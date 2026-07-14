E20 জ্বালানিতে গাড়ির কতটা ক্ষতি হয় ? বিস্তারিত জানালেন IIT-র বিজ্ঞানীরা

E20 জ্বালানিতে গাড়ির কতটা ক্ষতি হয় ? বিস্তারিত জানালেন IIT-র বিজ্ঞানীরা
E20 জ্বালানী ব্যবহারে কতটা ক্ষতি হয় গাড়ির ? এই বিষয়ে জানতে ল্যাব টেস্ট করেছিলেন বিজ্ঞানীরা ৷ কী জানা গিয়েছে ? জানুন
Published : July 14, 2026 at 5:12 PM IST
হায়দরাবাদ : E20 জ্বালানি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা ধরনের বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়লেও, IIT কানপুরের এক বিজ্ঞানী জানিয়েছেন যে E20 জ্বালানি ব্যবহারে গাড়ির কোনও ক্ষতি হয় না এবং মাইলেজেও উল্লেখযোগ্য কম হয় না।
ধ্রুবরাজ কারানা নামে ওই প্রজেক্ট সায়েন্টিস্ট জানিয়েছেন, প্রফেসর অবিনাশ কুমার আগরওয়ালের নেতৃত্বে E20 জ্বালানীর ল্যাব টেস্ট করা হয়েছিল ৷ সেখানেই দেখা গিয়েছে মাইলেজের তেমন কোনও পতন হয়নি ৷
বিজ্ঞানীর মতে, E20 জ্বালানি নিয়ে যে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, তার বড় অংশই ভুল ধারণার উপর ভিত্তি করে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও গবেষণার ভিত্তিতে তিনি দাবি করেছেন, এই জ্বালানি ব্যবহার করলে ইঞ্জিনের কোনও ক্ষতি হয় না এবং সাধারণ ব্যবহারে মাইলেজে বড় ধরনের প্রভাবও পড়ে না।
E20 হল এমন একটি জ্বালানি, যেখানে 20 শতাংশ ইথানল এবং 80 শতাংশ পেট্রোল মেশানো থাকে। ভারতে বিকল্প জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানো এবং জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যে এই জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানো হচ্ছে।
ধ্রুবরাজ কারানার বক্তব্য অনুযায়ী, E20 জ্বালানির কারণে ইঞ্জিনের স্থায়িত্ব বা পারফরম্যান্স নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। বিভিন্ন পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরই এই জ্বালানি ব্যবহারের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
মাইলেজ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, E20 ব্যবহারে যদি কোনও পরিবর্তন হয়ও, তা খুবই সীমিত এবং দৈনন্দিন ব্যবহারে সেটি উল্লেখযোগ্য নয়। গাড়ির টায়ারের বায়ুচাপ, চালানোর ধরন, রাস্তাঘাটের অবস্থা এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের মতো বিষয়গুলিও মাইলেজের উপর বড় প্রভাব ফেলে।
তিনি আরও জানান, E20 জ্বালানি নিয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো জরুরি। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন তথ্যের পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক তথ্য ও গবেষণার উপর ভরসা করার পরামর্শ দেন তিনি।
বিশেষজ্ঞদের মতে, E20 নিয়ে বিভিন্ন মহলে আলোচনা চললেও, এর নিরাপত্তা এবং কার্যকারিতা নিয়ে গবেষণা ও পরীক্ষার ভিত্তিতেই এই কর্মসূচি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতেও ব্যবহারকারীদের সঠিক তথ্য জানানো এবং বিভ্রান্তি দূর করা গুরুত্বপূর্ণ হবে।
ফ্লেক্স ফুয়েল গাড়ি (Flex Fuel Vehicles) কী ?
যে সব গাড়ির ইঞ্জিন এমনভাবেই প্রস্তুত করা হয় যেখানে পেট্রল, ইথানল বা এই দুটির মিশ্রণ জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব সেই সব গাড়িকে বলা হয় ফ্লেক্স ফুয়েল ভেহিক্যাল বা FFV ৷ এই গাড়িগুলিতে ইথানলের পরিমাণ 10 শতাংশ থেকে 100 শতাংশ পর্যন্ত ব্যবহার করা যেতে পারে ৷ পাশাপাশি পেট্রলও জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা হতে পারে এই গাড়িগুলিতে ৷ যেহেতু ইথানল পেট্রলের থেকে বেশি দাহ্য সেই কারণে ফ্লেক্স ফুয়েল গাড়ির ফুয়েল লাইন, ইনজেক্টর, সিলস এবং ইঞ্জিন ক্যালিবারেশনে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয় ৷