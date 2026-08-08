E20 জ্বালানীতে নষ্ট হচ্ছে গাড়ি ও স্কুটার, অভিযোগ রাহুলের
যে ভিডিয়োটি শেয়ার করেছেন রাহুল গান্ধি সেখানে দেখা গিয়েছে, তিনি একটি গাড়ির ট্যাঙ্ক খুলে দেখাচ্ছেন ৷ কী বললেন তিনি ?
Published : August 8, 2026 at 5:58 PM IST
হায়দরাবাদ : E20 জ্বালানী নিয়ে এবার সরাসরি আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি ৷ শনিবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে এই সংক্রান্ত একটি পোস্ট করেন ৷ এবং সেখানে এই বিষয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ করেন ৷
ওই ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, লোকসভার বিরোধী দলনেতা কেন্দ্রীয় সরকারের E20 পলিসি নিয়ে কড়া সমালোচনা করেন ৷ অভিযোগ করেন, এই সমস্যাটি খুবই জোরালো হয়ে উঠছে ৷ এবং সাধারণ মানুষের চিন্তার বিষয় হয়ে উঠছে ৷ পাশাপাশি ইথানল মিশ্রিত জ্বালানী গাড়ি মালিকদের কাছে বোঝা হয়ে উঠেছে ৷
নিজের এক্স হ্যান্ডেলে যে ভিডিয়োটি শেয়ার করেছেন রাহুল গান্ধি সেখানে দেখা গিয়েছে, তিনি একটি গাড়ির ট্যাঙ্ক খুলে দেখাচ্ছেন ৷ তারপরই বলেন, এটি একটি বড় সমস্যা ৷ এই প্রসঙ্গে একটি হিন্দি বাক্য ব্যবহার করেন রাহুল ৷ বলেন, "ডাল মে কুছ কালা ন্যাহি, মগার ইহা পুরি ডাল-ই কালা হ্যায় ৷" অর্থাৎ, পুরো বিষয়টির মধ্যে কিছু গন্ডগোল নয়, এখানে পুরোটাই গন্ডগোল ৷
ইথানল মিশ্রিত তেল নিয়ে বড়সড় সমস্যা তৈরি হয়েছে ৷ কারণ কেন্দ্রীয় সরকার ইথানল মিশ্রিত তেল ব্যবহারের ক্ষেত্রে আইনি স্বীকৃতি দিয়েছে ৷ অন্যদিকে বিরোধীদের দাবি, এই জ্বালানী ব্যবহার করলে গাড়ির যন্ত্রাংশ ক্ষতি হচ্ছে ৷
E20 - दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। pic.twitter.com/Unw7UfNt9k— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 7, 2026
ইতিমধ্যে কেন্দ্রের তরফে একটি E20 পেট্রল পাম্প চালু করা হয়েছে ৷ যেখানে ইথানল মিশ্রিত জ্বালানী পাওয়া সম্ভব ৷ অন্যদিকে একাধিক সংস্থা তাদের ফ্লেক্স ফুয়েল ভার্সনের গাড়িও লঞ্চ করতে শুরু করেছে ৷ পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, ব্যবহারকারীরা চাইলে 100 শতাংশ পেট্রল ব্যবহার করতে পারেন তাঁদের গাড়িতে ৷ এই বিষয়ে কোনও বাধ্যবাধকতা থাকছে না ৷
ফ্লেক্স ফুয়েল গাড়ি (Flex Fuel Vehicles) কী ?
যে সব গাড়ির ইঞ্জিন এমনভাবেই প্রস্তুত করা হয় যেখানে পেট্রল, ইথানল বা এই দুটির মিশ্রণ জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব সেই সব গাড়িকে বলা হয় ফ্লেক্স ফুয়েল ভেহিক্যাল বা FFV ৷ এই গাড়িগুলিতে ইথানলের পরিমাণ 10 শতাংশ থেকে 100 শতাংশ পর্যন্ত ব্যবহার করা যেতে পারে ৷ পাশাপাশি পেট্রলও জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা হতে পারে এই গাড়িগুলিতে ৷ যেহেতু ইথানল পেট্রলের থেকে বেশি দাহ্য সেই কারণে ফ্লেক্স ফুয়েল গাড়ির ফুয়েল লাইন, ইনজেক্টর, সিলস এবং ইঞ্জিন ক্যালিবারেশনে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয় ৷