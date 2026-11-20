থাকবে না স্টিয়ারিং, ব্রেক, ক্ল্যাচ ! আগামী প্রজন্মের জন্য ড্রাইভার বিহীন গাড়ির পরিকল্পনা প্রকাশ মাস্কের
নতুন মডেলের কী নাম হতে পারে সেই বিষয়ে কিছু জানাননি মাস্ক ৷ কবে লঞ্চ হতে পারে সেই বিষয়েও কোনও তথ্য এখনই প্রকাশ্যে আনেননি তিনি ৷
Published : November 20, 2026 at 8:34 PM IST
হায়দরাবাদ : একটি আস্ত গাড়ি ৷ যেখানে থাকবে না কোনও স্টিয়ারিং হুইল এবং প্যাডাল ৷ গাড়ি চলবে আপন গতিতে ৷ দুর্ঘটনা এড়াতে নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়ে গন্তব্যের দিকে এগোবে ৷
আগামী দিনের জন্য এমনই একটি পরিকল্পনার কথা জানালেন স্পেসএক্স ও টেসলা কর্তা এলন মাস্ক ৷ জানিয়েছেন, আগামী দিনে এমন একটি Tesla Model Y লঞ্চ করার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর যেখানে থাকবে না কোনও স্টিয়ারিং হুইল এবং কোনও প্যাডাল, অর্থাৎ ব্রেক, অ্যাক্সেলেটর এবং ক্লাচ ৷
এলন মাস্কের পরিকল্পনা কী ?
New York Times আয়োজিত DealBook Summit-এ ভাষণ দেওযার সময় নিজের পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন মাস্ক ৷ তিনি সেখানে বলেন, "Model Y-এর একটি অটোনোমাস ভার্সন আসবে ৷ যেখানে কোনও স্টিয়ারিং হুইল ও প্যাডাল থাকবে না ৷ আমাদের প্রয়োজন চার ও ছ'জন যাত্রীর যাতায়াত করার জন্য অটোনোমাস গাড়ি ৷ অথবা সমগ্র পরিবারের জন্য একটি গাড়ি ৷"
এই প্রসঙ্গে Cybercab robotaxi-র বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়েছে ৷ যেখানে কোনও চালক ছাড়াই গন্তব্যের দিকে এগোতে পারবে রোবোট্যাক্সি ৷ প্রয়োজন নেই কোনও স্টিয়ারিং হুইল অথবা প্যাডাল ৷ কিন্তু রোবোট্যাক্সিতে সর্বাধিক 2 জন যাত্রী যাতায়াত করতে পারেন ৷ কিন্তু আগামী প্রজন্মের টেসলা মডেল Y এ একসঙ্গে 6 জন যাত্রী যেতে পারবেন ৷
Cybercabs have no steering wheels or pedals. They are designed and built for maximally efficient autonomous operation.— Elon Musk (@elonmusk) September 3, 2026
নতুন মডেলের কী নাম হতে পারে সেই বিষয়ে কিছু জানাননি মাস্ক ৷ এছাড়াও গাড়িটি কবে নাগাদ লঞ্চ হতে পারে সেই বিষয়েও কোনও তথ্য এখনই প্রকাশ্যে আনেননি তিনি ৷
CyberCabs কী ?
চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে লঞ্চ করা হয় CyberCabs Robotaxi ৷ এলন মাস্কের সংস্থা Tesla-র তরফে ওই সেল্ফ ড্রাইভিং গাড়ি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ এই গাড়ির ভিতরে শুধুমাত্র যাত্রীরাই থাকবেন ৷ কোনও চালক থাকবেন না ৷ এমনকী, গাড়ির স্টিয়ারিং এবং ব্রেক, ক্লাচ ও অ্যাক্সেলেটর প্যাডালও থাকবে না ৷ নেই কোনও সুইচ ৷ গাড়ির ভিতরে রয়েছে শুধুমাত্র দুটি আসন এবং একটি টাচ স্ক্রিন ৷ বর্তমানে শুধুমাত্র অস্টিনের রাস্তায় এই গাড়িগুলি লঞ্চ করা হয়েছে ৷
2024 সালের অক্টোবরে এই গাড়িটি প্রথম প্রকাশ্যে এসেছিল ৷ তারপর প্রায় দু-বছর পর রাস্তায় নামল এই গাড়িগুলি ৷
এই সংক্রান্ত একটি ভিডিয়োতে এই বিষয়ে বিস্তারিত দেখা গিয়েছে ৷ মূলত, একটি অ্যাপের মাধ্যমে পিকআপ ও ড্রপ লোকেশন দিয়ে Cybercab বুক করতে হবে ৷ নির্দিষ্ট লোকেশনে গাড়ি পৌঁছবে ৷ এবং নিজে থেকেই গাড়ির দরজা খুলবে ৷ যাত্রীরা ওই গাড়িতে বসবেন ৷ এবং সামনে থাকা একটি টাচস্ক্রিন ডিসপ্লেতে নির্দিষ্ট অপশনে টাচ করে দরজা বন্ধ করতে হবে ৷ তারপর সিটবেল্ট পরার পর গাড়ি নিজে থেকেই যাত্রা শুরু করবে ৷ এবং গন্তব্যের দিকে এগোবে ৷
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Conclusion: