
কেন আম্বানির কথা উল্লেখ করে ফের এক্স পোস্ট করলেন এলন মাস্ক ?
সরাসরি এই বিষয়ে কেউ কোনও মন্তব্য করেনি । কিন্তু বিশেষজ্ঞদের একাংশের মত, Starlink ভারতে চালু হলে রিলায়েন্সের ইন্টারনেট ব্যবসায় ব্যাপক প্রভাব পড়বে । ইতিমধ্যে মোবাইল ইন্টারনেট ছাড়াও ব্রডব্র্যান্ড পরিষেবা দেয় জিও । এছাড়াও লো-আর্থ অর্বিটের মাধ্যমে স্যাটেলাইট ইন্টারনেট পরিষেবা চালুর দিকে এগোচ্ছে Jio । ফলে স্টারলিঙ্ক ভারতে স্যাটেলাইট ইন্টারনেট পরিষেবা চালু করলে তা আম্বানির ব্যবসায় ব্যাপক প্রভাব পড়তে পারে ।