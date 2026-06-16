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DRDO-র তৈরি LRLACM-এর সফলভাবে পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ সম্পন্ন, আত্মনির্ভরের পথে এক ধাপ এগোল ভারত

এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা দফতর থেকে একটি প্রেস বিবৃতি জারি করা হয়েছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, এই পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণের সবকিছুই সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে ৷

DRDO Successfully Flight Tests Indigenous LRLACM
উৎক্ষেপণ সফল (ছবি - PIB)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 16, 2026 at 11:01 AM IST

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হায়দরাবাদ : পরীক্ষায় সফল হল ডিফেন্স রিসার্চ অ্য়ান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (DRDO)-র তৈরি করা লং রেঞ্জ ল্যান্ড অ্যাটাক মিসাইল (LRLACM) ৷ ওড়িশার সমুদ্র উপকূলবর্তী APJ Abdul Kalam-এলাকা থেকে এই মিসাইলটি সোমবার উৎক্ষেপণ করা হয় ৷ যা পুরোপুরি সফল হয়েছে ৷

এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা দফতর থেকে একটি প্রেস বিবৃতি জারি করা হয়েছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, এই পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণের সবকিছুই সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে ৷ সমস্ত ট্র্যাকিং যন্ত্রাংশতেই এই মিসাইলের সফলতা প্রমাণিত হয়েছে ৷

ওই প্রেস বিবৃতিতে লেখা হয়েছে, "LRLACM-একটি শক্তিশালী মিসাইল ৷ যার বিভিন্ন অংশ DRDO-র বিভিন্ন ল্যাবরেটরিতে তৈরি করা হয়েছে ৷ তারমধ্যে নোডল ল্যাবরেটরি হিসেবে ছিল বেঙ্গালুরুর অ্যারোনোটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট এস্টাবলিস্টমেন্ট ৷ ওই উৎক্ষেপণে DRDO-র উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন ৷ এছাড়াও ভারতীয় নৌসেনা ও ভারতীয় বায়ুসেনার আধিকারিকরাও পুরো বিষয়টির উপর নজর রেখেছিলেন ৷"

সফল উৎক্ষেপণের জন্য কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং DRDO--র পুরো টিমকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ৷ পাশাপাশি এই মিসাইল তৈরির ক্ষেত্রে যাঁদের ভূমিকা রয়েছে তাদের উদ্দেশেও শুভেচ্ছাবার্তা জানিয়েছেন তিনি ৷

নিজের এক্স হ্যান্ডেলে এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী লিখেছেন, "আত্মনির্ভর ভারত ও ভারতের নিজস্ব প্রতিরক্ষা আরও উন্নত হয়েছে ৷"

তিনি আরও লিখেছেন, "এই মিশনটি পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে ৷ DRDO-র সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে ৷ যা আত্মনির্ভর ভারতের দিকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে ৷

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের ডিফেন্স সেক্রেটারি, এবং DRDO-র চেয়ারম্যান রাজেশ কুমার পুরো বিষয়টি দেখভাল করেন ৷ তাঁরা উৎক্ষেপনের সময় উপস্থিত ছিলেন ৷

LRLACM-সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য-

লং রেঞ্জ ল্যান্ড অ্যাটাক ক্রুজ মিসাইল (LRLACM) হল কম গতিসম্পন্ন, মাটি বা জাহাজের উপর থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে আঘাত হানা যাবে এক ধরণের ক্রুজ মিসাইল। দূরপাল্লার যেকোনো জায়গায় নিখুঁতভাবে হামলা চালানোর জন্য এটি তৈরি করা হয়েছে।

একটানা দীর্ঘক্ষণ ওড়ার জন্য এতে টার্বোফ্যান বা টার্বোজেট ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছে। মাঝরাস্তায় পথ চেনার জন্য উন্নত ইনার্শিয়াল নেভিগেশনের সাথে স্যাটেলাইট নেভিগেশনও জোড়া হয়েছে। আর ঠিকঠাক টার্গেটে আঘাত করার জন্য এতে রয়েছে টার্মিনাল সিকার বা টেরেন-কনট্যুর ম্যাচিংয়ের মতো আধুনিক প্রযুক্তি।

শত্রুর রাডার আর ডিফেন্স সিস্টেমকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য এই মিসাইলটি মাটির একদম কাছ দিয়ে নিচ উঁচুতে উড়ে যেতে পারে। এটি দিয়ে যেকোনো বড় ও গুরুত্বপূর্ণ টার্গেটে সাধারণ যুদ্ধাস্ত্র (কনভেনশনাল ওয়ারহেড) দিয়ে হামলা চালানো সম্ভব।

ভারতের নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি এই প্রোগ্রামে মডুলার সাবসিস্টেমের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, যাতে নিয়মকানুনের মধ্যে থেকে এটাকে বাইরে রপ্তানিও করা যায়। এছাড়া বিভিন্ন ধরণের লঞ্চার থেকে যাতে এটি সহজে ছোঁড়া যায়, সেই ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

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TAGGED:

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LRLACM FLIGHT TEST
DRDO LRLACM TEST

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