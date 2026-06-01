AI এর উপর ভরসা কমছে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের ? প্রকাশ্যে নয়া তথ্য

AI এর উপর ভরসা কমছে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের ? প্রকাশ্যে নয়া তথ্য
Published : June 1, 2026 at 4:52 PM IST
হায়দরাবাদ : গুগল সার্চে ক্রমশ বাড়ছে AI-এর ব্যবহার । কিন্তু সেই পরিবর্তন যে সব ব্যবহারকারীর পছন্দ হচ্ছে না, তারই ইঙ্গিত মিলছে সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানে। প্রাইভেসি-কেন্দ্রিক সার্চ ইঞ্জিন DuckDuckGo জানিয়েছে, গুগলের নতুন AI-ভিত্তিক সার্চ আপডেটের পর তাদের অ্যাপ ইনস্টলের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে।
সম্প্রতি Google I/O 2026 সম্মেলনে সংস্থাটি সার্চে একাধিক AI ফিচার যুক্ত করার ঘোষণা করে । এর মধ্যে রয়েছে AI Overview, AI Mode এবং আরও কথোপকথন ভিত্তিক সার্চ এক্সপিরিয়েন্স । ফলে ব্যবহারকারীরা আগের মতো শুধুমাত্র ওয়েবসাইটের লিঙ্ক না দেখে অনেক ক্ষেত্রেই সরাসরি AI-জেনারেটেড উত্তর পাচ্ছেন ।
তবে এই পরিবর্তনকে ভালোভাবে নেননি অনেক ব্যবহারকারী । তাঁদের একাংশের অভিযোগ, AI-তৈরি উত্তর অনেক সময় ভুল তথ্য দেয়, আবার অনেকেই মনে করছেন সার্চের উপর তাঁদের নিয়ন্ত্রণ কমে যাচ্ছে । এর জেরেই বিকল্প সার্চ প্ল্যাটফর্মের দিকে ঝুঁকছেন অনেক মানুষ ।
DuckDuckGo-র দাবি, 20 মে থেকে 25 মে-র মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাদের অ্যাপ ইনস্টল সপ্তাহের তুলনায় গড়ে 18.1 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে । 25 মে এই বৃদ্ধি সর্বোচ্চ 30.5 শতাংশে পৌঁছয় । iPhone ব্যবহারকারীদের মধ্যে এই প্রবণতা আরও বেশি দেখা গিয়েছে, যেখানে ইনস্টল বৃদ্ধির হার একসময় প্রায় 70 শতাংশ ছুঁয়েছে ।
শুধু অ্যাপ ডাউনলোড নয়, DuckDuckGo-র AI-মুক্ত সার্চ পেজেও বেড়েছে ট্রাফিক । এই বিশেষ সংস্করণে AI-জেনারেটেড উত্তর ও ছবি ডিফল্টভাবে বন্ধ থাকে । সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, ওই পেজে ভিজিটও 20 শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।
DuckDuckGo-র CEO গ্যাব্রিয়েল ওয়াইনবার্গের দাবি, গুগল, ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের উপর AI “চাপিয়ে” দিচ্ছে এবং AI বন্ধ করার স্পষ্ট কোনও বিকল্প দিচ্ছে না । অন্যদিকে DuckDuckGo ব্যবহারকারীদের পছন্দ অনুযায়ী AI চালু বা বন্ধ করার সুযোগ রাখছে ।
তবে মজার বিষয় হল, DuckDuckGo নিজেও AI প্রযুক্তি ব্যবহার করছে । তাদের ‘Duck.ai’ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা বিভিন্ন AI মডেল ব্যবহার করতে পারেন । তবে সংস্থার দাবি, এই পরিষেবাগুলি সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক এবং ব্যবহারকারীর গোপনীয়তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় ।
প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ঘটনা দেখিয়ে দিচ্ছে যে AI নিয়ে উৎসাহ থাকলেও, ব্যবহারকারীদের একটি বড় অংশ এখনও ট্রাডিশনাল সার্চ এক্সপিরিয়েন্স এবং নিজের পছন্দের স্বাধীনতাকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন ।