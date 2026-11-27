20 লাখের Ducati DesertX V2 লঞ্চ হল ভারতে, পারফরম্যান্সে কী কী পরিবর্তন ? জানুন
নতুন ইঞ্জিন থেকে 9,000 rpm-এ সর্বোচ্চ 108.7 bhp পাওয়ার এবং 7,000 rpm-এ 92 Nm টর্ক পাওয়া যাবে।
Published : November 27, 2026 at 9:03 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে নতুন DesertX V2 অ্যাডভেঞ্চার মোটরসাইকেল লঞ্চ করল Ducati। বাইকটির এক্স-শোরুম দাম রাখা হয়েছে 19.99 লক্ষ টাকা। ইতালীয় সংস্থাটির দাবি, গ্রাহকদের কাছ থেকে পাওয়া মতামত এবং বিভিন্ন ব়্যালি প্রতিযোগিতা থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই নতুন মডেলটির ডিজাইন ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তন করা হয়েছে।
ভারতের বাজারে এটি Ducati-র ষষ্ঠ মোটরসাইকেল, যেখানে সংস্থার নতুন 890cc V2 ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছে। এর আগে Monster V2, Multistrada V2, Panigale V2, Streetfighter V2 এবং Hypermotard V2 মডেলে এই ইঞ্জিন এনেছে Ducati।
ইঞ্জিন ও পারফরম্যান্স
সেকেন্ড জেনারেশন DesertX V2 তৈরি হয়েছে সংস্থার নতুন 890cc, 90-ডিগ্রি V2 ইঞ্জিন এবং Monocoque ফ্রেমের উপর ভিত্তি করে। আগের মডেলে ছিল 937cc-র লিকুইড-কুলড Testastretta 11-degree ইঞ্জিন। নতুন ইঞ্জিনের পাশাপাশি বাইকের সামগ্রিক প্ল্যাটফর্মেও একাধিক পরিবর্তন আনা হয়েছে। Ducati-র দাবি, এর ফলে মোটরসাইকেলটির অফ-রোড পারফরম্যান্সও উন্নত হয়েছে।
নতুন ইঞ্জিন থেকে 9,000 rpm-এ সর্বোচ্চ 108.7 bhp পাওয়ার এবং 7,000 rpm-এ 92 Nm টর্ক পাওয়া যাবে। সংস্থার দাবি, ইঞ্জিনটির টর্ক ডেলিভারি বেশ শক্তিশালী। এর সঙ্গে রয়েছে 60-স্পিড গিয়ারবক্স।
ফিচার ও রাইডার অ্যাসিস্ট্যান্স
নতুন DesertX V2-তে রয়েছে 5 ইঞ্চির TFT ডিসপ্লে এবং Cruise Control। রাইডিংয়ের সুবিধা ও নিরাপত্তার জন্য দেওয়া হয়েছে একাধিক ইলেকট্রনিক ফিচার। এর মধ্যে রয়েছে Riding Modes, Power Modes, Cornering ABS, Traction Control, Wheelie Control এবং Engine Brake Control।
এছাড়া দ্রুত গিয়ার পরিবর্তনের সুবিধার জন্য রয়েছে Two-way Quickshifter। সব মিলিয়ে অন-রোড ও অফ-রোড—দুই ধরনের রাইডিংয়ের কথা মাথায় রেখেই বাইকটির রাইডার অ্যাসিস্ট্যান্স সিস্টেম সাজানো হয়েছে।
Ducati DesertX Rally সংস্করণ
আন্তর্জাতিক বাজারে DesertX Rally নামে আরও একটি সংস্করণ বিক্রি করে Ducati। তবে ভারতে এই মডেলটি লঞ্চের বিষয়ে এখনও কোনও নিশ্চিত ঘোষণা করা হয়নি। সাধারণ DesertX V2-এর তুলনায় Rally সংস্করণটি বেশি উন্নত অফ-রোড হার্ডওয়্যার নিয়ে আসে। বিভিন্ন অফ-রোড প্রতিযোগিতায় সংস্থার অর্জিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই সংস্করণটি তৈরি করা হয়েছে।
DesertX Rally-তে সামনের সাসপেনশনের ট্রাভেল 230mm থেকে বাড়িয়ে 250mm করা হয়েছে। পিছনে রয়েছে আরও লম্বা এবং সম্পূর্ণ অ্যাডজাস্টেবল শক অ্যাবজরবার। এর ফলে পিছনের চাকার সাসপেনশন ট্রাভেল 220mm থেকে বেড়ে 240mm হয়েছে।
সাসপেনশনের উচ্চতা বাড়ানোর কারণে Rally সংস্করণে সিটের উচ্চতাও বেড়ে 900mm হয়েছে। তবে কম উচ্চতার সিটের অপশনও রয়েছে, যার সাহায্যে সিটের উচ্চতা কমিয়ে 880mm করা সম্ভব।
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