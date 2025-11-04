স্টোন হোয়াইট - মেটাল রোজ ফিনিশ, রিজোমা পার্টস; চোখ ধাঁধানো লিমিটেড এডিশন বাইক লঞ্চ Ducati-র
রোদ ঝলমলে ওয়েদার, চারিদিকে অপরূপ দৃশ্য আর বাইকের পিছনের সিটে প্রিয় মানুষ৷ এমনভাবে লাদাখ ট্রিপে যাওয়ার স্বপ্ন মনেহয় Gen Z আর Gen Alpha-র অনেকের৷ আর বাইকটি যদি হয় Ducati, তাহলে তো আর কোনও কথাই নেই৷ এই স্বপ্ন কি আপনারও তাহলে আর দেরি নয়৷ ভারতে লঞ্চ হল Ducati Scrambler 10th Anniversario Rizoma Edition৷
লাক্সারি বাইক ব্রান্ড Ducati-র তরফে জানানো হয়েছে বিশ্বজুড়ে বিক্রির জন্য মোট 500টি বাইক তৈরি করা হয়েছে৷ যার এক্স শোরুম প্রাইস 17 লাখ 10 হাজার টাকা৷
নতুন এই এডিশনটিতে স্টোন হোয়াইট এবং মেটাল রোজ ফিনিশ দেওয়া হয়েছে৷ এরসঙ্গে উইন্ডসিল্ডে মেটাল রোজ টাচ, টাইমিং বেল্ট কভার, ফ্রেম কভার, ইঞ্জিন ইন্সপেকশন কভারের ডিজাইনেও বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে৷
Ducati-র নতুন এই বাইকটি লিমিটেড এডিশন বাইক হিসেবেই লঞ্চ করা হয়েছে৷ দুটি ব্রেক সিস্টেম, ক্ল্যাচ সিস্টেম, ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপ সহ একাধিক জায়গায় রিজোমা পার্টস ব্যবহার করা হয়েছে৷
নতুন এই বাইকটিতে যেমন আকর্ষণীয় লুকস দেওয়া হয়েছে তেমনই ইঞ্জিনের দিকেও যথেষ্ট নজর দিয়েছে ইতালির এই মোটরসাইকেল সংস্থাটি৷ 10th Anniversario Rizoma এডিশনের এই বাইকটিতে রয়েছে 803CC-র ফোর স্ট্রোক এয়ার কুলড এল টুইন ইঞ্জিন৷ যা সর্বাধিক 73hp পাওয়ার জেনারেট করতে পারে৷
লিমিটেড এডিশনের Ducati Scrambler 10th Anniversario Rizoma Edition-এ রয়েছে 6 স্পিড গিয়ার বক্স৷ এছাড়াও হাইড্রোলিক্য়ালি কন্ট্রোলড স্লিপার এবং সেল্ফ সার্ভো মাল্টিপ্লেট ক্লাচ দেওয়া হয়েছে৷ টিউবলার স্টিল ট্রেলসের চ্যাচিস ফ্রেম ব্যবহার করা হয়েছে৷ থাকছে 4.3 ইঞ্চির TFT কালার ডিসপ্লে৷
ফুয়েল ছাড়া এর ওজন 176 কেজি৷ তার সঙ্গে সাড়ে 14 লিটারের ফুয়েল ট্য়াঙ্ক দেওয়া হয়েছে৷ নিরাপত্তার জন্য রয়েছে রাইডিং মোড, পাওয়ার মোড, ABS কর্নারিং, ডুকাটি ট্রাকশন কন্ট্রোল, ডে-টাইম রানিং লাইট৷
TFT কালার স্ক্রিনের পাশাপাশি বাইকটিতে রয়েছে ফুল LED লাইটিং সিস্টেম, বার এন্ড রিভিউ মিরর, USB সকেট৷ মোট 24 মাসের ওয়ারেন্টি দেওয়া হয়েছে৷
এর আগে চলতি বছরের মার্চ মাসে লঞ্চ করেছে Ducati Scrambler Icon Dark মডেলটি৷ যার এক্স শোরুম দাম রাখা হয়েছিল 9.97 লাখ টাকা৷ সম্পূর্ণ ব্ল্যাকড আউট ডিজাইনে লঞ্চ করা হয় বাইকটি৷ আর তারজন্য়ই বাইকটির আকর্ষণ অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল৷ নতুন ওই মডেলটিতে ছিল স্মোকড হেডল্যাম্প লেন্স৷ কাস্টমাইজেশনের সুবিধাও ছিল৷