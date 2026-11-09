অক্টোবরে ভারতে ইলেকট্রিক গাড়ির বিক্রি বাড়ল 76%, শীর্ষে কোন সংস্থা জানেন ?
ভারতের ইলেকট্রিক প্যাসেঞ্জার ভেহিকেল বাজারে নিজেদের শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে Tata Passenger Electric Mobility।
Published : November 9, 2026 at 9:01 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে ইলেকট্রিক গাড়ির বাজারে বিক্রির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ল। 2026 সালের অক্টোবর মাসে দেশে ইলেকট্রিক প্যাসেঞ্জার ভেহিকেলের রিটেল সেল বেড়েছে 76.47 শতাংশ। Federation of Automobile Dealers Associations (FADA)-এর প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, গত মাসে মোট 37,049টি ইলেকট্রিক গাড়ি বিক্রি হয়েছে। 2025 সালের অক্টোবর মাসে এই সংখ্যা ছিল 20,995টি ।
তবে মাসের নিরিখে বিক্রির বৃদ্ধির হার অনেকটাই কম। 2026 সালের সেপ্টেম্বর মাসে 36,108টি ইলেকট্রিক প্যাসেঞ্জার ভেহিকেল বিক্রি হয়েছিল। সেই তুলনায় অক্টোবরে বিক্রি বেড়েছে মাত্র 2.61 শতাংশ। সামগ্রিক প্যাসেঞ্জার ভেহিকেল বাজারে ইলেকট্রিক গাড়ির অংশীদারিত্ব অক্টোবরে ছিল 7.3 শতাংশ, যা সেপ্টেম্বরে ছিল 8.5 শতাংশ। যদিও 2025 সালের অক্টোবরে এই বাজারের অংশীদারিত্ব ছিল মাত্র 3.5 শতাংশ।
ইলেকট্রিক গাড়ির বাজারে শীর্ষে Tata Motors
ভারতের ইলেকট্রিক প্যাসেঞ্জার ভেহিকেল বাজারে নিজেদের শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে Tata Passenger Electric Mobility। 2026 সালের অক্টোবরে সংস্থাটি মোট 14669টি ইলেকট্রিক গাড়ি বিক্রি করেছে। সেপ্টেম্বরে বিক্রি হওয়া 14791টি গাড়ির তুলনায় এই সংখ্যা 0.82 শতাংশ কম। তবে 2025 সালের অক্টোবরের তুলনায় সংস্থার বিক্রি বেড়েছে 77.61 শতাংশ।
দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে Mahindra। গত মাসে সংস্থাটি 8,538টি ইলেকট্রিক গাড়ি বিক্রি করেছে। সেপ্টেম্বরে 7,780টি গাড়ি বিক্রির তুলনায় এই বৃদ্ধি 9.74 শতাংশ। বার্ষিক নিরিখে বিক্রি বেড়েছে 85.65 শতাংশ।
তৃতীয় স্থানে রয়েছে JSW MG Motor India। অক্টোবর মাসে সংস্থাটির বিক্রির পরিমাণ 5,393টি। সেপ্টেম্বরে বিক্রি হওয়া গাড়ির তুলনায় বৃদ্ধি 13.30 শতাংশ। গত বছরের অক্টোবরের তুলনায় বিক্রি বেড়েছে 10.80 শতাংশ।
অন্যদিকে, VinFast Auto India 2026 সালের অক্টোবরে 2571টি ইলেকট্রিক গাড়ি বিক্রি করে দেশের চতুর্থ বৃহত্তম ইলেকট্রিক গাড়ি নির্মাতা হয়েছে। তবে সেপ্টেম্বরে 2964টি গাড়ি বিক্রির তুলনায় অক্টোবরে বিক্রি কমেছে 13.26 শতাংশ। যদিও 2025 সালের অক্টোবরে সংস্থাটি মাত্র 142টি গাড়ি বিক্রি করেছিল। সেই তুলনায় বার্ষিক বিক্রির বৃদ্ধি 1710.56 শতাংশ।
Maruti Suzuki, Kia-সহ অন্যান্য সংস্থার বিক্রি
Kia India অক্টোবরে মোট 1395টি ইলেকট্রিক গাড়ি বিক্রি করেছে। সেপ্টেম্বরের তুলনায় বিক্রি বেড়েছে 10.54 শতাংশ এবং গত বছরের অক্টোবরের তুলনায় বৃদ্ধি 85.26 শতাংশ।
অন্যদিকে, Maruti Suzuki-র বিক্রির পরিমাণ ছিল 1,200টি। সেপ্টেম্বরে তুলনায় সংস্থাটির বিক্রি বেড়েছে 8.70 শতাংশ। উল্লেখযোগ্য বিষয়, 2025 সালের অক্টোবরে Maruti Suzuki-র কোনও ইলেকট্রিক প্যাসেঞ্জার ভেহিকেল বিক্রির তথ্য নথিভুক্ত ছিল না।
Hyundai Motor India গত মাসে 760টি ইলেকট্রিক গাড়ি বিক্রি করেছে। সেপ্টেম্বরে তুলনায় বিক্রি কমেছে 4.04 শতাংশ। BYD India-র বিক্রির পরিমাণ 737টি, যা আগের মাসের তুলনায় 11.84 শতাংশ কম।
এ ছাড়া BMW India 462টি এবং Tesla India 291টি ইলেকট্রিক গাড়ি বিক্রি করেছে। Toyota Kirloskar Motor-এর বিক্রি 190টি। Mercedes-Benz India এবং Stellantis যথাক্রমে 62টি ও 60টি গাড়ি বিক্রি করেছে। Volvo Auto India-র বিক্রির পরিমাণ 37টি। অন্যান্য সংস্থা মিলিয়ে বিক্রি হয়েছে আরও 138টি ইলেকট্রিক গাড়ি।
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