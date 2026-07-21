E20 জ্বালানিতে কি গাড়ির মাইলেজ কম হয় ? চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট প্রকাশ্যে

E20 জ্বালানিতে কি গাড়ির মাইলেজ কম হয় ? চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট প্রকাশ্যে
E20 হল এমন একটি জ্বালানি যেখানে 20 শতাংশ ইথানল এবং 80 শতাংশ পেট্রোল মেশানো থাকে।
Published : July 21, 2026 at 8:04 PM IST
হায়দরাবাদ : E20 জ্বালানি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন মহলে আলোচনা চলছে। অনেকেরই আশঙ্কা, এই জ্বালানি ব্যবহারে গাড়ির ইঞ্জিন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বা মাইলেজে বড় প্রভাব পড়তে পারে । তবে কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, E20 জ্বালানি ব্যবহারে কিছু পুরনো গাড়ির ক্ষেত্রে মাইলেজ 3 থেকে 5 শতাংশ পর্যন্ত কমতে পারে, কিন্তু দেশজুড়ে ইঞ্জিনের ব্যাপক ক্ষতির কোনও প্রমাণ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।
সরকারের বক্তব্য অনুযায়ী, E20 হল এমন একটি জ্বালানি যেখানে 20 শতাংশ ইথানল এবং 80 শতাংশ পেট্রোল মেশানো থাকে। দেশে ধাপে ধাপে ইথানল মিশ্রণের পরিমাণ বাড়ানোর কর্মসূচির অংশ হিসেবেই এই জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানো হচ্ছে।
সরকার জানিয়েছে, বিভিন্ন গবেষণা এবং পরীক্ষার ভিত্তিতে দেখা গেছে যে, পুরনো কিছু গাড়িতে E20 ব্যবহারের ফলে মাইলেজে সামান্য প্রভাব পড়তে পারে। 3 থেকে 5 শতাংশ পর্যন্ত গাড়ির মাইলেজ কমতে পারে । তবে সব গাড়ির ক্ষেত্রে একই রকম পরিবর্তন হবে, এমন নয়। গাড়ির মডেল, ইঞ্জিনের ধরন এবং প্রযুক্তির উপর নির্ভর করে এর প্রভাব আলাদা হতে পারে।
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, E20 জ্বালানির কারণে ব্যাপক হারে ইঞ্জিন নষ্ট হওয়ার কোনও তথ্য সরকারের কাছে নেই। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ধরনের নানা দাবি সামনে এলেও, সেগুলির পক্ষে নির্ভরযোগ্য বা বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে সরকার। কেন্দ্রের দাবি, পুরোটাই জল্পনা ৷
সরকারের মতে, গাড়ির মাইলেজ শুধু জ্বালানির উপর নির্ভর করে না। চালানোর ধরন, রাস্তার অবস্থা, গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ, টায়ারের বায়ুচাপ এবং ট্রাফিক পরিস্থিতির মতো একাধিক বিষয় ও জ্বালানি ততদক্ষতাকে প্রভাবিত করে। তাই মাইলেজে সামান্য পরিবর্তন দেখা গেলেও তার একমাত্র কারণ E20 জ্বালানি— এমনটা বলা ঠিক হবে না।
এছাড়া সরকার জানিয়েছে, E20 জ্বালানি নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো জরুরি। যাচাই না করা তথ্য বা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া পোস্টের উপর নির্ভর না করে সরকারি তথ্য ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপর গুরুত্ব দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, বিকল্প জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানোর ক্ষেত্রে প্রথম দিকে কিছু প্রশ্ন বা সংশয় থাকাটা স্বাভাবিক। তবে নীতিগত সিদ্ধান্ত এবং প্রযুক্তিগত মূল্যায়নের ভিত্তিতেই E20 কর্মসূচি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।
সরকারের দাবি, বর্তমানে উপলব্ধ তথ্য অনুযায়ী E20 জ্বালানির কারণে দেশে গাড়ির ইঞ্জিনে ব্যাপক ক্ষতির কোনও প্রমাণ মেলেনি। তবে ভবিষ্যতেও এই জ্বালানির ব্যবহার এবং তার প্রভাব নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হবে বলে জানানো হয়েছে।