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জমি চেয়েও দেয়নি পূর্বতন সরকার ? পূর্ব মেদিনীপুরে চালু হবে DRDO মিসাইল পরীক্ষা পরিকাঠামো

ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে DRDO-কে ৷

DRDO to start a miss missile testing range in Junput West Bengal
প্রতীকী ছবি (ছবি - IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 13, 2026 at 8:24 PM IST

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হায়দরাবাদ : পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই কেন্দ্র রাজ্য সমন্বয়ে কাজে যেমন গতি বেড়েছে তেমনই বেশ কিছু নতুন প্রকল্পের ছাড়পত্রও পেয়েছে ৷ এমনটাই দাবি রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একাংশের ৷ এবার DRDO (Defence Research and Development Organisation)-কে আরও একটি ছাড়পত্র দিল রাজ্য সরকার ৷

পূর্ব মেদিনীপুরের জুনপুটে তৈরি হবে ক্ষেপনাস্ত্র ও মিসাইল পরীক্ষাকেন্দ্র ৷ পুরো কাজটির দায়িত্বে থাকবে DRDO ৷ সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম Times of India-এই বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ৷ বর্তমানে ওড়িশার চাঁদিপুরে একটি ক্ষেপনাস্ত্র ও মিসাইল পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে ৷ জুনপুটের কেন্দ্রটি তৈরি হলে পূর্ব ভারতেই দুটি কেন্দ্র চালু থাকবে ৷

ওই প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে, 2024 সালের এপ্রিল মাসেই DRDO-র তরফে এই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ৷ কিন্তু তৎকালীন তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের তরফে উপযুক্ত জমি দেওয়া হয়নি ৷ আর সেই কারণে এই প্রকল্প শুরু হতে দেরি হয়েছে ৷

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও এই বিষয়ে কাঠগড়ায় তুলেছে পূর্বতন সরকারকে ৷ শুক্রবার একটি অনুষ্ঠানে তিনি জানিয়েছেন, DRDO আগেই রাজ্য সরকারকে এই প্রকল্পের জন্য জমি চেয়েছিল ৷ কিন্তু তা দেওয়া হয়নি ৷ তিনি বলে, "আমি ওই প্রকল্পে সম্মতি দিয়েছি ৷ পশ্চিমবঙ্গের উন্নতির জন্য এটি একটি বড় প্রকল্প হতে চলেছে ৷"

এই বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক DRDO-র এক শীর্ষ আধিকারিক টাইমস অফ ইন্ডিয়াকে জানিয়েছেন,পশ্চিমবঙ্গে ওই প্রকল্পটি হতে চলেছে ৷ ইতিমধ্যে চাঁদিপুরে এই ধরনের পরিকাঠামো রয়েছে ৷ এর পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের জুনপুটে এই প্রকল্প শুরু হতে চলেছে ৷ অন্যদিকে অন্ধ্রপ্রদেশেও মিসাইল পরীক্ষা পরিকাঠামো তৈরি হতে পারে ৷ তবে অন্ধ্রপ্রদেশের পরিকাঠামোটি এখনও পরিকল্পনার মধ্য়েই রয়েছে ৷

বিশেষজ্ঞদের একাংশ জানিয়েছেন, এই ধরনের মিসাইল পরীক্ষা পরিকাঠামো সমুদ্রের কাছাকাছি অঞ্চলে তৈরি করা হয় ৷ আর সেইকারণে পশ্চিমবঙ্গের জুনপুটে তৈরি করা হবে এই পরিকাঠামো ৷

ওড়িশা উপকূলের কাছে অবস্থিত লঞ্চ কমপ্লেক্স-IV, অগ্নি সিরিজের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং কে-সিরিজের সাবমেরিন থেকে উৎক্ষেপণযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র সহ দীর্ঘ পাল্লার কৌশলগত ব্যবস্থাগুলির পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়।

চাঁদিপুর কেন্দ্রটি বঙ্গোপসাগরের উপর কোনও বাধা ছাড়াই পূর্বমুখী গতিপথ প্রদাণ করতে সক্ষম ৷ চাঁদিপুর থেকে বঙ্গোপসাগর বরাবর প্রায় ৭০ কিমি দূরে অবস্থিত প্রস্তাবিত জুনপুট রেঞ্জটি বর্তমানে ওড়িশা কেন্দ্রের দ্বারা পরিচালিত পরীক্ষার কাজের চাপ ভাগ করে নিতে সাহায্য করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

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TAGGED:

DRDO
JUNPUT
PURBA MEDINIPUR
DRDO MISSILE TESTING FACILITY

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