Whatsapp-এর মাধ্যমেই এবার চেক করুন EPF ব্যালান্স, Step by step guide
EPFO ব্যালান্স চেক করার জন্য সর্বপ্রথম একটি ফোন নম্বর আপনার মোবাইলে সেভ করতে হবে । জেই বিষয়ে বিস্তারিত জেনে নিন ।
Published : November 23, 2026 at 6:02 PM IST
হায়দরাবাদ : সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মীদের কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় EPF । যেখানে কোনও সংস্থার কর্মী এবং সেই নির্দিষ্ট সংস্থা সমানভাবে অর্থ জমা করেন । বিভিন্ন প্রয়োজনে কর্মীরা ওই ফান্ড থেকে টাকা তুলতে পারেন । চাকরি থেকে অবসরকালীন সময়ে সম্পূর্ণ অর্থ তুলতে পারেন তাঁরা ।
EPF যাঁরা নিয়মিত টাকা জমা করেন তাঁদের সঞ্চয় করা মোট অর্থের পরিমাণ দেখার পাশাপাশি টাকা তোলার জন্য একটি নির্দিষ্ট পোর্টাল রয়েছে । যার মাধ্যমে EPF-এর আওতায় থাকা সমস্ত কর্মী তাঁদের নিজস্ব UAN (Universal Account Number) এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে নিজের অ্যাকাউন্ট ব্যালান্স চেক করতে পারেন ।
তবে বর্তমানে অ্যাকাউন্ট ব্যালান্স চেক করার ক্ষেত্রে আরও সহজ পদ্ধতি চালু করা হয়েছে । এবার কোনও ওয়েবসাইটে না ঢুকে অথবা কোনও মিসড কল ছাড়াই জানতে পারবেন নিজের EPF অ্যাকাউন্টে থাকা মোট অর্থের পরিমাণ ।
EPF এর আওতায় থাকা কর্মীরা Whatsapp এর মাধ্যমেই EPF অ্যাকাউন্টের ব্যালান্স জানতে পারবেন । শুধু ব্যালান্স নয় রিসেন্ট ট্রানজাকশনও দেখতে পারবেন ব্যবহারকারীরা । 2026 সালের নভেম্বর মাস থেকেই এই পরিষেবা চালু করেছে কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রক । প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশনের 74 তম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে এই পরিষেবার উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য ।
কীভাবে Whatsapp-এর মাধ্যমে EPF ব্যালান্স চেক করবেন ?
EPFO ব্যালান্স চেক করার জন্য সর্বপ্রথম একটি ফোন নম্বর আপনার মোবাইলে সেভ করতে হবে । সেটি হল- +91 87964 41800 । এই ডেডিকেটেড নম্বরটি EPF-এর ব্যালান্স চেক করার জন্যই লঞ্চ করা হয়েছে ।
EPF Balance check step by step
- +91 87964 41800-এর চ্যাট উইন্ডো ওপেন করে Hi লিখতে হবে ।
- তারপর আপনার মেসেজের ভিত্তিতে একটি চ্যাটবট রেসপন্স করবে । সেখান থেকে নিজের পছন্দমতো ভাষা বেছে নিন ।
- এরপর একটি ড্রপ-ডাউন মেনু দেখা যাবে । যেখানে একাধিক অপশন থাকবে । তার মধ্যে রয়েছে, Check Balance, Last 5 Transaction, Download Passbook এবং Change Language ।
- আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী অপশন বেছে নিন ।
- এরপর আধার লিঙ্ক নম্বরে একটি OTP আপবে । যেটি আপনাকে ম্যানুয়ালি দিতে হবে ।
- ভেরিফিকেশন সম্পন্ন হলে আপনার স্ক্রিনে অ্যাকাউন্টে থাকা ব্যালান্স দেখা যাবে । সেই সঙ্গে শেষ পাঁচটি ট্রানজাকশনও দেখতে পাবেন ব্যবহারকারীরা ।
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