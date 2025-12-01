ভারতীয়দের থেকে বিপুল লাভবান হয়েছে আমেরিকা: এলন মাস্ক

ভারতীয়দের থেকে বিপুল লাভবান হয়েছে আমেরিকা: এলন মাস্ক
Published : December 1, 2025 at 1:10 PM IST
হায়দরাবাদ : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্থ সামাজিক উন্নতিতে বড় ভূমিকা পালন করেন দক্ষ ভারতীয়রা ৷ Zerodha-র কো ফাউন্ডার নিখিল কামাথের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে এমনই মন্তব্য করলেন Tesla CEO Elon Musk ৷ সম্প্রতি অভিবাসন নীতিতে পরিবর্তন নিয়ে এসেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ৷ সেই প্রসঙ্গেই আলোচনা করতে গিয়ে একথা বলেন মাস্ক ৷
কী বলেছেন এলন মাস্ক ?
মাস্ক বলেছেন, "আমি মনে করি যাঁরা ভারত থেকে আমেরিকায় এসেছেন তাঁদের থেকে বিপুল লাভবান হয়েছে আমেরিকা ৷" এর সঙ্গেই তাঁর বক্তব্য়, প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনী ক্ষমতায় আমেরিকা ভারতীয়দের কাছ থেকে উপকৃত হয়েছে ৷ এমনকি আমেরিকার অর্থনীতিতেও ভারতীয়দের বিরাট গুরুত্ব রয়েছে বলেও মনে করেন টেসলা CEO ৷
কেন হঠাৎ এই প্রসঙ্গ তুললেন মাস্ক?
ক্ষমতায় আসার পর থেকেই আমেরিকার অবৈধ অনুপ্রবেশ নিয়ে সরব হয়েছিলেনন ট্রাম্প ৷ অভিবাসন নীতিকে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছেন ৷ এবার, 28 নভেম্বর নিজের সোশালমিডিয়া হ্যান্ডেলে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, তৃতীয় বিশ্বের সমস্ত দেশের জন্যই অভিবাসনের দরজা বন্ধ করে দিচ্ছেন তিনি ৷ মূলত আমেরিকার নাগরিকদের সুরক্ষার জন্যই এই পদক্ষেপ করছেন ট্রাম্প ৷
এরপরই নিখিল কামাথের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে এই বিষয়টি উঠে এসেছে ৷ সেখানে তিনি জানিয়েছেন, আগের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সময়কালে সীমানার কোনও নিয়ন্ত্রণ ছিল না ৷ অবৈধভাবে অনেকেই আমেরিকায় প্রবেশ করেছেন ৷ যার প্রভাব পড়েছে আমেরিকার আর্থসামাজিক পরিস্থিতির উপর ৷ কারণ তাঁরাও সরকারি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ভোগ করছেন ৷ অথচ তাঁদের সুযোগ পাওয়া উচিত নয় ৷ এর ফলে আমেরিকাবাসী অনেক কিছু থেকেই বঞ্চিত হচ্ছে ৷ তাঁর আরও অভিযোগ, বাইডেনের সময়কালে যেহেতু সীমান্তে কোনও নিয়ন্ত্রণ ছিল না সেই কারণে অনেক অপরাধীও ঢুকে পড়েছে ৷
তাঁর বক্তব্য অভিবাসন নীতিতে স্বচ্ছতা থাকা দরকার ৷ যেটা বাইডেনের সময়কালে ঘাটতি ছিল বলে অভিযোগ তাঁর ৷ তবে তাঁর বক্তব্য়, "যাঁরা নতুন কিছু করতে চায় তাঁদের প্রতি আমার সম্মান রয়েছে ৷ সুতরাং লক্ষ্য়টা নির্দিষ্ট হওয়া দরকার ৷ এবং সমাজের প্রতি প্রকৃত দায়বদ্ধ থাকা দরকার ৷"
এরসঙ্গে এলন মাস্ক জানিয়েছেন, ভারতে ব্যবসা করার জন্য উদগ্রীপ হয়ে রয়েছেন তিনি ৷ ইতিমধ্যে টেসলা বিক্রি শুরু হয়েছে ৷ এবং খুব শীগ্রই স্টারলিঙ্ক ইন্টারনেট পরিষেবা চালু হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন ৷ একইসঙ্গে তিনি মনে করেন, চিনের মতো ভারতেও নগরায়ন শুরু হয়েছে ৷ অর্থাৎ গ্রামের মানুষজন চাকরি বা অন্য কোনও কর্মসূত্রে শহরে এসে বসবাস শুরু করছেন ৷ তাঁদর দাবি, AI এবং রোবোটিক্সের দৌলতে শহর ও চাকরির মধ্যে যে সম্পর্ক বা ধারণা বর্তমানে রয়েছে তা দ্রুত পরিবর্তন হবে ৷