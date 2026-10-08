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'আম্বানি কি ভারতের আসল কর্তা ?' Starlink এর লাইসেন্স দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুললেন মাস্ক

স্টারলিঙ্ক স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন বেশ কয়েক বছর ধরেই ভারতে ব্যবসা করার চেষ্টা করছে । কিন্তু একাধিক অজানা কারণে তা এখনও সম্ভব হয়ে ওঠেনি ।

Elon Musk
গ্রাফিক্স ইমেজ (ছবি - Etv Bharat)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : October 8, 2026 at 8:42 PM IST

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হায়দরাবাদ : ভারতে Starlink এর লাইসেন্স দেওয়া নিয়ে রিলায়েন্স কর্তা মুকেশ আম্বানিকে এবার সরাসরি কাঠগড়ায় তুললেন SpaceX কর্তা Elon Musk ? বৃহস্পতিবার ভারতীয় সময় 6টা 55 মিনিট নাগাদ মাস্ক নিজের এক্স হ্যান্ডেলে প্রশ্ন তোলেন আম্বানি কি ভারতের আসল কর্তা ?

কী লিখেছেন এলন মাস্ক ?

8 অক্টোবর সন্ধে 6টা 55 মিনিটে করা ওই এক্স পোস্টে এলন মাস্ক লিখেছেন, "Starlink 165টি দেশে লাইসেন্স পেয়েছে । কিন্তু বিগত 5 ধরে ভারতের প্রতিটি আইন মেনে চলছে । কিন্তু কেন লাইসেন্স মিলছে না ?" আর এর ঠিক পরেই তিনি লেখেন, "ভারতের আসল কর্তা কি আম্বানি ?" যদিও পুরো নাম লেখেননি এলন মাস্ক । যদিও বিশেষজ্ঞদের একাংশের মত, মুকেশ আম্বানির কথাই বলতে চেয়েছেন মাস্ক ।

কী ঘটেছে ?

স্টারলিঙ্ক স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন বেশ কয়েক বছর ধরেই ভারতে ব্যবসা করার চেষ্টা করছে । কিন্তু একাধিক অজানা কারণে তা এখনও সম্ভব হয়ে ওঠেনি । কারণ ভারত সরকারের তরফে দেওয়া হয়নি উপযুক্ত লাইসেন্স । এই পরিস্থিতিতে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন এলন মাস্ক । তাঁর কথায় কিছু ‘অলিগার্ক’ বা প্রভাবশালী ব্যবসায়ী ভারতে স্টারলিঙ্ক প্রবেশের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করছে । কিন্তু তিনি কারোর নাম উল্লেখ করেননি । যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছিল ।

কী লিখেছিলেন এলন মাস্ক ?

এলন মাস্ক নিজের X হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেন । তিনি সেখানে লেখেন, "দুর্ভাগ্যক্রমে কিছু অলিগার্গ ভারতীয়দের উপর মনোপলি চালাচ্ছে । যাঁরা আমাদের প্রবেশের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করছেব । আপনারা আন্দাজ করতে পারছেন তাঁরা কারা..." এর সঙ্গে তিনি লেখেন, "ভারতবাসীর উপর এটি একটি অপরাধ ।"

মাস্কের এই মন্তব্যের 24 ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই জবাব দিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার । প্রেস ইনফরম্যাশন ব্যুরো বা PIB-র তরফে একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয় । সেখানে এলন মাস্কের তোলা অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করা হয়েছে । বলা হয়েছে, মাস্কের তরফে যে মন্তব্য করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ।

কেন আম্বানির কথা উল্লেখ করে ফের এক্স পোস্ট করলেন এলন মাস্ক ?

সরাসরি এই বিষয়ে কেউ কোনও মন্তব্য করেনি । কিন্তু বিশেষজ্ঞদের একাংশের মত, Starlink ভারতে চালু হলে রিলায়েন্সের ইন্টারনেট ব্যবসায় ব্যাপক প্রভাব পড়বে । ইতিমধ্যে মোবাইল ইন্টারনেট ছাড়াও ব্রডব্র্যান্ড পরিষেবা দেয় জিও । এছাড়াও লো-আর্থ অর্বিটের মাধ্যমে স্যাটেলাইট ইন্টারনেট পরিষেবা চালুর দিকে এগোচ্ছে Jio । ফলে স্টারলিঙ্ক ভারতে স্যাটেলাইট ইন্টারনেট পরিষেবা চালু করলে তা আম্বানির ব্যবসায় ব্যাপক প্রভাব পড়তে পারে ।

Read More - Starlink-এর ভারতে পরিষেবা দিতে সমস্যা কেন ? বিস্ফোরক মন্তব্য এলন মাস্কের ; জবাব দিল কেন্দ্রীয় সরকার

TAGGED:

ELON MUSK
JIO SATELLITE INTERNET
এলন মাস্কের স্টারলিঙ্ক
MUKESH AMBANI
STARLINK LISENSE IN INDIA

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